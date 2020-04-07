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Опасная работа. Продавцы чешских супермаркетов в реалиях эпидемии

Катерина Айзпурвит
07-04-2020
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Они не могут работать удаленно, у них нет возможности поставить свою жизнь «на паузу». Несмотря на эпидемию коронавируса в Чехии, продавцы и кассиры продуктовых магазинов вынуждены ежедневно общаться с сотнями людей. Вера Весела из Остравы говорит, что, конечно, боится инфекции, но не видит смысла постоянно об этом думать.

продавщица супермаркета в Остраве Яна Весела, фото: Archiv Jany Veseléпродавщица супермаркета в Остраве Яна Весела, фото: Archiv Jany Veselé Вера встает в четыре утра, чтобы успеть на работу к пяти. До супермаркета добирается на трамвае, который, к счастью, в это время почти пустой. 49-летней продавщице приходится теперь начинать работу на час раньше, чтобы успеть до открытия запаковать в пленку хлебобулочные изделия. Потом Вера стоит за прилавком, где продаются на развес салаты, колбаса, сыр, выкладывает товар на полки. Масками магазин Веру не обеспечивает – этот необходимый элемент костюма сегодняшнего дня остается в Чехии дефицитом. Однако остравачка старается во всем видеть положительные стороны.

«Я должна сказать, никто не ворчал, что теперь приходится открываться на час раньше, – все наши девочки восприняли это нормально. К тому же у нас образовался прекрасный обмен масками – ты сошьешь, потом тебе сошьют, у меня есть знакомая, у тебя есть знакомая. Так что в этом отношении у нас царит полная гармония», – рассказывает Вера в своем «Дневнике чрезвычайного положения», который записала для «Чешского Радио».

По 14 часов в маске и перчатках

Фото: KlausHausmann / Pixabay CC0Фото: KlausHausmann / Pixabay CC0 Вера работает в режиме «короткая неделя – длинная неделя» по 14 часов в день и встречается с сотнями покупателей. Конечно, она не может не опасаться, что при ее работе есть большая вероятность столкнуться с инфицированным человеком.

«Разумеется, я боюсь, но какой смысл об этом думать? Это просто лишний стресс. Я защищаю себя с помощью перчаток и самодельных масок, которые мне шьет одна очень приятная женщина — она поставляет их и в Факультетскую больницу Остравы. Моя коллега была очень тронута одним эпизодом. Она похвалила красивую маску одной покупательницы, которую та сшила своими руками. Через час эта пани вернулась еще с одной маской и сказала: "Простите, это все, что у меня осталось. Если бы их было больше, я раздала бы их всему магазину"».

В дни объявленного в стране чрезвычайного положения супермаркет изменил часы работы – он открывается раньше и закрывается в 20.00 вместо 21.00. Как и в других продуктовых магазинах, для покупателей старше 65 лет там выделено время с 8 до 10 часов утра. Несмотря на эпидемию, жизнь продолжается – люди по-прежнему покупают продукты и все так же иногда конфликтуют с продавцами.

«У меня был неприятный случай с одним пожилым покупателем, который должен был делать покупки утром, однако пришел уже после пяти вечера. Думаю, ему было больше 80 лет. Вел он себя очень неприятно – ворчал, делал нам замечания. Когда мы с коллегой сказали, что ему следует приходить за покупками в часы, предназначенные для пожилых людей, начал нас отчитывать, говорил, что не болен, а если больна я, то это – не его проблема».

«Покупатели уже не так напуганы»

Фото: Gilbert Mercier, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0Фото: Gilbert Mercier, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 Продавщица замечает, что сейчас люди уже не так напуганы, как сразу после введения мер карантина. В эти дни большую популярность приобрела выпечка хлеба дома, и покупатели часто спрашивают, где они могут найти дрожжи. Однако этот товар стал дефицитом — по словам Веры, его нет уже неделю. У прилавков, где сыр и колбасу продают в развес, часто выстраиваются длинные очереди.

У Веры — две дочери. Одна сейчас находится дома, поскольку учебные заведения в Чехии закрыты на карантин, другая недавно начала жить отдельно. «Я не могу ее навестить, не могу ей помочь, что-то посоветовать. Моя младшая дочь тоже учится, а поскольку я постоянно на работе, она сидит дома одна. Мне не хватает встреч с подругами — я не могу пойти с ними в кафе, на ужин, заглянуть куда-то после работы. Я очень люблю ходить в библиотеку, и этого мне по-настоящему не хватает, ведь сейчас библиотеки закрыты. Я спасаюсь тем, что опустошаю собственную книжную полку, перечитываю книги, которые читала лет десять назад».

«Нам всем тяжело, но давайте будем терпимы друг к другу!»

В разговорах с друзьями и знакомыми Вера старается не обсуждать тему пандемии коронавируса. Это помогает ей сохранять душевное равновесие. «Меня больше всего радует возможность пообщаться с человеком, у которого нет желания обсуждать со мной сегодняшнюю ситуацию в мире, с которым можно поговорить о бытовых проблемах, маленьких радостях, просто об обычной жизни. Давайте относиться друг к другу с симпатией и терпимостью. Нам всем тяжело, но вместе мы преодолеем трудности», – этими словами Вера Весела завершает свою «хронику» работы в дни эпидемии.

Катерина Айзпурвит
07-04-2020
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