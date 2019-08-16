Опасная незнакомка. Загадка кельтской могилы

Латенская культура была распространена среди кельтов, живших на территории современной Швейцарии, Восточной Франции, Германии и Чехи. Именно к этой культуре ученые относят погребение, обнаруженное в середине августа в Копидлно, неподалеку от города Ичин.

Неглубокая могила скрывалась на самой обычной улице маленького чешского городка и была обнаружена, когда участок у коттеджа начали вспахивать. Эта женщина жила здесь шесть тысяч лет тому назад.

Дама, не нуждавшаяся в услугах дантиста

Археолог Радек Новак называет находку необычной и даже таинственной. «Могильная яма ориентирована длинными сторонами с севера на юг. Ее длина составляет примерно 185 сантиметров, а глубина очень невелика – от 15 до 25 сантиметров от верхнего слоя земли. Мы видим здесь очень хорошо сохранившийся скелет, вероятнее всего женский. Мы можем сделать такой вывод благодаря браслетам на предплечьях, типичные для того периода».

Череп женщины лежит на возвышении из глины. По свидетельству Радека Новака, это характерно для кельтской погребальной культуры. Под голову клали также камень. Зубы незнакомки оказались в очень хорошем состоянии, и это поможет ученым в определении точного возраста дамы.

Что же в этой могиле необычного? «По правилам этот скелет должен располагаться наоборот – головой не на юг, а на север. Это – существенное отклонение от обычных погребальных обрядов того периода. Такая обратная ориентация встречается всего в пяти процентах случаев. Необычно, что у женщины скрещены руки и ноги и отсутствует застежка, которая должна быть где-то в области плеч или грудной клетки», – поясняет археолог.

Скрещенные конечности «опасных» покойников

Специалист по Латенской культуре, профессор Иржи Вальдхаузер тоже напоминает, что перекрещенные ноги – крайне необычная для кельтского погребения деталь. Ученый вспомнил, как в угольной шахте некогда вскрыл двадцать кельтских могил, а в пятидесяти метрах от них – еще одну, где у скелета были скрещены ноги. В своей книге «Кельтские верования» немецкий ученый XIX века Людвиг Паули указывает, что подобную позу предавали мертвым, которых считали опасными, которые погибли при загадочных обстоятельствах, например от удара молнии, или же были виновны в убийстве.

По словам профессора Вальдхаузера, 99 процентов обнаруженных им останков кельтов были ориентированы головой на север. При этом «опасные» мертвецы иногда были даже положены на живот и придавлены камнем. Однако это всегда были мужчины и никогда – женщины.

Рост обнаруженной загадочной незнакомки составляет 158 сантиметров. Это средний рост кельтской женщины, который составлял от 150 до 160 сантиметров; мужчины-кельты были около 170 сантиметров.

Профессор Вальдхаузер вспоминает эпизод из своей археологической практики, когда в Венгрии были обнаружены останки кельта двухметрового роста, у которого был специально выкованный для него «нестандартный» меч длиной 80 сантиметров.

Теперь ученые смогут дополнить еще одну деталь в мозаику жизни кельтов, о которой известно не так уж много. Археолог Радек Новак поясняет: «Находки эпохи Латенской культуры достаточно редко встречаются в районе Ичина. После второй мировой войны это всего второй случай. Первая находка была сделана в 1968 году в поселке Быстршице.

Тогда погребение – это была могила кельтского воина –вскрыли не специалисты, а просто крестьяне с помощью отвертки. Сейчас мы в другой ситуации – у нас есть и время, и оборудование, чтобы задокументировать и изучить нашу вторую в этом районе находку». Кельтские могилы редко встречаются поодиночке, так что с большой долей вероятности можно предположить, что рядом с могилой загадочной женщины обнаружатся и другие погребения.