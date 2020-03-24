Орешек знанья тверд, но все же мы не привыкли отступать! Нам расколотьего поможет режим online и интернет

«Как только были ведены ограничения из-за эпидемии, мы немедленно увеличили интенсивность использования системы «Бакалавры», через которую идет обмен информацией с детьми и их родителями. Непосредственно ученикам, чтобы не слишком отягощать родителей в сложившейся ситуации, мы посылаем задания, а они нам обратно отправляют выполненную работу. У более старших детей все получается достаточно хорошо, но с младшими классами ситуация сложнее. Через систему мы поясняем материал, а если необходимо, то ведем переписку в чате. Было введено в действие использование системы on-line обучения. На прошлой неделе осуществились пробные уроки, а сейчас система уже начинает использоваться в более полном объеме, хотя и не по всем предметам», – комментирует Михал Черны, директор школы в пражском районе Клановице, а также президент Ассоциации директоров школ.

Реакция педагогов на новые обстоятельства, по словам заместителя министра образования Чехии Карела Коваржа, была на всех уровнях весьма быстрой: «Как только учащимся запретили посещать учебные заведения, педагоги немедленно начали рассылку заданий на ближайшие две недели. Не осталось в стороне также Министерство образования. Ведомство взялось за оказание поддержки учителям и ученикам, чтобы они получили широкий доступ к различным электронным учебным пособиям и программам. Министерством был создан сайт «Удаленно», оказавшийся весьма востребованным. Уже неделю назад для младших классов, на основе договоренности с «Чешским Телевидением», в эфир начала выходить ежедневная четырехчасовая учебная программа «УчиТелик» (UčíTelka). К нам постоянно обращаются компании, предлагающие on-line учебные материалы. На сайте министерства идет расширение каталога электронных учебных пособий».

То, что педагоги не оставляют их в чрезвычайной ситуации без надзора подтверждает готовящийся к экзаменам на аттестат зрелости гимназист Войта из города Ждяр-над-Сазавой: «Сейчас я пишу семинарную работу по немецкому языку. Мы активно пользуемся электронной почтой, а также коммуникационным приложением Microsoft. Все ученики между собой общаются через социальные сети. Сейчас я получил задания по чешскому языку, но от учителей приходят и другие материалы. Мы последний курс гимназии и сейчас готовимся к экзаменам, поэтому нам предоставляют больше свободного времени для самостоятельной работы. Моя младшая сестра, которая также учится в нашей гимназии, получает гораздо больше заданий, чем я».

Большинство гимназистов, как считает учительница английского языка Михаэла Кондыскова из Ждяра-над-Сазавой, хорошо приспособились к новым условиям обучения.

«Я думаю, что обучение языкам специфическая история. Здесь необходимо быть в контакте ежедневно, чтобы немного подстегивать самостоятельную работу. Я действовала по изначальному расписанию уроков. Сегодня мне было необходимо связаться с двумя младшими гимназическими группами, каждая по 15 человек. Из первой группы мне отозвались 12 учащихся, а из второй 13 человек. Практически со всеми, кого я хотела контактировать, это получилось. Это даже удивительно. Вероятно, детишки уже очень сильно скучают из-за карантина», – оценивает ситуацию педагог.

Успешно использовать современные технологии в период вынужденного удаленного обучения удается также профессорам и студентам вузов.

Говорит ректор Университета имени Палацкого в городе Оломоуц Ярослав Миллер: «Мы делаем все возможное, чтобы удержать контакт с нашими студентами. Для этого были задействованы все возможные социальные сети и электронные средства коммуникации. С частью студентов мы остаемся также и в очном контакте. В первую очередь это касается студентов-медиков, которые сейчас служат в больницах по всей Моравии. В большой степени это касается также студентов Педагогического факультета, которые помогают с присмотром за детьми. Все педагоги ведут преподавание удаленно через электронные системы».

Вполне возможно, что и часть приемных экзаменов из-за эпидемии коронавируса будут проходить удаленно, допускает ректор университета города Оломоуц: «Сегодня мы об этом дискутировали с деканами факультетов. Естественно, что многое будет зависеть от развития ситуации. На следующей неделе будет виднее. Сегодня мы говорили о том, что можно отложить приемные экзамены на несколько недель, но там, где только это получится, вступительные испытания осуществятся в режиме on-line. Реально это на Юридическом факультете».