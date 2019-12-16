Опрос: 69% чешских граждан считают миграцию острой проблемой

Исследованием была охвачена группа экономически активных граждан в возрасте с 18 до 65 лет.

«Вопрос доступности жилья граждан волнует сильнее всего, об этом во время опроса упоминало 70% граждан, но миграция была на втором месте – 69%. Причем 48% респондентов эту проблему особо подчеркивают. Далее по убывающей – изменения климата, развитие здравоохранения, демография, уровень жизни и ситуация меньшинств», – комментирует аналитик Роман Маца.

Менее всего чешские граждане, судя по результатам опроса, жалуют мигрантов из арабских государств и из Африки. Однако, по словам депутата от правящего движения ANO Ярослава Бжоха, мнение чешских граждан в данном случае сформировалось на фоне заявлений чешских политиков. В Чехии мигрантов мало:

– «В том, что находит отражение в обсуждаемом исследовании, виновны политики и СМИ. Все зависит от способа ведения дискуссии. Мы, например, не делаем различий между экономическими мигрантами и беженцами и, людьми, спасающимися непосредственно от военного конфликта. В нашем восприятии все перемешано. Мы, по сути, не занимаемся проблемой миграции, а только тем – что и какая партия о мигрантах заявила. Мы занимаемся заявлениями политических субъектов, их догадками и вымыслом. Когда смотришь на результаты опроса, особенно касающиеся возрастной группы от 51 до 65 лет, то понимаешь, что мнение этих людей связано именно с заявлениями политиков, а сами они не понимают, о чем говорят. С мигрантами они не сталкивались. Они просто повторяют то, что где-то слышали».

И в этом, по мнению депутата Ярослава Бжоха, играют большую роль СМИ. В качестве примера приводятся периодически публикующиеся отчеты о количестве попавших в Европу мигрантов, переплывших Средиземное море. Эта информация с Чешской Республикой не имеет ничего общего, подчеркивает законодатель, но влияние на мнение граждан оказывает. Усиливают же эффект неустанно тиражируемые сообщения в социальных сетях.

Говорит депутат Ярослав Бжох: «Попробуйте посмотреть на то, что пишут в Facebook в тематических группах. Там крутится одна и те же информация, видим ссылки на одни и те же материалы. Если вы не способны посмотреть на проблему под другим углом, найти дополнительную информацию, то ничего не меняется. А потом мы получаем результаты опросов, которые выглядят именно так как сегодня. В первую очередь это касается граждан старшего поколения. Они просто испуганны названиями статей, и во время опросов вы все это хорошо видите».

Андреа Крхова, директор Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами, подчеркивает, что проблема тиражирования стереотипных характеристик мигрантов касается также и крупных СМИ, а нет только социальных сетей.

Андреа Крхова: «Давайте посмотрим, как подаются новости о мигрантах. Если водитель с чешским гражданством собьет кото-то на пешеходном переходе, то никто не подчеркивает, что это чех. Если же подобное произойдет с иностранцем, то принадлежность этого человека к тому или иному государству немедленно становится важной деталью сообщения. Новость о драке трех украинцев может быть серьезной темой для небольшого городка и об этом интересней писать. Однако никто уже не упоминает, что это обычная драка в трактире, которых бывает очень много и везде. Негативный образ интересней. А что может привлечь читателя в том, что кто-то нормально ходит на работу, по дороге домой делает покупки, ужинает, а перед сном посмотрит фильм?»