Печатня чешских денег

Необходимость создания собственной печатни денежных банкнот возникла сразу же после основания нового государства в 1918 году. Первый выпуск новых купюр состоялся уже в 1919 году. До того момента в ходу оставались старые деньги Австо-Венгрии, но со специальной маркировкой.

«Министр финансов того времени Алоис Рашин для достижения поставленной цели выбрал единственный возможный вариант, коей является специальная маркировка уже существовавших банковских билетов. Этот шаг помог воспрепятствовать расхищению денег», – комментирует директор «Государственной типографии ценных бумаг» Томаш Гебелка.

Часть новых денег, выпущенных в оборот в 1919 году, была напечатана в обыкновенных типографиях разных чешских городов, а для выпуска самых крупных купюр пришлось воспользоваться услугами венской типографии.

– «Проект денег разработал Альфонс Муха. На одной стороне был использован старый, уже существовавший мотив, а на другую сторону поместили новый вариант работы именно Альфонса Мухи».

Автор знаменитого цикла монументальных полотен «Славянская эпопея», используя мотивы из собственных картин, за шесть месяцев разработал 6 проектов новых денежных знаков.

Из создававшихся для страны купюр наиболее уникальными считаются чехословацкие банкноты достоинством в 1000 и 5000 крон, разработанные в 30-х годах прошлого века Максом Швабинским. Художественный и технический уровень тысячной банкноты подтвержден премией парижской выставки того времени.

Самая продолжительная жизнь была у чехословацкой купюры зеленого цвета достоинством в 100 крон с изображением пражского района Градчаны на одной стороне, а также сталевара и колхозницы на другой.

– «Купюра с этим изображением лишь с небольшим перерывом, когда вместо сталевара и колхозницы на ней появился портрет Клемента Готвальда, использовалась с 1962 года на протяжении 32 лет. С этой купюрой связан и еще один исторический факт. Ее печатали не только в «Государственной типографии ценных бумаг», но в 1964 и 1965 годах их для Чехословакии выпускал советский «Гознак»».

Упоминаемый Томашом Гебелкой банковский билет достоинством в 100 крон с изображением портрета Клемента Готвальда также стал рекордсменом.

– «Купюру с Готвальдом выпустили в обращение 1 октября 1989 года, то есть незадолго до «бархатной революции». После 17 ноября изображение «первого рабочего президента» на деньгах стало неприемлемым обстоятельством. В конце 1990 года купюры с этим портретом были выведены из оборота – всего через 13 месяцев с момента выпуска».