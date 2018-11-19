Опрос: как обеспечить себе достойную старость?

Пани Мирослава прожила со своим мужем, как она говорит, 64 счастливых года. После того, как ее супруг скончался, ей пришлось поселиться в доме для престарелых.

«Я начала внезапно падать, такое со мной случилось раза четыре. Дважды я сломала при этом руку. Потом начала бояться жить одна», - объясняет пани Мирослава.

В ее комнате висят фотографии детей, внуков и даже правнуков. Младший из них ее впервые увидел уже в стационаре.

Судя по данным, полученным в ходе опроса ČSOB, две трети чехов намерены остаться в квартире, в которой прожили активные годы жизни. Переехать в жилье поменьше готов лишь каждый седьмой респондент. Практически никто из опрошенных не хочет жить вместе со своими детьми – менее одного процента.

Тем не менее, будучи еще в трудоспособном возрасте, мало – кто перестраивает квартиру или дом таким образом, чтобы создать безбарьерную среду. По мнению Матея Лайсала, директора организации Sue Ryder, созданной с целью помогать пожилым людям и их близким, достаточно думать вперед. «Если вы в пятьдесят лет затеяли ремонт ванной комнаты, то уже стоит планировать ее таким образом, чтобы в ней можно было развернуться вместе с медсестрой, или купить унитаз повыше».

Кроме объективных причин, почему невозможно оставаться дома, есть и те, которые решаемы. Многим пенсионерам попросту не хватает средств.

«Я плачу за квартиру 7800 крон (312 евро), а пенсия у меня - 7450 крон, то есть каждый месяц мне не достает нескольких сотен», - рассказывает 66-летний Ян Гечко, у которого, по чешским меркам, пенсия ниже средней. Сбережений у него нет, то есть приходится подрабатывать.

Таких людей полно, утверждает директор секции кредитов банка ČSOB Петр Гутла. «В среднем, чехи откладывают деньги на старость в течение восьми лет, а это очень незначительный период времени».

Ежемесячный среднестатистический взнос на накопительную пенсию по стране составляет 651 крону (26 евро). Таким образом, даже если экономить указанных тридцать лет, общая сумма сбережений не превысит полмиллиона крон (20 тысяч евро).

По мнению Гутлы, на старость следует откладывать, начиная с 25-летнего возраста, не менее одной тысячи крон в месяц. А Гана Брыхтова из Чешской банковской ассоциации считает, что оптимальный размер сбережений равен десяти процентам от дохода в течение всей активной жизни.

Результаты опроса ČSOB далее показали, что на помощь со стороны государства рассчитывают лишь 8 процентов респондентов. 34 процента считают, что смогут обеспечить себя сами, а 25 процентов опрошенных надеются на поддержку со стороны родственников.

Какие еще меры чехи предпринимают для того, чтобы обеспечить себе достойную старость? Кроме откладывания денег, чаще всего назывались отказ от вредных привычек, регулярное прохождение медосмотров. Упор также делался на хорошие отношения в семье.