Переводчики на службе у чешского бизнеса

На вершине рейтинга популярности остается английский, однако, не отстают и другие языки.

«Мы находимся на пространстве Европейского союза. Подавляющее большинство наших производителей торгует за пределами своего государства. Английский язык сохраняет статус наиболее важного, однако, все чаще заказываются профессиональные переводы и на иные языки – немецкий, французский, испанский», – комментирует Карел Гавличек, председатель Ассоциации малых и средних фирм и индивидуальных предпринимателей.

В Чешской Республике работает свыше 3 тысяч лицензированных судебных переводчиков, располагающих официальной печатью для заверения переведенных документов. Однако общее количество предложений на осуществление письменных или устных переводов в стране в несколько раз больше. Чтобы в Чехии заняться простой переводческой деятельностью, достаточно оформить лишь предпринимательское разрешение.

Спрос на переводческие услуги растет в среде компаний, обслуживающих заграничных клиентов или же работающих с иностранными поставщиками.

«К этой же категории относятся и фирмы, находящиеся в совместном владении чешских и иностранных партнеров. Далеко не в последних рядах по уровню спроса на переводы стоит и чешская система государственного управления. Потребность в переводах растет во всех сферах предпринимательства соразмерно расширению деятельности чешских компаний», – подчеркивает Радка Вегрихтова, глава Ассоциации чешских переводческих агентств.

Стоимость переводов зависит от сложности текста, объемов работы, а также и от степени конкуренции на переводческом рынке. Одна нормативная страница «английского» перевода стоит около 200 чешских крон (около 7,7 евро). В случае грузинского языка, цена может вырасти до 1,5 тысяч крон (58,4 евро). Устные переводы ощутимо дороже. Счет за несколько часов синхронного перевода может выйти и на несколько десятков тысяч крон.

«Самый серьезный провал по цене на сегодняшний день ощущается у вьетнамского языка. Еще несколько лет назад судебных переводчиков с вьетнамским языком у нас практически не было, а сегодня их уже сотни. Подешевели и «английские» переводы. Слишком много появилось людей, которые убеждены, что владеют английским языком на таком уровне, что способны профессионально заниматься переводческой деятельностью. Одновременно в целом ряде случаев цены переводов растут, весьма часто это касается экзотических языков – китайского, тайского», – комментирует переводчик Томаш Ондра.

