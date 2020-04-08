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Палата депутатов Чехии одобрила компенсации для предпринимателей и отсрочку выплат ипотек

Эва Туречкова
08-04-2020
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Индивидуальные предприниматели Чехии получат в качестве компенсации ущерба, нанесенного им во время эпидемии коронавируса, одноразовую выплату 25 тысяч крон. Всем гражданам и фирмам разрешается сроком на три или шесть месяцев, по собственному усмотрению, не проводить банковские платежи по кредитам и ипотекам. Предложение кабинета министров в понедельник вечером единомышленно одобрила Палата депутатов Чехии. Норму должен одобрить еще Сенат и подписать президент Милош Земан.

Фото: romanakr, Pixabay / CC0Фото: romanakr, Pixabay / CC0

Компенсация рассчитана на период времени с 12 марта по 30 апреля, то есть каждый из предпринимателей получит 500 крон/день.

Пособие не предназначено для лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью и одновременно являющихся наемными работниками. Заявление, однако, могут подавать их законные супруги, если они сами не являются наемными работниками.

Компенсация предназначена также для студентов-бизнесменов моложе 26 лет и пенсионеров-предпринимателей. Выплаты не будут облагаться налогом.

Все условия для предоставления пособия, предлагаемые ранее Минфином, в итоге в документ включены не были. Заявления можно отправлять по электронной почте.

Палата депутатов на вчерашнем заседании также одобрила постановление правительства, согласно которому все физические и юридические лица в связи с эпидемией коронавируса могут подать прошение о временном прекращении ежемесячных выплат по банковским и ипотечным кредитам сроком на 3 или 6 месяцев. Подача заявления не связана ни с какими дополнительными расходами. Все условия были заранее обговорены с банковским сектором.

Эва Туречкова
08-04-2020
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