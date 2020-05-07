Опустевший Чешский Крумлов остался на бобах и готовится к перезагрузке

Город, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, уже почувствовал последствия удара, который нанес бизнесу коронавирус. Чтобы помешать распространению эпидемии, власти Чехии закрыли рестораны, отели и музеи, а туризм полностью замер.

«Это было, как будто мы на полном ходу врезались в стену – никакого снижения скорости, просто в один день нам пришлось закрываться. Наверное, каждый может представить, какие экономические последствия это принесло предприятиям сферы частного бизнеса»,– комментирует ситуацию директор отеля Bellevue Мартин Коцоурек, занимающий также пост заместителя председателя местной Ассоциации туризма.

Выбраться из экономической ямы, образовавшейся в результате «коронакризиса», будет непросто, считает Коцоурек. «Я думаю, ситуация везде одинаковая – достаточно посмотреть на совершенно пустой Крумлов. Проблему усугубляет и то, что кризис настал в самое неподходящее время – после зимы, когда все расходуют «финансовую подушку», созданную в течение сезона», – отмечает отельер.

Сейчас горожане с надеждой ждут конца мая, когда правительство Чехии планирует разрешить работу ресторанов, отелей и пансионов. Как сообщил «Чешскому Радио» заместитель мэра города Мартин Гака, в настоящий момент из-за остановки бизнеса половина города с 13-тысячным населением осталась без работы.

«Все ждут, когда наконец откроются кафе и рестораны, замок – наша главная достопримечательность, музеи и художественные галереи, а главное – предприятия гостиничного сектора, который составляет значительную долю местного бизнеса. Сегодня нас интересует, с какими именно клиентами нам предстоит работать, поскольку мы уже примерно знаем, когда можем начать. Мы пытаемся подготовиться так, чтобы загрузить все лето, осень и зиму, включая рождественские праздники, и привлечь в город достаточное количество посетителей»,– поясняет Мартин Гака, по мнению которого Чешский Крумлов способен оправиться от кризиса успешнее, чем это может показаться на первый взгляд.

«Перезагрузка необходима – время для этого пришло, и мы должны с этим считаться. Ситуацию нужно воспринимать как новый шанс, а не рыдать у разбитого корыта. Я думаю, Крумлов сможет преодолеть кризис. Мы хотим добиться того, чтобы приезжающие в город туристы оставались здесь на большее количество ночей, могли наслаждаться восхитительной атмосферой улочек города, которая, скажем прямо, не может сохраняться в условиях массового туризма, а вплоть до февраля этого года он был здесь обычным явлением», – отмечает заместитель мэра.

С тем, что Чешский Крумлов способен удачно провести «перезагрузку», одновременно подняв качество туризма, согласен и директор Фонда развития Чешского Крумлова Мирослав Ратингер. «Хорошо было бы создать прежний и одновременно новый Крумлов. Мы бы с удовольствием вернули некоторые ранее присущие городу черты. Качество повысится уже хотя бы потому, что на улицах будет меньше туристов, и одно это – уже большой бонус и продвижение вверх по шкале качества. Как житель Чешского Крумлова я это в определенной степени приветствую и убежден, что и для его гостей будет притягательно увидеть город в другой динамике».

Так что теперь в Крумлове думают, как использовать кризис для изменения жизни города к лучшему. Местные жители давно жаловались, что нескончаемый поток туристов полностью изменил характер исторического центра, откуда исчезли его обычные обитатели. В 2018 году большой резонанс вызвал проект социального архитектора Катержины Шеды. Поселив в пустующих квартирах в центре на определенное время обычных людей, художница хотела показать, что город не должен служить исключительно туристическим аттракционом.

Теперь, когда на паузу поставлен яркий, но шумный ролик, в который превратилась жизнь Чешского Крумлова, его обитатели могут решить, что для них важнее – прибыль или спокойствие, и можно ли найти в этом вопросе баланс.