Открытие магазинов и возобновление производства зависит от статистики распространения COVID-19

Министр здравоохранения Адам Войтех озвучил предположение, что до конца месяца свою работу сможет возобновить большинство магазинов, а также сфера услуг.

«Естественно, что достаточно безответственного поведения лишь небольшой группы населения, чтобы общая ситуация в стране вновь ухудшилась. В минувшие выходные, во время пасхальных праздников, люди в большей степени нарушали правила карантина. Приведет ли это к росту количества инфицированных и ухудшится ли положение в больницах, которые вновь перестают справляться с потоком больных, мы узнаем к концу апреля. Если получим негативный результат, то будут введены затормаживающие меры», – комментирует эпидемиолог и глава министерской рабочей группы по вопросу ослабления карантина Растислав Мадьяр.

Самую серьезную опасность, по словам специалиста, ныне представляют собой случаи заражения в рамках отдельных семей. Хуже всего, когда кто-либо случайно заразится в магазине или в транспорте, и потом, ничего о своей инфицированности не зная, распространяет вирус в рядах домочадцев. Наметится ли такой тренд в связи с прошедшими пасхальными праздниками, также будет ясно к концу апреля.

За четыре дня отдыха, когда полицейские проводили по 12-15 тысяч контрольных мероприятий ежедневно, правила карантина, например обязательность носить защитные маски, только в Праге нарушили 3758 человек. Не последнюю роль в этом сыграла и хорошая солнечная погода. Статистика выходных способна повлиять на режим ослабления карантина, установленного по решению правительства.

«Я могу сказать только одно, что ответственные ведомства разработали несколько пакетов мер по ослаблению карантина. Их реализация должна происходить постепенно в двухнедельных интервалах. Каждый новый пакет будет приведен в действие только после анализа результативности предыдущего, – подчеркивает эпидемиолог Растислав Мадьяр. – Я лично считаю, что надо быть максимально осторожными. Даже в случае оптимистического сценария откроется множество магазинов, но далеко не все».

Во всех открытых торговых точках обязательным будет соблюдение особых правил, как и при возобновлении работы заводов и фабрик.

Например, автомобильная фирма Hyundai, возобновившая в понедельник сборку машин в чешских Ношовицах, будет работать не в три, а в две смены. Все производственные помещения в течение дня будут по несколько раз дезинфицироваться.

Одновременно с ношовицкими конвейерами, стоявшими с 21 марта, возобновят работу несколько десятков европейских субподрядчиков Hyundai. Непосредственно в моравском регионе Чешской Республике благодаря Hyundai на работу постепенно вернется 12 тысяч человек.