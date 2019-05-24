Оркестр без иерархии и анархии – гость «Пражской весны»

Канадский пианист польского происхождения Ян Лисецкий очаровал публику «Пражской весны» еще дебютной игрой в 2017 году, исполнив Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Роберта Шуманна. В этом году 24-летний исполнитель привез в Прагу Koнцерт соль минор No.1 Феликса Мендельсона-Бартольди.

Такая сложная простота Мендельсона

– Когда вы слушаете произведения Мендельсона, они производят впечатление простых, но на самом деле они очень сложны. Это немного напоминает Моцарта. Что касается, в частности, Первого кoнцерта, многим кажется, что в нем чересчур много нот в фортепианной партитуре, поэтому необходимо прежде всего до деталей проработать техническое задание, чтобы произведение прозвучало естественно и родилась музыка. Сотрудничество с Orpheus Chamber Orchestra – большая радость для меня. Oни играют без дирижера. Музыканты оркестров подобного типа, как правило, ориентируются на указания своего концертмейстера, однако у этого коллектива все обстоит иначе.

Они вместе создают трактовку исполняемого произведения: музыканты каждый раз сами выбирают из членов своего оркестра того, кто отвечает за исполнение конкретного сочинения, чередуются в принятии на себя ответственности, при этом каждый играет свою роль. Одновременно каждый может совершенно свободно выразить свое мнение и предложить свои идеи касаемо музыки, а это очень освежает. Для меня как музыканта – это просто потрясающий опыт!,

– так восторженно отозвался о вдохновляющем примере оркестра в интервью «Чешскому Радио» Ян Лисецкий, который относит себя к романтическому типу музыканта.

«Отвоевать более широкое пространство для творчества»

Orpheus Chamber Orchestra был основан в Нью-Йорке в 1972 году. С какими сложностями сопряжено отсутствие дирижера в таком профессиональном коллективе, которому приходится решать множество задач разного характера? Об этом рассказывает его исполнительный директор Александр Шейрл.

– Признаюсь, что это иногда довольно сложно, но это особенность демократии как таковой. Сложности связаны с выбором репертуара, в котором все мы принимаем участие. Конечно, мне было бы проще распорядиться в директивном порядке: «в течение следующих шести месяцев мы будем играть исключительно Мендельсона». Однако это было бы лишь моим личным решением, что неправильно. Наш оркестр возник в 1972 году, когда приближался завершающий этап конца войны во Вьетнаме. Это был и конец эры хиппи, время протеста против истеблишмента. И мы хотели в то время создать камерный оркестр, у которого будет возможность исполнять широкий репертуар с тем, что он не признает иерархии. Мы просто хотели добиться, при отсутствии ясной иерархической организационной структуры, возможности отвоевать более широкое пространство для творчества прямо на концертных подмостках.

Позже появился целый ряд наших последователей – тем не менее, у всех таких коллективов есть концермейстер или исполняющий подобную роль солист. У нас трое художественных руководителей, но избираются они самим оркестром. Еженедельно мы встречаемся также с генеральным директором и все вместе обсуждаем. И программу для «Пражской весны» мы выбирали вместе, что проявляется в радостном отношении музыкантов к тому, что они делают.

«Записки из исчезающего города» – eвропейская премьера

Помимо Koнцерта No.1 Феликса Мендельсона-Бартольди, Orpheus Chamber Orchestra представил в Праге «Итальянскую симфонию» ля мажор, созданную этим же немецким композитором шумановского поколения под впечатлением путешествия по Италии. А также порадовал музыкальной поэмой для камерного оркестра Records from a Vanishing City («Записки из исчезающего города») современного американского композитора Джесси Монтгомери. Ее премьера состоялась в октябре 2016 года в Карнеги-Холл в Нью Йорке. В рамках «Пражской весны» произведение впервые прозвучало на европейской сцене.

Джесси Монтгомери отражает в нем атмосферу родного города, а именно квартала Манхэттен, исторического ядра Нью-Йорка. Поэма создана по заказу Orpheus Chamber Orchestra. Автора вдохновили латиноамериканский джаз, окружавший ее с детства, альтернативный рок, классическая музыка Запада, авангардный джаз, поэзия и танцевальная музыка островов Карибского бассейна.