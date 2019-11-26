Памятник бойцам РОА в Праге: шквал эмоций

Как напоминают в связи с этой инициативой чешские СМИ, «власовцы являлись гражданами СССР, которые были завербованы в немецком плену в Русскую освободительную армию и воевали с начала 1945 года на стороне Германии против СССР, однако в конце войны помогли освободить Прагу. После войны генерал Власов был казнен». На сайте lidovky.cz, в частности, также поясняется: «В конце войны власовцы помогли повстанцам в Праге в борьбе с немцами. При этом около 300 их погибло. Их вклад в освобождение чешской столицы во времена коммунистического режима замалчивался».

Посольство России отреагировало на инициативу Ржепорые сообщением на своей странице в Facebook: «Хотели бы напомнить, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния А.А.Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием ЧСР в резолюции 95 (1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 г.)».

По мнению диппредставительства, «в случае установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. В ней, в частности, закрепляется, что к таким преступлениям (а не только к совершившим их лицам) «никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения».

«Посольство России вмешивается во внутренние дела пражского района»

В реакции на официальную позицию Посольства России, староста Павел Новотны сообщил в пресс-релизе, что «Ржепорые как суверенная часть города считает позицию посольства России вмешательством во внутренние дела этого района».

В своем аккаунте в Tвиттере Павел Новотны пишет: «Я тут выступил с речью. O том, почему Ржепорые без дебатов об исторических противоречиях нашли место для памятника власовцам в ЧР. Он будет стоять в следующем году. Причин у нас достаточно. Власов и Буняченко у нас, к слову, переночевали в ночь на 6 мая. Это будет первый такой памятник в Чехии. Представляю себе, как коммунисты обо…» (далее следует ненормативная лексика)

Вопрос установки памятника будет официально обсуждаться на уровне администрации Праги-Ржепорые в середине декабря. По словам Новотного, призыв подключиться к обсуждению опубликуют в очередном номере журнала, который издается районными властями, а «инициативу поддерживают единогласно как коалиционные партнеры, так и оппозиция района».

Как далее сообщил староста, «в данном районе еще живут свидетели событий 1945 года, и было бы прекрасно, если бы они смогли присутствовать при открытии памятника».

В 1945-м судьба Праги решалась в Ржепорые, считают власти района

По поводу оценки роли власовцев в майских событиях 1945 года администрация Ржепорые высказалась уже в январе в Facebook.

«Власовцы дошли до Ржепорые уже 6 мая, и Ржепорые взвешивают возможность напомнить в виде памятной доски о вечере 6 мая 1945 г, когда здесь остановились на ночлег генералы Власов (здание медпункта, в то время особняк) и Буняченко (дом, где сегодня расположена аптека вблизи старой школы) и во время летучки приняли решение об атаке на внутреннюю Прагу, что принципиальным образом повлияло на процесс Пражского восстания, как сказал Павел Жачек, историк и депутат от партии гражданских демократов. Судьба Праги фактически была решена в Ржепорые».

Как ранее сообщил «Радио Прага» председатель чешского общества «Русская традиция» Игорь Золотарев, Посольство России в Праге требовало изъять из книги о представителях послереволюционной русской эмиграции в Чехословакии не только заключительные страницы биографий множества людей, угнанных в ГУЛАГ, где оборвалась их жизнь.

«Касалось это и статьи о власовском движении. Причем исключать ее было невозможно. Ряд представителей русской иммиграции присоединились к Власову, освобождение Праги связано с подразделениями Власова, многие из которых были здесь разгромлены, да и Власова арестовали именно в Праге».

Посольство России в Чехии в августе 2019 г. также критиковало муниципалитет за отказ от возвращения на фасад Староместской ратуши мемориальной доски, сообщающей о роли Красной армии в освобождении Праги от нацистов в 1945 г. В пресс-релизе посольство назвало решение, принятое столичными властями, «попыткой предать забвению одну из важнейших страниц нашей общей истории». Российские дипломаты также не согласны с мнением, ранее озвученным мэром столицы Зденеком Гржибом о том, что в чешском тексте упомянутой таблички занижена роль Пражского восстания.

По мнению представителей Военно-исторического института Праги, текст таблички, с исторической точки зрения, является неточным.

МИД: «Чехия соблюдает все обязательства, оценку власовцам должны дать историки»

В связи с заявлением старосты Новотного Radio Prague International обратилось за комментарием к пресс-секретарю МИД Чехии Зузане Штиховой.

Какую оценку дает МИД Чехии инициативе мэра пражского района Ржепорые Павела Новотного, который заявил о своем намерении поставить там памятник Русской освободительной армии А. А. Власова? Мы говорим лишь об идее, вопрос будет вынесен на обсуждение районного совета только в середине декабря, но все же?

«Чешская Республика соблюдает и будет соблюдать свои международные правовые обязательства, тем не менее, в данном случае мы обязаны подчеркнуть, что речь идет об инициативе районной администрации, и в настоящее время мы не располагаем более конкретной информацией по данному вопросу. Никакого памятника пока в Ржепорые нет. Это чисто гипотетический вопрос».

На заявление старосты Ржепорые уже последовала реакция со стороны Посольства РФ в Чехии, согласно которой «это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.» С точки зрения МИД Чехии, насколько такая критика оправдана?

«Официального протеста с российской стороны по этому вопросу мы не получали, неодобрительная реакция нам известна из СМИ и сообщений в социальных сетях. Роль военнослужащих Русской освободительной армии действительно спорная, однако, по нашему мнению, это скорее тема для дискуссии историков. Вопрос можно обсудить, например, на площадке «Чешско-российского дискуссионного форума». Что же касается Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, то она касается уголовного права, которое никто под сомнение не ставит; конвенция однозначно никому не запрещает ставить кому-либо памятники».

Действительно ли возведение памятника является «внутренним делом городского района», на территории которого он должен быть поставлен, как утверждает Павел Новотны? Насколько это правомерно в случае, когда такой акт может повлиять на взаимоотношения с другим государством?

«Если мэр, городской совет или другой орган городского самоуправления принимает подобное решение, то это действительно входит в его полномочия. Наша роль в таких случаях - чисто консультативная, например, мы можем предупредить местную администрацию о возможных международных последствиях такого шага».