Олег Сенцов: Украина борется за то же самое, что и Чехословакия, когда избавлялась от влияния СССР

«Все заключенные, не только политические, прощаясь, желают друг другу только одно – терпения и свободы. Терпения, чтобы дождаться главного – свободы», – это слова поддержки украинского режиссера Олега Сенцова, адресованные адвокату Бузургмехру Ёрову, томящемуся в тюрьме Таджикистана за то, что он взялся защищать членов оппозиционной партии. Во время открытия пражского правозащитного кинофестиваля «Один мир» Олег Сенцов передал брату осужденного таджикского адвоката премию Homo Homini, присужденную Б. Ёрову чешской организации «Человек в беде». Терпение помогло дождаться свободы также и Олегу Сенцову, который провел пять лет в российских тюрьмах за проявление несогласия с оккупацией Крыма и был освобожден только в результате обмена пленными между Россией и Украиной.
Выжить в тюрьме, кроме терпения, Олегу Сенцову помогала также уверенность в том, что его государство, рано или поздно, его спасет.
Аннексия Крыма Российской Федерацией вызвала острую реакцию со стороны США и Европейского союза. Следствием стало введение санкций. Чешская Республика в этом отношении полностью поддерживает линию ЕС, правительство страны неоднократно высказывало осуждение отторжения части украинской территории. Одновременно, однако, президент Чехии Милош Земан, который, хотя и заявляет о незаконности действий Российской Федерации, но отторжение Крыма характеризует как «свершившийся факт» и предлагает Украине договориться с Россией о компенсации.
«Я благодарен правительству Чехии за поддержку, за правильное понимание ситуации, а позиция вашего президента Милоша Земана, который считается Кремлем главным другом Путина в Европе, слава Богу таких друзей немного – такая позиция для нас является неприемлемой. Особенно странно мне слышать такие мнения в Чехии – в стране, пережившей советскую оккупацию, пережившую подавление революции в 1968 году. Странно такое слышать в государстве, вышедшем из-под советского влияния в конце 1980-х годов, осуществившем свою революцию. Удивляет непонимание, что сейчас Украина борется против того же самого, против чего Чехословакия боролась, избавляясь от влияния СССР».
В день вручения Олегу Сенцову в Страсбурге Премии «За свободу мысли» имени Сахарова украинский режиссер предупреждал, «чтобы Европа не подавала Путину руку над головой украинцев». В данный момент, однако, намечается сотрудничество ЕС с Российской Федерацией с целью сохранения «ядерной сделки» с Ираном. Такая причина оправдывает сотрудничество Евросоюза с Россией?
– «Я понимаю, что у каждого есть свои проблемы. Проблемы Украины – это в первую очередь именно украинские проблемы, а Европе необходимо решать собственные проблемы. Сделка по Ирану – это вопрос общей безопасности. Однако необходимо также понимать, что Путин в настоящее время с Ираном достаточно сильно дружит и пытается использовать создавшуюся ситуацию в своих интересах. Он хочет выступить в роли посредника и миротворца. В результате получается, что если мы можем договориться по Ирану, то это же возможно и по Украине… Однако нельзя забывать, что этот человек устроен не так, он не миротворец, а тот, кто стремится к доминированию в своем регионе. Он заинтересован в захвате соседних, бывших советских республик. Это его цель и он не откажется от нее».
Заключение оторвало у Олега Сенцова пять лет жизни, в течение которых он прошел через 15 различных тюрем и 2 лагеря. Кроме уверенности в своей правоте, поделился Олег Сенцов с «Чешским Радио», «над водой» его также держала работа.
– «Условия в тюрьмах разные. Сидишь один или вдвоем. В камере нет ничего, кроме железного стола, железного стула и железной кровати. И еще есть маленькое окошко, через которое, однако, ничего не видно. Три года я провел в двух северных лагерях – в Якутии и на Ямале. Там 9 месяцев зима и температура -40°C. Но сегодня я об этом не вспоминаю. Я живу настоящим ради будущего. Здоровье после голодовки у меня восстановилось. Было трудно, так как я голодал именно тогда, когда шла подготовка фильма. Физически и психологически из-за этого было сложнее, но работа меня поддерживала, было чем заниматься, что избавляло от мыслей о чем-то плохом».
Но и полное погружение в творчество в условиях лагерного режима также невозможно.
– «Администрация колоний не шла мне навстречу. Я не мог смотреть видеоматериалы, нельзя было получить разрешение на дополнительные телефонные звонки. Существовали только общедоступные варианты – письма и встречи с адвокатом. В период подготовки фильма я вел переписку со съемочной группой. Я получал вопросы и отсылал свои разъяснения. От штаба я получал эскизы и фотографии, а обратно шли мои комментарии. Это было довольно сложно и необычно, но, что касается визуализации и художественного эффекта я результатом доволен. Ну, а за работу на съемочной площадке уже отвечал мой сорежиссер. Непосредственно в процессе съемок я уже не мог участвовать», – рассказал «Чешскому Радио» режиссер Олег Сенцов. Его картина «Номера» уже была представлена на фестивале в Берлине, ныне готовится показ в Украине. Должны увидеть «Номера» также и чешские зрители.
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