Пассажирские авиаперевозки – медленный выход из летаргии

Пражский Аэропорт имени Вацлава Гавела в настоящее время обслуживает самолеты, осуществляющие постоянные рейсы из Праги всего по четырем направлениям.

Возобновление полетов началось с 4 мая. После вынужденного перерыва, вызванного эпидемией, первым в чешской столичной воздушной гавани приземлился прибывший из Дюссельдорфа лайнер Eurowings. В настоящее время в планах этого авиаперевозчика значится лишь два рейса в Прагу в неделю. Подобным образом работает воздушный мост между Прагой и Софией. Частично возобновила полеты авиакомпания KLM, ежедневно осуществляющая рейс между Прагой и Амстердамом. В чешскую столицу летают также самолеты из Минска.

Пассажирские лайнеры Smartwings Group, в которую входит отечественный национальный перевозчик «Чешские авиалинии» (ČSA), поднимутся на крыло 18 мая, что подтвердила пресс-секретарь фирмы Владимира Дуфкова: «В данном случае мы говорим о рейсах в Париж, Амстердам, Франкфурт и Киев. Естественно, что план осуществится только в том случае, если все необходимое будет официально разрешено всеми задействованными сторонами. В настоящее время большая часть государств не позволяет прибывающим из Чешской Республики пассажирам пересекать границу и вступать на их территорию. Либо это разрешено в исключительных случаях и только при условии соблюдения строжайших правил».

В апреле 2020 года, согласно информации пресс-секретаря, самолеты входящих в Smartwings Group компаний переправили всего лишь 1% от общего количества пассажиров, воспользовавшихся услугами компании в апреле 2019 года. 95% лайнеров Smartwings остаются на земле.

– «В настоящий момент объемы наших финансовых потерь, связанных с пандемией коронавируса, составляют 99%. Нельзя также забывать о ежемесячных расходах компании Smartwings Group на зарплаты сотрудников, содержание стоящих на приколе самолетов и другие обязательные вложения. Эта сумма составляет около 150 миллионов крон (5,5 миллионов евро)».

Чтобы поддержать отечественных авиаперевозчиков министр финансов Чехии Алена Шиллерова рассматривает возможность временного откупа государством «Чешских авиалиний» (ČSA). Этот шаг чреват меньшими расходами, чем банкротство фирмы, тем более что ČSA считается стратегически важной компанией и национальным авиаперевозчиком.

Министерство промышленности и торговли Чехии подчеркивает, что авиакомпании могут обратиться за помощью к государству в рамках стандартных программ поддержки, разработанных правительством в связи с пандемией коронавируса и временного прекращения авиасообщения между странами мира.

«Министерство промышленности и торговли Чехии оказывает финансовую поддержку всем компаниям. Поддержка не имеет секторного характера, а зависит от размеров той или иной компании. Это ключевой параметр», – комментирует пресс-секретарь Минпрома Штепанка Филипова.

Некоторые авиаперевозчики ведут переговоры с государством о предоставлении им дополнительной специальной финансовой поддержки.