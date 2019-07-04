Пелгржимов – летописец рекордов, или Пять этажей для чешских левшей

За 25 лет существования агентства «Добрый день», которое отслеживает все самое-самое в сфере чешских рекордов и курьезов, почти ни один из достойных регистрации крупных успехов не прошел мимо его внимания. Благодаря его деятельности о талантах чехов узнают не только в Чехии, но и за рубежом. Все достижения записываются в Чешскую книгу рекордов. Неслучайно поэтому и сам Пелгржимов уже называют городом рекордов. Что же касается музея, своим возникновением он обязан главе упомянутого агентства Mирославу Мареку. «В интервью Радио Прага» он рассказал, как родилась эта инициатива.

Кто ел моей большой ложкой?

– У нас в Пелгржимове был основан клуб учащихся средних школ, которым я руководил. Я придумал для него название «Добрый день» – так сегодня называется и агентство, которое опекает сферу рекордов в Чешской Республике, а также содержит Музей рекордов и курьезов. В свободное время мы вместе с членами клуба ездили на разные мероприятия, и в один из выходных дней сосредоточились на дисциплинах, по которым могли бы быть установлены рекорды. Это и есть точка отсчета нашей деятельности. Увлечение нас всех захватило. В 1991 г. мы организовали первый фестиваль «Пелгржимов – город рекордов».

После каждого такого смотра рекордсмены оставляют нам на память какой-нибудь раритет. Например, огромную кофейную ложку длиной свыше 2, 5 метров, гигантскую игру головоломку, другие интересные вещи. Их в результате накопилось столько, что мы задумались – ведь неплохо было бы сделать выставку. Однако одной выставки нам было мало. Так оно и случилось – в 1994 году, именно в начале лета, появился наш музей. Он занял пять этажей и расположен в одних из городских ворот Пелгржимова.

«Ворота Высочины»

– Тут бы надо напомнить, что сам Пелгржимов называют «Воротами Высочины», это форпост одной из областей Моравии. На развитие города, заселенного с первой половины XIII в., в свое время значительное влияние оказала добыча серебра в окрестностях Кршемешника. Что попало в число первых экспонатов?

– Во время первых смотров мы приглашали к нам рекордсменов, o которых было уже что-то известно. Среди гостей оказался и инженер Спирман из Чешской Тршебовы, создатель самого маленького байка во всей Европе. Из старенького мотоцикла Jawa pionýr, который производился в Чехословакии в период 50-80 гг. прошлого века, он сделал транспортное средство, по размерам не больше пивной бутылки. Выглядит оно как вполне серьезный мотоциклет, способный развивать скорость до 50 км/ч. До того времени все эти предметы я сохранял у себя дома в гостиной, где они красовались на полочках так, как у иных выставлены фужеры. Признаюсь, мoя жена радости от такой «выставки» не испытывала, и у некоторых такое убранство нашей квартиры вызывало просто смех.

Позже мы стали обладателями самой большой собачьей коллекции, которую нам передала пани Яндова. Это звучит несколько странно, но речь на деле шла об изображениях собак на карточках, созданных известными личностями, начиная поп-звездой Карелом Готтом и заканчивая прославленными чешскими художниками.

– За плечами музея – четверть столетия. Сколько предметов в настоящее время насчитывается в пелгржимовской экспозиции?

– Точно ответить я затрудняюсь. Думаю, что около пятисот, в том числе огроменный четырехметровый мамонт, сплетенный из прутьев, выглядит ну прямо как живой – работа пана Шефла. В экспозиции есть и самые маленькие миниатюры, роспись на семечках и скульптуры, вырезанные из деревянных спиц. Их автором является Станислав Метерны. Только представьте себе материал в виде полуторасантиметровой палочки, которая по замыслу автора превратилась во вздыбившегося коня.

Отдельная секция посвящена спичечных дел мастеру

Экспозиция отвечает интересам самого широкого круга посетителей. Здесь можно увидеть, например, даже «Оплакивание Иисуса Христа», автор которого использовал для своего артефакта обыкновенные спички.

– Изображение Иисуса Христа из спичек создал Toмаш Корда. В нашем музее хранится около девяноста спичечных экспонатов этого автора. Например, музыкальные инструменты. На кордовских гитарах и мандолинах можно играть, причем мастер сделал инструменты пригодными даже для концертов. А вот это изображение (Христа) иногда используется, чтобы выяснить, насколько человек способен сконцентрировать свое внимание. Для картины понадобились почти две тысячи спичек и еще около двух тысяч головок от спичек. Когда человек в течение пятидесяти секунд сосредоточенно на картину смотрит, a потом переводит взгляд на стену, вскоре ему удается увидеть лик Иисуса Христа работы Микеланджело,

– рассказал президент агентства «Добрый день» Mирослав Марек.

Своему увлечению Томаш Корда, технолог-проектировщик по профессии, посвятил почти сорок лет, отдав ему около девяти лет чистого времени работы. Только на Коринфскую вазу ушло более семи тысяч часов, в результате чего жена называла его сумасшедшим. Он просиживал за столом по восемь-двенадцать часов в день. А спичечный корабль в 1974 г. принес ему звание победителя в рамках международного состязания моделистов в Москве. В 2003 году этот удивительный человек, оставивший после себя поистине уникальную коллекцию, которая хранится в местном музее, скончался.

В пелгржимовском музее можно также ознакомиться с фотодокументацией чешских достижений, полюбоваться миниатюрой прославленной «Славянской эпопеи» А. Мухи, действующим паровозом из стекла, деревянным велосипедом. А также каменной скрипкой, моделями храмов, слепленных из зернышек риса, самым большим замком из шоколада и многими другими результатами труда энтузиастов, увлеченных прелестью подобных занятий.