Оптическое волокно – 40 лет чешских исследований

«Оптическое волокно – это, по сути, стеклянный валик, только очень тонкий. Его толщина составляет лишь одну восьмую миллиметра, чем обусловлена его гибкость. Когда оптическое волокно закрыто слоями защитного материала, то оно подобно обыкновенному гибкому кабелю, – комментирует Павел Петерка, представляющий Институт фотоники и электроники. – Сегодня выпускаемое оптическое волокно чаще всего применяется в сфере передачи информации. Каждый сегодня понимает, что без оптоволокна не мог бы существовать широкополосный интернет. В нашем институте мы занимаемся исследованиями и производством специализированных оптических волокон, позволяющих свет не только передавать, но и генерировать. Из этого вида волокон мы можем сконструировать оптоволоконный лазер. Его применение весьма широкое – от обработки различных материалов, например, резка и сварка, до проведения глазных операций. Доминирующей технологией в сфере глазной хирургии сегодня является именно оптоволоконный лазер».

Одним из пионеров оптоволоконных технологий был французский инженер чешского происхождения Эрих Шпиц, навестивший в эти дни чешскую столицу в связи с участием в конференции «Optics + Optoelectronics».

Эрих Шпиц родился в Чехословакии в городе Брно в 1931 году, в 1954 г. окончил пражский Технический университет (ČVUT), в 1956 году эмигрировал во Францию, где он и осуществил свою карьеру.

После революции 1989 года Эрих Шпиц в качестве специалиста крупной французской компании вернулся в Чехословакию. Его фирма стала совладельцем чешского предприятия «ERA Pardubice».

«Мы работали в рамках фирмы, выпускавшей радары. В «ERA» нам принадлежала треть. Все, что к этому моменту там производилось, уже было устаревшим. Мы разработали новую технологию. Речь шла о пассивном радаре «Věra». Когда велась разработка, то я в Прадубице приезжал каждый месяц, – вспоминает Эрих Шпиц, сохраняющий нежные чувства по отношению к своей родине. – Я всегда с удовольствием сюда приезжаю. Своих детей я также научил говорить по-чешски. Они по-чешски, как минимум, поют и умеют правильно произносить фамилию композитора Дворжака. Особенностям чешского произношения они учились с трех лет. У меня трое детей, двое из которых после революции приехали сюда в университет, чтобы изучать чешский язык. Одна из моих дочерей, когда не хочет, чтобы секретарь что-либо понял, пишет мне письма на чешском языке».