У монашеского ордена отняли лес

Переломное решение в истории возвращения церквям имущества

Своего имущества церкви лишились после февраля 1948 года, то есть коммунистического путча. Решение, лишающее цистерцианцев лесов, было принято Высшим судом в феврале этого года, однако представители ордена обратились в этот суд с просьбой об отсрочке исполнения решения. Судьи прошение не удовлетворили. В результате ордену пришлось прекратить пользование лесными участками. Спор между «Лесами ЧР» и Государственным землемерным и кадастровым управлением (SPÚ) по поводу угодий, принадлежащих членам монастыря в регионе Шумава, длился несколько лет.

«Леса ЧР» отказывались выдавать монахам около трех с половиной тыс. гектаров лесов, аргументируя тем, что "земля у них была конфискована на основе декретов Бенеша, принятых после Второй мировой войны". В соответствии с декретами имущества и гражданства лишалось подавляющее большинство этнических немцев, венгров и коллаборационистов, проживавших на территории Чехословакии.

«Цистерцианцы во время Второй мировой не были пособниками нацистского режима»

Южно-чешский филиал государственного управления, тем не менее, вынес решение в пользу монахов, признав, что «цистерцианцы во время Второй мировой не являлись пособниками нацистского режима, и конфискация их имущества в 1950-е годы поэтому была неправомерной и безосновательной». С данным выводом «Леса ЧР» не смирились и подали в Краевой суд г. Чешске Будейовице иск на решение филиала. Иск отклонили. Высший суд Чешской Республики, в который обратилось госпредприятие, нашел его доводы обоснованными. По словам пресс-секретаря «Лесов ЧР» Эвы Йокловой, госпредприятие подало в целом пятнадцать апелляционных жалоб против решений Краевого суда.

– Высший суд в Праге в десяти случаях удовлетворил иск нашей стороны и принял решение о невыдаче лесов. Речь идет о 2084 га. Суд признал, что лестные участки были конфискованы государством на основе декретов Бенеша, а поэтому и далее являются собственностью государства. Решение суда вступило в законную силу. На основе этого мы призвали аббатство цистерцианцев в Высшем Броде выдать нам эти земельные участки, однако орден пока не выполнил наши требования.

Как сообщила Э. Йоклова, изменения, касающиеся недвижимости и смены ее владельца, уже были внесены в кадастр Чехии, и в настоящее время «Леса ЧР» ожидают передачи этого имущества от цистерцианцев.

«Наш монастырь стал жертвой нацизма, и решение Высшего суда, по сути, превращает нас в коллаборационистов и предателей. Этот вердикт имеет для последующей жизни ордена фатальное значение, так как ставит под угрозу реконструкцию монастыря. В реконструкцию мы вложили большую часть средств, полученную при использовании лесов. Это также пошатнет ситуацию десятков местных жителей, которых орден трудоустроил»,

– сообщил чешским СМИ настоятель цистерцианского монастыря Юстин Ян Берка.

Решение суда шокировало местных жителей

«Мы очень удивлены, что такое в нашем государстве возможно. Я лично не понимаю, почему суд не пошел навстречу просьбе об отсрочке исполнения вердикта. Это – не очень хороший сигнал. За последние годы монастырь претерпел радикальные преобразования, и его представители начали реставрировать старые объекты, которые были в ведении госучреждений – те использовали здания в качестве объектов для отдыха, но никаких средств в ремонт не вкладывали»,

– рассуждает староста Высшего Брода Милан Залешак.

Как пишет газета Právo, староста сообщил о том, что всю полученную прибыль цистерцианцы инвестировали в ремонт монастыря и целого ряда обветшавших зданий в городе. И Милан Залешак считает, что решение суда в итоге обернется для многих местных жителей потерей работы.

По словам цистерцианцев из монастыря Высшего Брода, их имущество попало под действие декретов Бенеша без каких-либо оснований; после Второй мировой войны они сумели доказать, что монахи, несмотря на то, что среди представителей ордена преобладали этнические немцы, однозначно выступили против нацизма. В настоящее время орден намерен обжаловать решение Высшего суда Праги в Верховном суде ЧР.

Занимавший во время протектората Чехии и Богемии должность аббата монастыря Тецеллин Якш даже отказался впустить в монастырь Адольфа Гитлера, прибывшего в Судеты. Его арестовало гестапо, и часть военного периода он пробыл в заточении. В 1941 году нацисты упразднили монастырь. После войны некоторые монахи вернулись в Высший Брод и стремились восстановить монастырь, однако планам не дано было осуществиться – после 1948 года к власти пришли коммунисты во главе с К. Готвальдом. Начались планомерные гонения на представителей церкви, и постепенно все монастыри и ордены были в Чехословакии упразднены. После «бархатной» революции 1989 г. монастырь и Вышебродский алтарь цистерцианцам вернули.