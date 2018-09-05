Переводчики на службе у чешского бизнеса

Производственные и торговые компании Чешской Республики все чаще обращаются к услугам переводческих бюро. Заказываются не только переводы отдельных документов или официальных писем, но и целых презентаций и интернет-сайтов. Фирмы расширяют свое поле деятельности на азиатские страны, чем обусловлено увеличение спроса на переводы, например, на китайский и тайский языки.
На вершине рейтинга популярности остается английский, однако, не отстают и другие языки.
«Мы находимся на пространстве Европейского союза. Подавляющее большинство наших производителей торгует за пределами своего государства. Английский язык сохраняет статус наиболее важного, однако, все чаще заказываются профессиональные переводы и на иные языки – немецкий, французский, испанский», – комментирует Карел Гавличек, председатель Ассоциации малых и средних фирм и индивидуальных предпринимателей.
В Чешской Республике работает свыше 3 тысяч лицензированных судебных переводчиков, располагающих официальной печатью для заверения переведенных документов. Однако общее количество предложений на осуществление письменных или устных переводов в стране в несколько раз больше. Чтобы в Чехии заняться простой переводческой деятельностью, достаточно оформить лишь предпринимательское разрешение.
Спрос на переводческие услуги растет в среде компаний, обслуживающих заграничных клиентов или же работающих с иностранными поставщиками.
«К этой же категории относятся и фирмы, находящиеся в совместном владении чешских и иностранных партнеров. Далеко не в последних рядах по уровню спроса на переводы стоит и чешская система государственного управления. Потребность в переводах растет во всех сферах предпринимательства соразмерно расширению деятельности чешских компаний», – подчеркивает Радка Вегрихтова, глава Ассоциации чешских переводческих агентств.
Стоимость переводов зависит от сложности текста, объемов работы, а также и от степени конкуренции на переводческом рынке. Одна нормативная страница «английского» перевода стоит около 200 чешских крон (около 7,7 евро). В случае грузинского языка, цена может вырасти до 1,5 тысяч крон (58,4 евро). Устные переводы ощутимо дороже. Счет за несколько часов синхронного перевода может выйти и на несколько десятков тысяч крон.
«Самый серьезный провал по цене на сегодняшний день ощущается у
вьетнамского языка. Еще несколько лет назад судебных переводчиков с
вьетнамским языком у нас практически не было, а сегодня их уже сотни.
Подешевели и «английские» переводы. Слишком много появилось людей,
которые убеждены, что владеют английским языком на таком уровне, что
способны профессионально заниматься переводческой деятельностью.
Одновременно в целом ряде случаев цены переводов растут, весьма часто
это касается экзотических языков – китайского, тайского», –
комментирует переводчик Томаш Ондра.
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