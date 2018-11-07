Первая республика: школы Словакии с чешскими учителями

Доктор философии Гелена Носкова напомнила о ситуации в начале становления чехословацкого государства и непростых задачах, которые предстояло решать совместными силами на поприще просвещения и культуры. Нехватка учителей, владеющих словацким языком, затрудняла возможность образования словаков на словацком. В Праге озадачились необходимостью подготовки педагогических кадров для словацкой системы образования. В связи с этим на пражском философском факультете был основан семинар Ярослава Влчека по подготовке чешских учителей, которых позже распределяли на работу в Словакию.

– Ярослав Влчек сам преподавал учителям словацкий язык, они получали свидетельство об окончании семинара, на основании которого уезжали преподавать в средние школы Словакии. Благодаря этому в Словакии появились такие же шестилетние и восьмилетние гимназии, как и у нас, а также, конечно, лицеи. Так что к 1938 году словацкая система образования находилась на очень хорошем уровне, что позволило воспитать новое поколение интеллигенции. Четыре часа в неделю в Словакии уделяли преподаванию словацкого языка, два часа – чешскому языку – с учетом принадлежности к чехословацкому гражданству, а в Чехии, наоборот, – четыре часа чешскому языку и два словацкому. Надо сказать, что преподаватели других учебных предметов иногда излагали материал на чешском языке, находясь в Словакии, однако чешские учителя очень быстро осваивали словацкий язык, а словаки в свою очередь быстро осваивали необходимую им в процессе преподавания терминологию,

– рассказала русской службе Радио Прага Гелена Носкова.

Большим преимуществом в те времена являлось то, что в Словакию могли уезжать преподавать чешские замужние учительницы, знающие словацкий язык – в самой Чехии женщины, выйдя замуж, уже не могли учить в школе. Тем не менее, унаследованное от Австро -Венгрии правило, касавшееся целибата учительниц – выйдя замуж, учительницы были обязаны распрощаться со своей должностью, в 1919 г. было отменено.

– Эта учительская практика стала предметом многих исследований, и уровень преподавания в то время был очень высоким, – подчеркивает Гелена Носкова.

Чешская роль в становлении словацкой интеллигенции

– Как происходило развитие науки и культуры в Чехии и Словакии в первой половине XX столетия, а именно в период с 1918 по 1938 –й ? Были ли отношения сторон на уровне равных в некоторых областях или по большей мере все же преобладал тип взаимоотношений ученика, в роли которого выступала Словакия, и учителя–наставника, которым являлась Чехия?

– В большинстве случаев это действительно были отношения ученика и учителя. Вскоре после основания Чехословакии в Братиславе был основан Университет им. Я. А. Коменского при поддержке Карлова университета – до того там был венгерский университет, который просуществовал менее одного года. Первоначально в университете Коменского был один факультет – медицинский, однако позже открыли другие – философский, юридический и т.д. Вначале в словацком университете преподавали чешские профессора и ученые, которые стремились как можно скорее привлечь к сотрудничеству своих словацких коллег и создать словацкую интеллигенцию. Академия наук на протяжении всего времени, до 1992 года, была общей, чешско-словацкой, за исключением того периода, когда словаки отделились от чехословацкого государства. Однако чехи стремились упрочить положение многих словацких общественных институтов – например, «Матицы Словацкой», культурно-просветительного и научного общества (по приказу венгерских властей в 1875 г. общество ликвидировали и возродили лишь после основания Чехословакии, летом 1919 г.). Наряду со словацкой интеллигенцией, в «Матице Словацкой» также работали чехи. Можно сказать, что это было общество, которое не являлось ни чисто словацким национальным, ни националистическим, а действительно объединяло словаков и чехов. Конечно, в рамках существования чехословацкого государства улучшилось и положение словацких музеев и галерей.

Расчет на близость языков может дать осечку

– В нынешнем году в связи с отмечаемым столетием образования Чехословакии историки, краеведы, блогеры, студенты – широкая общественность, обсуждает также ряд разногласий и нелицеприятных моментов в чехословацкой истории. Что подтолкнуло словаков к разделению с чешским народом в 1939 году – напомним, что после захвата Гитлером Праги с поддержкой словацких националистов было создано отдельное словацкое государство, возглавляемое президентом Йозефом Тисо. При этом во время Второй мировой войны некоторые словацкие лидеры сотрудничали с правительством Чехословакии в эмиграции во главе с Бенешем. Как сообщает ряд источников, словаки решились на такой шаг под давлением Германии, которая угрожала, что Словакия, "ослушавшись", исчезнет с карты мира, и ее территория будет разделена между соседними государствами. В 1938 г. послед подписания Мюнхенского соглашения словаки озвучили требование полного отделения от чехословацкого государства. Поддерживали ли расход чешского и словацкого народов в 1939 г. большинство словаков или нет?

– Да, вы правы, Словакии действительно угрожали ликвидацией как государства, однако существовала и другая проблема. После серьезного экономического кризиса в 1929 г. словаки все еще сталкивались с большими социальными проблемами. Более того, все время существовало Министерство самоуправления Словакии и объединения законов в Словакии существовали порядки, основанные на других исторических образцах, то есть на протяжении долгого времени словаки руководствовались другими постановлениями и нормативными актами, нежели те, которые им позже пришлось принять в бытность Чехословакии. Это касалось законов семейного права, раздела имущества и многого другого. Поэтому и простые люди нередко рассуждали, что, может быть, можно было бы вернуться к словацким законодательным нормам. Однако в целом, это весьма сложный вопрос, на который трудно ответить с учетом непростого исторического развития. Чехи рассчитывали на родственность чешского и словацкого языков, однако они не учли, что разница в процессе исторического развития народов и в социальном положении может быть столь существенной, что не будет способствовать сближению народов.

Выставка о «Русской акции помощи»

В Доме национальных меньшинств также представлена выставка о «Русской акции помощи» Т. Г. Масарика, по программе которой в Чехословакию после Октябрьской революции смогли перебраться многие российские видные деятели науки и культуры.

Экспозиция разделена на несколько тематических секций: «Научные учреждения, музеи», «Общественные центры», «Литература и искусство», «Церкви и кладбища».

