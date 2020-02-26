Пепельная среда – меньше шопинга и интернета

В отличие от православия, у западных христиан Великий пост не предполагает полного отказа на сорок дней от животной пищи, однако в Пепельную среду действуют особые правила, напоминает священник католической церкви Томаш Галик. «Этот день – один из двух в году, когда, согласно христианской традиции, соблюдается строгий пост, а человек принимает постную пищу и всего раз в день. Во время церковной службы на лоб верующего наносится пеплом крест – «попелец». Это знак бренности жизни, и человек, его принимающий, тем самым приносит покаяние как грешник. Пепел получают из веточек ивы или вербы, которые используют во время церковной службы в Вербное воскресенье. После церемонии их сохраняют, а затем сжигают».

Как сказано в Писании: «Прах ты и в прах возвратишься». В Х веке крест пеплом рисовали на лбу кающихся грешников, а с XI этот обряд распространился на всех христиан. Как проводят западные христиане сорокадневный Великий пост? «Это подготовка к Пасхе, во время которой человек должен исключить из своей жизни все лишнее, суетное, освободиться от вещей, которые его связывают. У кого-то это зависимость от чревоугодия, у кого-то – алкоголь или сигареты, у кого-то – телевизор. Так что пост – это не только ограничения в пище. Человек должен определить, от чего он хочет освободиться, и от этого на сорок дней отказаться. Еще одна составляющая – подаяние. Человек должен помнить о бедных, и, например, те деньги, которые у него остаются благодаря взятым на себя ограничениям – отказу от лишней еды, сладостей, отдавать на благие цели. Третий элемент – это молитва. В общем, то, что верующие должны, по сути, делать в течение всего года».

Некоторые берут на себя обязательство вместо того, чтобы сесть за руль автомобиля, добираться на работу пешком. Кто-то старается меньше пользоваться интернетом и не заглядывать в социальные сети, другие вычеркивают из своей жизни походы по магазинам. Вечером Пепельной среды в соборе св. Вита в Праге проходит традиционное богослужение, которое проводит кардинал Доминик Дука.

А в академическом приходе – в пражском храме святого Сальвадора рядом с Карловым мостом ежегодно проводится «Попелец людей искусства». В Чехии такие службы в Пепельную среду проходят с 1996 года. «Эта традиция появилась в конце Первой мировой войны, когда в соборе Нотр-Дам отслужили мессу за художников и писателей, погибших на фронте. С тех пор в некоторых крупных городах Европы, всегда только в каком-то одном храме, проводится подобное богослужение, которое одновременно становится поводом для встречи церковного мира, мира веры с миром искусства», – объясняет Томаш Галик.

Великий пост завершится Белой субботой. 12 апреля христиане отметят Пасху по григорианскому календарю.