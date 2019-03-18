Оплошность или провокация? Клаус мл. из-за своих высказываний вынужденно покидает партию ODS

«Нами принимаются законы, продиктованные ЕС, которых люди не хотят, а мы стараемся сделать их более удобоваримыми. Мне это напоминает задачу, поставленную перед еврейскими комитетами, вынужденными составлять списки тех, кто будет зачислен в транспорт в нацистские концентрационные лагеря», - заявил Клаус на заседании парламента.

«Своими высказываниями он уже долгое время порочит репутацию Гражданской демократической партии. Он делает это осознанно, несмотря на то, что ему уже был сделан по этому поводу не один выговор», - прокомментировал решение руководства ODS Петр Фиала.

На прошлой неделе на торжественном собрании по случаю 80-летия оккупации Чехословакии, организованном Чешским союзом борцов за свободу, сын бывшего президента речи, в свою очередь, сравнил планы французского президента Эммануэля Макрона по модернизации Евросоюза с книгой «Майн кампф» Адольфа Гитлера.

Мероприятие проходило в здании, принадлежавшем Минобороны. Его руководство от слов Вацлава Клауса мл. моментально дистанцировалось и пригрозило «Борцам за свободу» прекращением сотрудничества и финансовой поддержки.

«Мы сейчас активно задумываемся над тем, как будет выглядеть наше дальнейшее сотрудничество с этой организацией. Минобороны будет тщательно взвешивать все просьбы, поступившие от «Союза борцов за свободу» по предоставлению зала для проведения мероприятия или присутствия на нем почетного караула», - сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Ян Пейшек.

Насколько может вынужденный уход Вацлава Клауса мл. из партии сказаться на популярности Гражданской демократической партии в целом? Об этом «Чешское радио» спросило политолога Якуба Харвата из пражского Метропольного университета.

«Вацлав Клаус отклоняется от партийной линии не один месяц. В то же время, он - не настолько яркая личность, чтобы разделить ODS и переманить на свою сторону весомое количество депутатов», - считает политолог.

За своего сына заступился бывший глава государства Вацлав Клаус старший, по мнению которого решение исключить его сына из Гражданской демократической партии мотивировано «страхом руководства перед конкурентом». Клаус старший также заявил о необходимости создания в Чехии новой партии правого толка.

Несколько по-другому ситуацию оценивает политический комментатор Seznam Zprávy Индржих Шидло.

«По-своему, Вацлав Клаус мл. надеялся на то, что его из партии исключат. Этот шаг не последовал за одной глупой фразой, к такому развитию событий все шло еще с осени прошлого года», - считает Шидло, по мнению которого сын бывшего главы государства метит выше и рад бы заменить депутатский мандат на президентское кресло.