Орган для собора св. Вита практически готов

Так звучит орган, который в соборе св. Вита установлен в настоящее время. Идея заменить инструмент другим зародилась еще в период Первой Республики, когда храм достраивался, и были возведены новый неф и две башни.

«Качество звука старого инструмента в некоторых уголках храма не соответствует требованиям, особенно когда кафедральный собор заполнен людьми, так как мы, как известно, звук поглощаем. К тому же, орган располагается сбоку, в связи с чем возникает небольшое эхо, что мешает музыкантам», - рассказал «Чешскому Радио» кардинал Доминик Дука.

Новый орган строится на пожертвования – собрать удалось уже практически всю необходимую сумму, то есть 80 миллионов крон.

«Люди жертвовали деньги во время благотворительных мероприятий в поддержку храма или направляли нам средства напрямую. Наиболее популярной формой финансовой поддержки стало взятие фирмой или отдельным лицом под опеку одной из труб органа – от самой маленькой по действительно крупные, фасадные трубы, каждая из которых стоит около 300 тысяч крон», - объясняет президент благотворительного фонда Bohemian Heritage Fund Павел Смутны.

Создание нового инструмента поддержало и «Чешское Радио», которое объявило конкурс на лучшее музыкальное произведение для строящегося органа.

«Конкурс будет продолжаться до января. Фрагменты произведений будут представлены на сайте радиостанции, то есть слушатели сами смогут выбрать то из них, которое им больше всего придется по душе. Именно это произведение прозвучит в будущем году в храме св. Вита», - сообщил генеральный директор «Чешского Радио» Рене Заворал.

В новом органе – 6500 труб, то есть на 2000 больше, чем в прежнем, весит он более 30 тонн. Внешний вид инструмента создал дизайнер автомобильного завода Škoda Петер Олах.

«Мы создали композицию, которая как будто витает в воздухе. Мы не хотели создавать орган наподобие старинного, или какой-то уж очень декоративный инструмент. Наша цель была другая – наоборот, получить орган, который станет украшением храма, своего рода ожерельем, подвешенным прямо под розой».

Кафедральный собор св. Вита, Вацлава и Войтеха в Пражском Граде – главный храм архиепископа пражского и символ чешской государственности - является местом погребения останков святых земских патронов, правителей, дворян и священников. Монументальную постройку в готическом и неоготическом стилях возводили целых шесть столетий. Впервые новый орган официально зазвучит в храме 15 июня будущего года.