Ордена Белого льва удостоился и Карел Лански

Президент Милош Земан вручил Ланскому награду «за особо выдающиеся заслуги перед Чехословацкой Республикой».

«Я безмерно рад, что могу поприветствовать здесь человека, благодаря чьей заслуге (в августе 1968 года) «Чехословацкое Радио» могло продолжать свободно вещать. Считаю своей честью уделить ему высшую чешскую государственную награду» , - произнес во время торжественной церемонии президент.

Бывший сотрудник «Чехословацкого Радио» вместе со своими коллегами в ночь с 20 на 21 августа 1968 года взял на себя ответственность за руководство станцией, обеспечив на несколько дней независимое вещание и свободно информируя граждан о происходящем. В 1969 Карел Лански вынужден был покинуть «Чехословацкое Радио», сменив на долгие годы микрофон на лопату. В эфир он вернулся только в 1990 г., после падения коммунистического режима, когда он начал руководить зарубежным вещанием.

«Как я себя чувствую? Великолепно, не могу сказать, что мне не льстит такая награда. Некоторые заслуги действительно мои. Особенно в 1968 г. я многие решения принимал сам», - не скрывал Лански своей радости.

Награжденный журналист, по своим словам, лично помнит также Пражское восстание 1945. Лански открыто говорит и о другом периоде своей жизни - с 1945 года он был членом Компартии Чехословакии, однако своей натурой далек от коммунистических идеалов. В 1961 его из партии исключили.

Карелу Ланскому в этом году исполнилось 94 года. Посредством радио он продолжает следить как за домашними, так и зарубежными событиями.

