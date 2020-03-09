Олег Сенцов: Украина борется за то же самое, что и Чехословакия, когда избавлялась от влияния СССР

Выжить в тюрьме, кроме терпения, Олегу Сенцову помогала также уверенность в том, что его государство, рано или поздно, его спасет.

Аннексия Крыма Российской Федерацией вызвала острую реакцию со стороны США и Европейского союза. Следствием стало введение санкций. Чешская Республика в этом отношении полностью поддерживает линию ЕС, правительство страны неоднократно высказывало осуждение отторжения части украинской территории. Одновременно, однако, президент Чехии Милош Земан, который, хотя и заявляет о незаконности действий Российской Федерации, но отторжение Крыма характеризует как «свершившийся факт» и предлагает Украине договориться с Россией о компенсации.

«Я благодарен правительству Чехии за поддержку, за правильное понимание ситуации, а позиция вашего президента Милоша Земана, который считается Кремлем главным другом Путина в Европе, слава Богу таких друзей немного – такая позиция для нас является неприемлемой. Особенно странно мне слышать такие мнения в Чехии – в стране, пережившей советскую оккупацию, пережившую подавление революции в 1968 году. Странно такое слышать в государстве, вышедшем из-под советского влияния в конце 1980-х годов, осуществившем свою революцию. Удивляет непонимание, что сейчас Украина борется против того же самого, против чего Чехословакия боролась, избавляясь от влияния СССР».

В день вручения Олегу Сенцову в Страсбурге Премии «За свободу мысли» имени Сахарова украинский режиссер предупреждал, «чтобы Европа не подавала Путину руку над головой украинцев». В данный момент, однако, намечается сотрудничество ЕС с Российской Федерацией с целью сохранения «ядерной сделки» с Ираном. Такая причина оправдывает сотрудничество Евросоюза с Россией?

– «Я понимаю, что у каждого есть свои проблемы. Проблемы Украины – это в первую очередь именно украинские проблемы, а Европе необходимо решать собственные проблемы. Сделка по Ирану – это вопрос общей безопасности. Однако необходимо также понимать, что Путин в настоящее время с Ираном достаточно сильно дружит и пытается использовать создавшуюся ситуацию в своих интересах. Он хочет выступить в роли посредника и миротворца. В результате получается, что если мы можем договориться по Ирану, то это же возможно и по Украине… Однако нельзя забывать, что этот человек устроен не так, он не миротворец, а тот, кто стремится к доминированию в своем регионе. Он заинтересован в захвате соседних, бывших советских республик. Это его цель и он не откажется от нее».

Заключение оторвало у Олега Сенцова пять лет жизни, в течение которых он прошел через 15 различных тюрем и 2 лагеря. Кроме уверенности в своей правоте, поделился Олег Сенцов с «Чешским Радио», «над водой» его также держала работа.

– «Условия в тюрьмах разные. Сидишь один или вдвоем. В камере нет ничего, кроме железного стола, железного стула и железной кровати. И еще есть маленькое окошко, через которое, однако, ничего не видно. Три года я провел в двух северных лагерях – в Якутии и на Ямале. Там 9 месяцев зима и температура -40°C. Но сегодня я об этом не вспоминаю. Я живу настоящим ради будущего. Здоровье после голодовки у меня восстановилось. Было трудно, так как я голодал именно тогда, когда шла подготовка фильма. Физически и психологически из-за этого было сложнее, но работа меня поддерживала, было чем заниматься, что избавляло от мыслей о чем-то плохом».

Но и полное погружение в творчество в условиях лагерного режима также невозможно.

– «Администрация колоний не шла мне навстречу. Я не мог смотреть видеоматериалы, нельзя было получить разрешение на дополнительные телефонные звонки. Существовали только общедоступные варианты – письма и встречи с адвокатом. В период подготовки фильма я вел переписку со съемочной группой. Я получал вопросы и отсылал свои разъяснения. От штаба я получал эскизы и фотографии, а обратно шли мои комментарии. Это было довольно сложно и необычно, но, что касается визуализации и художественного эффекта я результатом доволен. Ну, а за работу на съемочной площадке уже отвечал мой сорежиссер. Непосредственно в процессе съемок я уже не мог участвовать», – рассказал «Чешскому Радио» режиссер Олег Сенцов. Его картина «Номера» уже была представлена на фестивале в Берлине, ныне готовится показ в Украине. Должны увидеть «Номера» также и чешские зрители.