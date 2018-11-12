Первая мировая. «Европа почти совершила самоубийство»

«Все мы, политики со всего мира, в этот день, 11 ноября 2018 г., должны подтвердить нашим народам, что несем большую ответственность, что мы должны передать нашим детям мир таким, о каком мечтали прошлые поколения. Заменим страх нашей общей уверенностью». Свою речь хозяин встречи, президент Франции Эмманюэль Макрон хотел символически приурочить к 11 часам утра, когда 100 лет назад прекратился огонь согласно договору о перемирии, заключенному в железнодорожном вагоне маршала Фоша, в Компьенском лесу под Парижем.

Первое компьенское перемирие между Антантой и Германией вошло в историю как дата окончания Великой войны, длившейся 4 года, 3 месяца и 2 недели и унесшая жизни около 18 миллионов солдат и гражданского населения. Макрон напомнил, что только на Францию был сброшен миллиард снарядов. Поселки остались полностью опустошенными, а кости французских и немецких солдат лежат рядом в братских могилах. «Европа почти совершила самоубийство», – отметил он.

Письма с фронта, Ремарк, «Марсельеза» и трампопутинская встреча

Дождь, подчеркивающий печальных характер церемонии. Письма солдат с фронта Первой мировой, которые читали школьники, звучали на французском, английском, немецком языках. Военный оркестр играл «Марсельезу», Европейский молодежный оркестр исполнял «Болеро» Мориса Равеля.

Как отметили СМИ, политики несколько опоздали к условленному часу – в одиннадцать кортеж только приближался по Елисейским полям к Триумфальной арке. Последние метры главы государств и правительств, включая чешского премьера, проделали пешком. Отдельными кортежами прибыли президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин, оказавшийся на месте встречи традиционно последним.

Под аркой российский и американский президенты обменялись рукопожатием. Возможность их переговоров составляла одну из интриг парижской встречи, которой российские СМИ отвели главное место в своей новостной сводке. Эмманюэля Макрона обвиняли в том, что «он пытался ей помешать, объясняя это тем, что это отвлечет внимание от центрального события», а Елисейский дворец изменил порядок рассадки за столом. В результате Путин и Трамп обменялись несколькими фразами на ходу, договорившись продолжить общение в конце ноября в Буэнос-Айресе на саммите G20. Также в Париже Владимир Путин возложил цветы к памятнику солдатам Русского экспедиционного корпуса.

Femen: «Добро пожаловать, военные преступники!»

В центр столицы демонстранты вышли высказать свое негодование по поводу визита Дональда Трампа. Активистки движения Femen провели возле Триумфальной арки в Париже акцию с плакатами «Добро пожаловать, военные преступники» и «Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила». На телах у девушек, которые выступали топлесс, были надписи, адресованные Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану, Дональду Трампу и Биньямину Нетаньяху. «Они пришли, чтобы отпраздновать мир в то время, как выступают за войну», — пояснила цель демонстрации 24-летняя участница акции Тара Лакруа. Активистка, которой удалось прорвать оцепление на Елисейских полях, была задержана полицией.

К охране государственных делегаций было привлечено 10 000 полицейских, а также военные и сотрудники спецслужб. Масштабный военный парад в рамках празднования не проводился. Как сообщает Le Figaro, «Макрон не хотел придавать церемонии чрезмерно военизированный характер», чтобы не задеть Берлин как проигравшую сторону.

В армию Австро-Венгрии было призвано 1,4 млн чехов. Точное число погибших в рядах австрийской армии и легионеров не известно. Историки оценивают потери в 300 000.

«Не достаточно лишь напомнить о перемирии, без того, чтобы стремиться вместе держать данное обещание – никогда больше не допускать ничего подобного», – подчеркнул Эмманюэль Макрон на открытии Парижского мирного форума, который французский лидер предлагает проводить ежегодно. Президент также указал, что сегодняшний мир ослабляют различные кризисы – экономический, экологический, миграционный. Серьезную угрозу продолжает представлять терроризм, ядерное оружие и киберпреступность. По мнению французского президента, задача Парижского мирного форума ежегодно искать конкретные решения проблем.

«Мир в Европе вновь ставится под сомнение»

«Мир, который у нас сегодня есть и который мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, возник не сам по себе. Мы должны работать ради его сохранения. Поэтому я хотела бы сказать о том, что волнует меня сегодня, в день проведения этих памятных мероприятий. Меня очень беспокоит, что снова распространяется националистическое близорукое мышление, что вновь можно поступать так, будто мы не зависим друг от друга, как будто наши отношения и связи можно игнорировать. Мы видим как мирное урегулирование и даже мирный порядок в Европе снова ставятся под сомнение», – указала канцлер Германии Ангела Меркель

Премьер-министр Чехии в своем выступлении высказался против тезиса о регулированной миграции, выдвинутого на Форуме Генсеком ООН. «Возможно, мы договоримся о сокращении роста вооружений, чтобы эти деньги были использованы в пользу тех стран, которые не являются такими развитыми, как Европа. Логично, что каждый человек хочет жить в лучших условиях, и все хотели бы жить в Европе, но это невозможно», – отметил Андрей Бабиш, который также назвал Евросоюз «уникальным мирным проектом».

