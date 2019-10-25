Опубликована медицинская документация: Каково на самом деле здоровье президента Чехии?

«Моя единственная проблема - это больные ноги», - заявил 23 октября президент Чешской Республики Милош Земан в ходе дискуссии в парламенте. Напомним, что неделей раньше президент Земан провел в больнице четыре дня, однако, по официальной версии, опубликованной пресс-центром Пражского Града, его пребывание там было исключительно профилактическим: президент сдавал анализы, проходил обследования и занимался лечебной физкультурой. Тем не менее, вопросы о состоянии здоровья главы государства не утихают, в связи с чем Милош Земан обещал обнародовать свою медицинскую документацию. Что соообщили врачи о здоровье главы государства?
В ходе пресс-конференции в нижней палате парламента наибольшее количество вопросов, обращенных к президенту, касалось именно его здоровья, так как больницу он покинул всего двумя днями раньше. Милош Земан в очередной раз ответил, что единственная его проблема – больные ноги и отверг информацию о том, что ему придется подать в отставку по состоянию здоровья. Поскольку этот вопрос крайне волнует не только политиков, но и широкую общественность, президент Земан заявил, что 24 октября будет обнародована его медицинская карта и вся содержащаяся в ней информация. Однако уже через несколько часов представители больницы, где находился президент, прокомментировали это заявление несколько иначе:
— Вся документация, конечно, не будет опубликована, это было бы противозаконно. После переговоров с представителями Пражского Града мы согласились обнародовать лишь общую информацию о состоянии здоровья президента и о проведенных лечебных и реабилитационных процедурах, а также сообщить мнения врачей и их рекомендации, – заявил заместитель директора Военной больницы в Праге Иван Ержабек.
В 2013 году был создан медицинский консилиум составе 12 человек с целью полного обследования состояния здоровья президента. Тогда у главы государства была диагностирована легкая форма диабета и связанная с ней невропатия - нервное поражение, которое чаще всего проявляется в виде боли и судорог ног.
Несмотря на диагностированный диабет, Милош Земан за прошедшие годы не раз утверждал, что болезнь его нисколько не ограничивает. Более того, в 2017 году президент поразил общественность заявлением, что «у него прошел диабет», отметив, что уже несколько месяцев уровень сахара у него в крови отвечает норме. Лечащим врачам президента пришлось несколько смягчить его высказывания, объяснив, что диабет неизлечим, однако при правильной терапии болезнь можно «держать под контролем».
Большинство врачей делало упор именно на нездоровый образ жизни президента. Сам Милош Земан никогда не скрывал, что он активный курильщик, а за обедом предпочитает мясо и жирную пищу. Хорошо известен тост президента: «Смерть трезвенникам и вегетарианцам».
В медицинской документации, опубликованной вечером 24 октября говорится, что несмотря на то, что за последние два года президенту удалось сбросить лишний вес, что в свою очередь вызвало снижение уровня сахара в крови, однако у похудения есть и недостатки. Врачи отмечают потерю аппетита, сам Милош Земан признался, что в последние годы ест очень мало, иногда за день забывает поесть вовсе. Во время похудения ушла не только жировая, но и мышечная масса, особенно в области нижних конечностей. Отсюда и очевидные проблемы с ходьбой. За последние годы президента Чехии можно было несколько раз увидеть в инвалидной коляске: в 2017 году его привезли в ней для совместной фотографии на саммите о создании Шанхайского шелкового пути, или, например, ему пришлось сидеть во время фотосессии руководства НАТО в середине прошлого года. По словам врачей проблемы с ходьбой вызваны потерей мышечной массы вкупе с невропатией, которая связана с диабетом.
В отчете говорится, что президенту Земану выписаны лекарства, курс лечебной физкультуры, а также специальная диета, более того, часть питательных веществ (витаминов и минералов) будут подаваться внутривенно.
Кроме того, в августе текущего года президент сообщил, что у него диагностировано снижение слуха на сорок процентов. Это было заметно и на последней пресс-конференции, когда журналисты были вынуждены несколько раз повторять свои вопросы, а в результате их озвучивали президенту его помощники, потому что сам он их не мог расслышать.
Впрочем, невролог и омбудсмен по здравоохранению Мартин Ян Странски отметил, что все перечисленные проблемы со здоровьем отвечают как возрасту президента Земана, так и его предыдущему стилю жизни. Несмотря на это, состояние его здоровья продолжает вызывать много вопросов как у политиков, так у журналистов и широкой общественности. Именно поэтому Милош Земан решил обнародовать свою медицинскую документацию, не согласовав заранее, однако, этот шаг с больницей. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек:
— Господин президент имел ввиду то, что Центральная военная больница предоставит информацию о результатах последних осмотров и анализов, которые были недавно проведены, и на этом основании подготовит отчет о состоянии здоровья Милоша Земана. А ведь это и есть самое главное – информация о нынешнем состоянии здоровья господина президента.
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