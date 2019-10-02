Объявлены лауреаты Премии Вацлава Гавела – 2019

Ильхам Тохти – активист, который более 20 лет выступает в защиту прав уйгурского меньшинства в Китае. В сентябре 2014 года он был приговорён к пожизненному заключению в китайской тюрьме по обвинению в «сепаратизме». До лишения свободы он занимал должность профессора экономики Центрального университета национальностей в Пекине и являлся членом правящей коммунистической партии. Поводом для предъявления обвинения 49-летнему учёному послужили его реплики на занятиях, а также интервью, в которых он негативно комментировал политику властей Китая по отношению к преимущественно мусульманскому уйгурскому меньшинству в провинции Синьцзян. Известие о номинации Ильхама Тохти на премию Вацлава Гавела вызвало резкий отклик: Пекин обвинил Совет Европы в «поддержке терроризма».

Основатель и глава организации «Инициативы Ильхама Тохти» Энвер Чан заявил, что данная награда имеет большое значение не только для её лауреата, она дарит надежду всему уйгурскому народу.

«Премия Вацлава Гавела – это важный символ признания западными странами заслуг Ильхама Тохти в борьбе за права человека и свободу своего народа. Это, несомненно, будет способствовать его выживанию за решёткой и побудит уйгуров продолжать сопротивляться угнетению. Сегодня эта награда отмечает конкретного человека, но при этом она также признаёт существование целого сообщества (уйгурское меньшинство – прим. ред.) и даёт ему право голоса».

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы, Лилиан Мори Паскье, в своей речи подчеркнула, что деятельность Ильхама Тохти полностью соответствуют значению премии Вацлава Гавела.

«Всегда трудно сделать выбор, когда перед нами такие выдающиеся личности и организации. Однако нам пришлось принять решение, и мы постарались сохранить верность наследию Вацлава Гавела. Победители премии, несомненно, находятся во главе этого наследия. Их приверженность правам человека является образцом для подражания. Их замечательная смелость позволяет им противостоять непониманию и неприятию, а также политическому давлению, которое в случае господина Тохти привело к уголовному осуждению за свободное выражение своих взглядов. Наконец, их действия дарят надежду для всех тех, кто стремится к лучшему миру – миру, в котором уважаются и не подлежат сомнению такие понятия, как достоинство, права и основные свободы всех людей».

Смотреть в будущее, помня прошлое

Второй лауреат премии, организация «Молодёжная инициатива за права человека» была основана в 2003 году. Своей целью её члены называют мир в Балканском регионе; активисты планируют добиться результата путём объединения молодёжи из разных этнических групп, регионов и стран.

«Цель нашей инициативы – смотреть в прошлое, которое, как мы считаем, является единственной гарантией жизнеспособного мира. Наш девиз: «Слишком молод, чтобы помнить, но полон решимости никогда не забывать». Мы пытаемся исправить ошибки прошлого, а также хотим создать будущее для Балкан под знаком мира. Это будущее, которое построено не на предрассудках и лжи, а на подлинном опыте и фактах. Мы очень гордимся и благодарны, что нас удостоили этой награды. Мы хотели бы поблагодарить Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Фонд Хартии 77 и Библиотеку Вацлава Гавела за признание ценностей, которые мы поддерживаем», - высказался на церемонии награждения представитель организации Иван Джурич.

Премия Парламентской ассамблеи Совета Европы была создана в 2013 году и названа в честь бывшего президента Чешской Республики и диссидента Вацлава Гавела. Она вручается за выдающиеся действия гражданского общества в защите прав человека в Европе и за её пределами.

Первой премией Вацлава Гавела в области прав человека был отмечен 30 сентября 2013 года заключённый на тот момент председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. В прошлом году награда была присуждена руководителю правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюбу Титиеву.