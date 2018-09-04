Огонь по школьному автобусу – неудавшаяся попытка побега из ЧССР

«Случай двоюродных братьев Бареш уникален тем, что в качестве заложников они захватили автобус с детьми. Второй момент – недопустимо ошибочные действия пограничников, когда этот автобус попал под огонь солдат-призывников, находившихся в состоянии крайнего стресса. Был застрелен водитель. Во время суда его смерть пытались списать на Барешей, и это удалось – один из братьев был казнен. Однако ранение от пули пограничника получила также и гимназистка. Погиб не только водитель, но и один из похитителей автобуса, – все это сделали пограничники, а не двоюродные братья Бареш», – напоминает историк Либор Свобода.

Предыстория у этих драматических событий достаточно короткая. Молодые люди зарабатывали на жизнь, обслуживая аттракционы популярных в Чехословакии «луна-парков». Ни один из них не окончил даже среднюю школу-девятилетку; самый старший – 26-летний Милан Бареш уже трижды побывал за решеткой.

Среда мелкого криминала

«Все трое были из неблагополучной социальной среды, находились в трудном финансовом положении. Все в прошлом совершали мелкие преступления. Один из них только что освободился, и его ждал новый срок – за решетку ему не хотелось. Они думали, что на Западе смогут зарабатывать больше денег. Один из братьев потом на допросе скажет, что надеялся получить на Западе гражданство, а потом ездить в Чехословакию. Так что речь о каком-то сопротивлении режиму, конечно, не шла».

Милан Бареш уговорил двух своих кузенов – 22-летнего Роберта и 20-летнего Вацлава, что называется, «уйти на Запад». Их план был прост – запастись оружием, взять заложников и заставить пограничников пропустить их через границу.

Утром 23 мая 1978 года они выехали из Праги. Разжиться «стволами» братьям удалось, взломав известную им охотничью избушку недалеко от Раковника. К вечеру их «трабант» въехал в Хеб – городок неподалеку от немецкой границы. Там они рассчитывали найти подходящих заложников. Сначала братья надеялись захватить туристов из ФРГ, но потом их выбор пал на школьный автобус. Неподалеку от Есенецкой плотины они натолкнулись на автобус, в котором учащиеся гимназии отправились на экскурсию.

«Одна женщина из педагогического состава даже спросила у них дорогу, и это привлекло их внимание. Они начали слежку, и когда учителя вышли наружу, чтобы покурить или сходить в туалет, Бареши вошли в автобус и взяли пассажиров в заложники. Детей они посадили к окнам – на случай, если дело дойдет до перестрелки. Гимназисты сначала сочли все происходящее шуткой, и только когда один из Барешей выстрелил в воздух, по-настоящему испугались. Одного мальчика и одну девочку они выпустили, чтобы те передали их требования».

Очередь на поражение по автобусу с детьми

Водителя Бареши заставили направиться в сторону границы. Около восьми вечера автобус затормозил перед пограничным шлагбаумом погранперехода Помези-над-Огржи. Там и произошла развязка этой драмы.

«Перед переходом братья выстрелили в воздух, а один из пограничников решил, что выстрел предназначался ему, и дал очередь по автобусу, ранив в ногу одну из школьниц. Пограничники сделали фальшивый шлагбаум, надеясь, что когда Бареши его минуют, то они смогут на них напасть. Власти начали вести переговоры, и им удалось прийти к соглашению – всех заложников выпустили, и в автобусе остался только водитель. Начальник пограничных войск ЧССР Франтишек Шадек лично поручился, что если они отпустят детей, то смогут уйти в Германию».

За 150 метрах до границы у них на пути оказался БТР, спрятанный до этого на обочине. Перестрелка, автобус врезается в бронетранспортер, на месте остаются двое убитых и двое раненых. Погиб Милан Бареш и водитель автобуса Ян Новак, у которого были жена и двухлетний сын.

Виселица и решетка

В сентябре 1978 г. суд вынес решение – Роберт Бареш был приговорен к повешению, а Вацлав получил 25 лет тюремного заключения. Бареши были признаны виновными в смерти водителя, хотя тот погиб от пуль пограничников, что подтверждали и свидетели. В отношении некоторых пограничников было начато следствие, однако судебный приговор так и не был вынесен. Генерал Франтишек Шадек скончался в 2005 г., также не будучи осужденным.

В 1990 г. власти вернулись к делу Роберта и Вацлава Барешей. Спустя четыре года был вынесен новый вердикт – казненный заслуживал наказания в виде 14,5 лет лишения свободы, младший – 11,5 лет. Вацлав Бареш провел за решеткой 12,5 лет из 25-ти – в 1990 году он был помилован. «Это было мальчишество, безумная глупость, мы были молоды. Я никого бы не убил, я никого не хотел убивать. Мы верили, что попадем на Запад», – сказал много лет назад в интервью журналистам единственный из оставшихся в живых братьев.

Колючая проволока соцлагеря

Немного истории: после прихода к власти компартии, по примеру других стран соцлагеря, Чехословакию начали обносить колючей проволокой. В 1952–53 гг. граница окончательно закрылась, а после короткого момента либерализации в период Пражской весны захлопнулась вновь.

Попасть на Запад, в Австрию или ФРГ, которые находились буквально в нескольких километрах от ЧССР, было практически невозможно. Пограничная полоса, для передвижения по которой требовался спецпропуск, достигала ширины от 4 до 10 км и занимала в общей сложности полтора процента территории страны – жители оттуда были выселены.

Страну обнесли тремя линиями заграждений, первое – из колючей проволоки, высотой два метра. С 1953 по 1965 г. «колючка» находилась под высоким напряжением, достигавшим 6000 вольт. В 1970 году была создана сигнальная линия, которая реагировала на прикосновение и оповещала пограничников. Наблюдение за погрантерриторией велось с 314 смотровых вышек.

Тем не менее, жители из ЧССР предпринимали попытки сбежать из «социалистического рая» – пешком, на поездах, автокране и даже на воздушном шаре.

