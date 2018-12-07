Оппозиция: заявление Земана о работе контрразведки несправедливо

В отчёте, опубликованном службой безопасности, содержится предупреждение о деятельности российских и китайских шпионов, которые работают, в частности, в посольствах России и Китая. По данным разведки, Китай использовал в том числе членов своих делегаций для осуществления разведывательной деятельности. BIS также обратила внимание на легкомысленный подход к работе чешских политиков и государственных служащих и сообщила о двух кибер-атаках на Министерство иностранных дел. Первая представляет собой долгосрочную атаку на почтовую службу, один из самых серьёзных случаев кибер-шпионажа за прошлый год, причём слежка была начата ещё в 2016 году. Прежде чем были предприняты меры, было вскрыто около 150 электронных почтовых ящиков служащих МИДа. Второй случай кибер-атаки, по данным BIS, связан с деятельностью российской ФСБ и хакерской группы APT28/Sofacy.

Необходимо подчеркнуть, что отчёт был опубликован в сокращённом виде – полная версия доступна главе государства, правительству и ряду лиц, которые по долгу профессии имеют право на информацию подобного характера.

Нет фактов – нет проблемы?

6 декабря Президент Чехии Милош Земан в еженедельном интервью с Яромиром Соукупом для телеканала TV Barrandov прокомментировал, в том числе, и результаты работы службы безопасности.

«За шесть лет не было ни одной конкретной информации о том, что удалось раскрыть хотя бы одного-единственного, русского или китайского шпиона», - заявил глава государства. Он подчеркнул, что читает и ту часть отчёта, которая не предназначена для глаз широкой общественности и могла бы, таким образом, содержать более детальную информацию. Однако поскольку в ней не указано конкретных имён, то отчёт можно воспринимать не иначе, как «болтовню», заключил Милош Земан.

Президент также обратил внимание, что BIS не уделяет достаточно внимания деятельности исламских террористов на территории страны, и привёл в пример личность бывшего пражского имама по имени Самер Шехадех (Samer Shehadeh). Последний обвинялся в поддержке, пропаганде и финансировании террористических акций. По словам президента, утверждать о наличии шпионов на территории страны можно только, имея на руках конкретные имена и факты.

«Зато там, где должны были бы обнаружить террориста, там никого в итоге не обнаруживают. Выдумывают шпионов. Я бы лишь с уважением склонил голову, если бы мне сказали: «Такой-то и такой-то является шпионом».

На сайте Министерства финансов ЧР указано: на долю BIS в государственном бюджете на 2018 год было выделено 1,58 млрд чешских крон, в 2019 году эта сумма должна по плану увеличиться примерно на 100 млн крон. Служба безопасности блюдёт свои финансовые интересы и должна подтвердить необходимость своего существования – иначе не объяснить тот факт, что она настаивает на наличии российских и китайских агентов на территории Чехии, не приводя точных данных, полагает президент.

В интервью для телеканала TV Barrandov Милош Земан также разочарованно прокомментировал действия нового главы полиции ЧР Яна Швейдара и критично отозвался о плане государственного бюджета на 2019 год.

Поддержать нельзя протестовать

Позиция президента вызвала широкую огласку. Информационная служба безопасности Чехии отреагировала постом в Twitter, заявив, что информирует своих адресатов обо всех своих действиях. Представители BIS подчеркнули, что их работой руководит правительство, а за её выполнением следит парламентский комитет по контролю за Информационной службой безопасности и Комитет по безопасности. Недавно все три вышеупомянутых органа выразили единодушную благодарность за работу BIS на благо Чешской Республики, говорится в посте в Twitter.

Редактор журнала Respekt Ондржей Кундра в интервью для портала Aktuálně.cz сообщил, что считает отчёт BIS одним из самых точных за последние годы, несмотря на то что в опубликованной его части и не содержится конкретных имён. В качестве примера для подражания Кундра привёл отчёты эстонской контрразведки КАПО, в которых простому населению предоставлена информация о конкретных людях, вплоть до фотографий и описания взаимосвязей.

В адрес президента остро высказались некоторые сенаторы; в то время как Марек Гилшер назвал Милоша Земана политической проституткой Кремля, Павел Фишер в своём Twitter написал, что обеспокоен сложившейся ситуацией и намерен вынести высказывания главы государства на обсуждение в Сенате.

По мнению главы депутатов партии TOP09 Мирослава Калоусека, Милош Земан публично поставил под сомнение действие одного из ключевых органов безопасности государства. Глава партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура напомнил, что в рядах её депутатов отчёты BIS нередко вызывают оговорки, в первую очередь из-за формулировок, которые провоцируют чрезмерную политическую и медиальную истерию. Однако, по его словам, забывать о ответственности и сложности работы сотрудников службы безопасности на благо страны всё равно не следует.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел, депутат и влиятельный социал-демократ Любомир Заоралек в интервью для сайта Info.cz сказал, что значимость фактов, о которых говорится в текущем отчёте BIS, меньше, чем «можно себе представить». По его словам, главную угрозу для Чехии представляет не сила России или Китая, а слабость самой Чехии. Разногласия между представителями Информационной службы безопасности и президентом Милошем Земаном наблюдаются не впервые. В октябре 2018 года глава государства уже во второй раз отказался представить к генеральскому чину директора данной службы Михала Коуделку без официального объяснения на то причин.

Информационная служба безопасности Чешской Республики – это орган, в чьи задачи входит идентификация, мониторинг и сбор информации об активности представителей других государств и лиц, действующих в интересах этих государств на территории Чехии. Основное внимание уделяется терроризму, организованной преступности, кибер-безопасности, соблюдению экономических интересов государства и защите демократии и конституционности.

Как сообщается на сайте Чешского Телевидения, результаты отчёта BIS за 2017 год будут обсуждаться на специальном заседании правительства в январе 2019 года. По словам премьер-министра ЧР Андрея Бабиша, речь пойдёт о мерах, которые предпринимаются во избежание угрозы безопасности и экономическим интересам государства.

