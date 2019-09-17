Пассажир бросился управлять автобусом после обморока водителя

Эва Туречкова
17-09-2019
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Геройский поступок, без которого поездка на междугороднем автобусе по маршруту Либерец – Турнов обернулась бы катастрофой. Так чешская полиция прокомментировала действия пассажира Иво Райзра, ставшего недобровольно водителем автобуса и возможно спасшего жизни 50 людей.

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Иво Райзр, фото: ЧТ24Иво Райзр, фото: ЧТ24 «Мы как раз спускались по трассе на полной скорости с Гержманицкого холма, внизу поворот. Я работал на ноутбуке, когда послышался удар, и автобус начал сотрясаться. Я поднял глаза - водитель лежал в проходе, за рулем никого, а автобус мчался прямо в дорожное ограждение. Я сидел ближе всех, на сиденье №3. Буквально на секунду я задумался, если оказать помощь водителю или взяться за управление, но потом бросился за руль», - так описал первые моменты происшедшего молодой IT специалист, едущий на работу.

«Я сжал руль руками, и начал управлять автобусом, но не мог затормозить, так как ноги водителя вклинились в педали. Я попросил мужчину, который сидел за мной, чтобы он оттащил водителя. Ему было не по силам, но подключилась еще девушка, и вместе им удалось мужчину вытащить из-под сиденья. Я наконец-то смог нажать на педаль тормоза и автобус начал сбрасывать скорость. Я съехал с трассы и на ближайшей бензоколонке остановился. Водитель к тому времени пришел в себя и посоветовал мне затянуть за ручной тормоз», - рассказал в интервью «Чешскому Радио» компьютерщик.

Фото: Архив Полиции ЧРФото: Архив Полиции ЧР Кроме водителя никто не пострадал, подтвердили прибывшие на место полицейские и спасатели.

Молодой специалист по системам распознавания лиц за рулем автобуса ранее не сидел. «Когда-то я хотел попробовать водить автобус, но никогда не думал, что случай подвернется при таких обстоятельствах», - пошутил Иво Райзр.

«Любой сообразительный человек, окажись на моем месте, поступил бы также».

Эва Туречкова
17-09-2019
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