Отрицание цыганского холокоста, депутатский иммунитет и свобода слова

Движение SPD – «Свобода и прямая демократия», которое политологи относят к правому спектру, не впервые ставит под сомнение цыганский холокост. В феврале 2018 г. заявление лидера движения Томио Окамуры по поводу лагеря в Летах чуть не стоило политику места вице-спикера.

На съезде SPD член парламентской фракции Мирослав Рознер также вспомнил об этом лагере, территория которого была недавно выкуплена чешским правительством у владельцев, открывших на этом месте свиноферму, за 450 млн крон (16,5 млн евро).

«Я, конечно, не такой специалист в области культуры как бывший министр Герман, однако, безусловно, никогда бы не выкинул в окно полмиллиарда за ликвидацию работающей фирмы ради несуществующего псевдолагеря». Слова, прозвучавшие еще в прошлом году, остаются предметом расследования, и прекращенное было дело вновь возобновлено. Полиция выдвинула в отношении депутата обвинение, сформулированное как «подозрения в отрицании, оправдании и одобрении геноцида». В случае вынесения обвинительного приговора, наказанием за подобное деяние может стать лишение свободы сроком от 6 месяцев до трех лет.

Свои неполиткорректные слова Мирослав Рознер произнес на закрытом партийном заседании, и они «всплыли» только благодаря тому, что запись попала в руки журналистов Чешского телевидения.

– Какие слова могут считаться частным мнением, а какие – преступлением?

– Условием рассмотрения такого предмета как отрицание и оправдание геноцида является публичность сделанного заявления, и закрытое заседание SPD все равно является выступлением перед публикой, – комментирует ситуацию в интервью «Чешскому Радио» адвокат Алеш Розегнал.

– Известно, что многие острые вопросы люди обсуждают со своими друзьями и родственниками, что называется, «на кухне». Можно ли попасть за решетку за слова, сказанные на чешской кухне?

– Нет, там должен присутствовать элемент публичности. Однако под «публикой» может пониматься даже еще одно лицо или собрание людей, выходящее за рамки личного, семейного круга высказывающегося.

– Имеет ли значение статус говорящего и место, где было сделано высказывание? Ведь одно дело – собрание парламентской партии и другое – разговоры в пивной.

– С точки зрения преследования по закону место роли не играет. Однако, разумеется, когда это говорят лица, выполняющие общественно значимые функции, занимающие видное общественное положение, народные избранники, к числу которых относится Мирослав Рознер, это может иметь большее значение, поскольку такие слова могут наносить более серьезный урон. Тем не менее, все граждане должны быть равны перед законом, и степень их ответственности рассматриваться одинаково.

– При этом право на свободу слова и высказываний закреплено конституцией Чешской Республики. Почему это не распространяется на такую тему как отрицание холокоста?

– Европейское законодательство в целом рассматривает свободу слова через призму того, что она имеет определенные рамки, не являясь, что называется, безграничной, и вносит туда целый ряд ограничений. К числу таких ограничений как раз и относится отрицание, оправдание и одобрение геноцида. У нас есть государство, которое определяет, какие границы свободы слова допустимы, а какие – уже нет.

– Известно, что законодательство Германии жестко карает отрицание холокоста, проявления расизма, оправдание геноцида. Однако, например, США смотрят на это под другим углом зрения.

– Соединенные Штаты подходят к этому совершенно иначе. Первая поправка к конституции трактуется там настолько широко, что и заявления, являющиеся разжиганием ненависти, и выступления подобного рода попадают под действие поправки, и соблюдение свободы слова воспринимается как нечто более важное начало, чем возможный ущерб от подобных высказываний. Разумеется, это связано с тем, что в США не было ни нацизма, ни коммунизма, так что у них – несколько иной исторический опыт, – указывает юрист Алеш Розегнал.

В ближайшее время парламентский Комитет по иммунитету рассмотрит запрос правоохранителей о лишении Мирослава Рознера депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил председатель Комитета, депутат от компартии Станислав Гроспич, который не исключает, что на заседание будут приглашены следователи по делу и представители прокуратуры. Выступить сможет и сам обвиняемый, который в данный момент является членом комитета и будет на время рассмотрения своего дела выведен из его состава. Предполагается, что парламент примет решение по запросу полиции в январе 2019 г.

Однако наблюдатели полагают, что Рознер вряд ли лишится депутатского иммунитета. Премьер-министр Андрей Бабиш усомнился, что оценка высказываний депутатов в принципе может относиться к вопросам, которыми должна заниматься полиция. Движение SPD встало на защиту своего депутата, поставив под сомнение саму объективность расследования. Согласно заявлению партии, Рознер ставил под сомнение не страдания людей в концлагере, а «выплату астрономической суммы за свиноферму». Фракция уже сообщила, что будет голосовать против лишения воего депутата иммунитета. При этом высказывание Мирослава Рознера подняло волну негодования как среди политиков и правозащитников, так и среди тех, кто помнит военные годы.

Лагерь для интернированных цыган, включая женщин, детей и стариков, в чешском поселке Леты действовал 1942 по 1943 год. За этот период из 1308 цыган там погибло 327, из них 241 ребенок. Однако существуют предположения, что жертв было гораздо больше. Зимой 1942-43 гг. вспыхнула эпидемия сыпного тифа, и спустя три месяца нацисты переправили выживших заключенных в Освенцим, откуда они уже не вернулись. Всего в Европе в годы Второй мировой войны в ходе геноцида цыган, который также называют Параимос, было уничтожено от 250 до 500 тысяч человек, некоторые исследователи говорят о полутора миллионах – точные цифры не известны до сих пор.