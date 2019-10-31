От кельтского Хэллоуина до чешских Душичек

Строго говоря, именно Хэллоуин можно считать исконно европейским сакральным днем, ведь его придумали кельты, жившие в Европе, в том числе и в Богемии, а уже позже этот праздник проник в Новый Свет. В ночь на 1 ноября для кельтов наступал такой важный рубеж года как праздник сбора урожая Самайн, или Самхейн, – позднее его традиции перешли на Хэллоуин. Древние обитатели Европы верили, что в этот момент среди живых бродят умершие. Наступала темная часть года, короли закатывали пиры, простолюдины прыгали через костры, а друиды по внутренностям и костям животных предсказывали будущее. Считалось, что огонь указывает дорогу мертвым, желающим посетить живых.

Специалист по древним религиям, сотрудник православного теологического факультета университета в Прешове Вацлав Ежек напоминает: «Кельты верили, что в этот день появляется мост, соединяющий подземный и земной миры, то есть в этот момент открывается «коммуникация» между нашим и иным миром. Среди нас ходят духи и другие потусторонние существа. Согласно обрядам, практиковавшимся друидами, их нужно умилостивить, предлагая различные небольшие подношения, фрукты, овощи. Это – второе измерение кельтского праздника, связанное с практиками друидов».

Самайн с репой и турнепсом

Отсюда, считают специалисты, и берет начало традиция использовать для украшения Хэллоуина тыквы, хотя раньше для подобных подношений духам использовали репу и турнепс.

От кельтов Самайн проник в Древний Рим, где, по мнению некоторых историков, соединился с культом богини урожая Помоны, в дар которой тоже приносили фрукты. Так праздник распространился по всей Римской империи, в христианскую эпоху превратившись в День всех святых и День поминовения усопших.

Однако в некоторых уголках Европы, прежде всего в Ирландии и Шотландии, Самайн продолжали отмечать в его изначальном духе, и в таком виде переселенцы принесли его в Америку. Бедные эмигранты стали использовать в этот день самый дешевый и, соответственно, доступный овощ. Причем оказалось, что свеча, зажженная в оранжевой мякоти тыквы, – так называемый «Фонарь Джека» создает куда более таинственную атмосферу, чем турнепс.

А вот переодевались ли кельты в костюмы ведьм и вурдалаков, как это делают сегодняшние участники карнавалов, однозначно утверждать сложно, считает теолог Вацлав Ежек. «Мы не можем точно восстановить религиозную обрядовость кельтов. Можно лишь предполагать, что они праздновали этот праздник, что он являлся важной составляющей их культового календаря, однако мы точно не знаем, какими именно были эти обряды. Остается открытым вопрос, считали ли кельты Самайн днем, когда действительно можно избавляться от сил зла».

Проще говоря, не известно, как кельты относились к потусторонним силам – использовали они Самайн как день, когда можно избавиться от духов, или отмечали его как момент переплетения двух миров и пытались умилостивить сверхъестественные силы.

Вацлав Ежек считает, что в своем сегодняшнем виде Хэллоуин сформировался в протестантской среде Северной Америки. «Протестантизм придает большое значение противопоставления дьявола и добра, а в американском протестантизме это особенно подчеркивается. То есть под влиянием протестантского дуализма Хэллоуину придавалось большое значение как празднику, когда зло получает свое изображение».

А когда зло получает форму, тем самым оно приобретает и название,имя, и с ним, соответственно, легче бороться, уверены протестанты. Так или иначе, но большинство историков убеждено, что именно Самайн превратился в День всех святых, который церковь отмечает 1 ноября. Считается, что слово «Хеллоуин» – это шотландское сокращение фразы All-Hallows-Even («Вечер всех святых»). Однако есть специалисты, которые видят в календарном совпадении кельтского и христианского праздника простую случайность.

Для чешских Душичек – рогалики в форме костей

2 ноября христиане молятся за спасение душ всех усопших, за то, чтобы Господь отпустил им все грехи и даровал вечную жизнь в раю. Так что чешские Душички – это не карнавал, а тихий ритуал, когда люди приходят на кладбище зажечь свечу и поставить горшок с живыми цветами на могилу своих близких как символ вечной жизни. Теолог Алеш Опатрны объясняет: «Свечки на могилах напоминают нам о двух вещах. Первое – умершие живут у Бога, а второе – свет в католической литургии является символом воскрешения Христа».

Этот праздник, который еще называют Задушки, широко распространен у славян-католиков. К нему перешли и языческие ритуалы древних славян, которые готовили трапезы для умерших и устраивали пиры на могилах и в некрополях.

Поминальный день, возникший еще в Х веке, в 1915 году Папа Бенедикт XV сделал общим для всей римско-католической церкви. В годы Первой мировой войны, уносившей множество жизней, в Европе начали проводить торжественные процессии на кладбищах и украшать могилы цветами.

В Чехии на Душички пекли рогалики в форме костей, которые раздавали прохожим, бедным и нищим, просившим милостыню. В Южной Чехии еще в начале ХХ века 2 ноября колядовали, получая в награду эти «кости святых». В окрестностях Чешского Крумлова такой обычай называли «ходить по рогалики».