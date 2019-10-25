Опубликована медицинская документация: Каково на самом деле здоровье президента Чехии?

В ходе пресс-конференции в нижней палате парламента наибольшее количество вопросов, обращенных к президенту, касалось именно его здоровья, так как больницу он покинул всего двумя днями раньше. Милош Земан в очередной раз ответил, что единственная его проблема – больные ноги и отверг информацию о том, что ему придется подать в отставку по состоянию здоровья. Поскольку этот вопрос крайне волнует не только политиков, но и широкую общественность, президент Земан заявил, что 24 октября будет обнародована его медицинская карта и вся содержащаяся в ней информация. Однако уже через несколько часов представители больницы, где находился президент, прокомментировали это заявление несколько иначе:

— Вся документация, конечно, не будет опубликована, это было бы противозаконно. После переговоров с представителями Пражского Града мы согласились обнародовать лишь общую информацию о состоянии здоровья президента и о проведенных лечебных и реабилитационных процедурах, а также сообщить мнения врачей и их рекомендации, – заявил заместитель директора Военной больницы в Праге Иван Ержабек.

В 2013 году был создан медицинский консилиум составе 12 человек с целью полного обследования состояния здоровья президента. Тогда у главы государства была диагностирована легкая форма диабета и связанная с ней невропатия - нервное поражение, которое чаще всего проявляется в виде боли и судорог ног.

Несмотря на диагностированный диабет, Милош Земан за прошедшие годы не раз утверждал, что болезнь его нисколько не ограничивает. Более того, в 2017 году президент поразил общественность заявлением, что «у него прошел диабет», отметив, что уже несколько месяцев уровень сахара у него в крови отвечает норме. Лечащим врачам президента пришлось несколько смягчить его высказывания, объяснив, что диабет неизлечим, однако при правильной терапии болезнь можно «держать под контролем».

Правильное питание, а не 40 сигарет в день

Большинство врачей делало упор именно на нездоровый образ жизни президента. Сам Милош Земан никогда не скрывал, что он активный курильщик, а за обедом предпочитает мясо и жирную пищу. Хорошо известен тост президента: «Смерть трезвенникам и вегетарианцам».

В медицинской документации, опубликованной вечером 24 октября говорится, что несмотря на то, что за последние два года президенту удалось сбросить лишний вес, что в свою очередь вызвало снижение уровня сахара в крови, однако у похудения есть и недостатки. Врачи отмечают потерю аппетита, сам Милош Земан признался, что в последние годы ест очень мало, иногда за день забывает поесть вовсе. Во время похудения ушла не только жировая, но и мышечная масса, особенно в области нижних конечностей. Отсюда и очевидные проблемы с ходьбой. За последние годы президента Чехии можно было несколько раз увидеть в инвалидной коляске: в 2017 году его привезли в ней для совместной фотографии на саммите о создании Шанхайского шелкового пути, или, например, ему пришлось сидеть во время фотосессии руководства НАТО в середине прошлого года. По словам врачей проблемы с ходьбой вызваны потерей мышечной массы вкупе с невропатией, которая связана с диабетом.

В отчете говорится, что президенту Земану выписаны лекарства, курс лечебной физкультуры, а также специальная диета, более того, часть питательных веществ (витаминов и минералов) будут подаваться внутривенно.

Кроме того, в августе текущего года президент сообщил, что у него диагностировано снижение слуха на сорок процентов. Это было заметно и на последней пресс-конференции, когда журналисты были вынуждены несколько раз повторять свои вопросы, а в результате их озвучивали президенту его помощники, потому что сам он их не мог расслышать.

Впрочем, невролог и омбудсмен по здравоохранению Мартин Ян Странски отметил, что все перечисленные проблемы со здоровьем отвечают как возрасту президента Земана, так и его предыдущему стилю жизни. Несмотря на это, состояние его здоровья продолжает вызывать много вопросов как у политиков, так у журналистов и широкой общественности. Именно поэтому Милош Земан решил обнародовать свою медицинскую документацию, не согласовав заранее, однако, этот шаг с больницей. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек:

— Господин президент имел ввиду то, что Центральная военная больница предоставит информацию о результатах последних осмотров и анализов, которые были недавно проведены, и на этом основании подготовит отчет о состоянии здоровья Милоша Земана. А ведь это и есть самое главное – информация о нынешнем состоянии здоровья господина президента.