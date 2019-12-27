Обращение президента: Экология превращается в религию, способную замедлить экономику

«Что касается медленного судопроизводства, то хочу напомнить, что разбирательства по делу фирмы H-System (прим. ред.: Реализация проекта строительства дешевого жилья H-System продолжалась с 1993 по 1997 год. 1160 семей так и не въехали в собственные квартиры и дома, хотя и вложили затребованные средства в строительство. Основатель фирмы Петр Сметка был осужден на 12 лет за мошенничество) продолжались 20 лет. Дело Власты Паркановой (экс-министр обороны), касающееся приобретения армейских самолетов CASA, до сих пор не завершено, но уже длится 10 лет. И, хотя Давид Ратт (бывший глава Центрально-Чешского края) был задержан с взяткой в руках, это судебное дело продолжалось 7 лет», – подчеркнул в своем обращении к гражданам президент Милош Земан.

– «Если обратить свой взор на сроки оформления строительных разрешений, то Чехия среди охваченных рейтингом 180 государств мира занимает «прекрасное» 162 место. В настоящее время мы находимся где-то на уровне Буркина-Фасо и других африканских стран».

В обоих случаях президент Милош Земан выразил надежду, что ответственные министры ускорят процессы, как судопроизводства, так и подготовки строительных документов. По словам главы государства, это необходимо, чтобы решить жилищную проблему и стимулировать процесс прокладки новых и ремонта уже существующих дорог. Милош Земан напомнил, что в настоящее время подготовительный период строительства новой транзитной автомагистрали в Чехии занимает 13 лет.

Однако высказанная главой государства надежда, что новый министр регионального развития добьется принятия в Чехии нового «строительного закона» в 2021 году, вызвала негодование. По мнению критиков, проект новой номы – «подыгрывает девелоперам и попирает интересы общества».

Похвалил руководитель государства подготовленный действующим коалиционным правительством «Национальный инвестиционный план». Милош Земан отверг высказанную в адрес документа критику оппозиции, утверждающей, что в нем нет сроков реализации и бюджетных расчетов.

Выступление президента раскритиковали представители партии ТОР 09 и христианских демократов. Они считают, что Милош Земан уже не может сказать ничего нового. Глава Пиратской партии Иван Бартош заявил: «Президент делает акцент на устаревшем образе промышленности. Мне кажется это оторванным от реальности. «Экономика развивается, показатели безработицы низкие», но это не проявляется на уровне жизни людей».

Мартин Купка от партии гражданских демократов обратил внимание на противоречия в выступлении президента: «Глава государства упоминает о стабильном экономическом росте, подтвержденном рядом позитивных показателей, но одновременно правительство делает шаги, которые ослабят нашу страну в будущем. В период роста, например, формировать бюджетные планы с дефицитом – экономический грех».

Наоборот, праздничное обращение президента Милоша Земана положительно, как явную поддержку действий кабинета министров, оценили социал-демократы, участвующие в работе правящей коалиции, и коммунисты, оказывающие правительству свою помощь в Палате депутатов. К ним присоединились и представители движения «Свобода и прямая демократия».

Высказался Глава Чехии Милош Земан также по поводу климатических изменений, обсуждаемых на уровне ЕС: «Опасаюсь, что дискуссии об изменении климата превращаются в новую религию. Но я вовсе не уверен, что решающим фактором глобального потепления является именно деятельность человека, а не законы природы».

Президент обратил внимание на то, что от Чехии, как и от других государств Евросоюза требуют развития альтернативных источников энергии, исключающих загрязнение атмосферы, которые, однако, нестабильны и должны быть подстрахованы «классическими электростанциями».

– «Евросоюз производит 9% от общего уровня вредных эмиссий. 91% выбросов приходится на США, Россию, Китай, Бразилию, Индию и другие государства. Теоретически может произойти так, что промышленность, благодаря более дешевой энергии, «переселится» в упомянутые страны, а Европейский союз превратится в «экологический музей», чьи обитатели будут вынуждены смириться со сниженным уровнем своей жизни».

На это заявление первого лица Чехии остро отреагировал директор Института исследований глобальных изменений Академии наук ЧР Михал Марек. Речь президента он считает неприемлемой и трагичной. Ученый считает крайне безответственным ставить под сомнение имеющие место климатические изменения.