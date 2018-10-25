Обновленный Национальный музей – подарок к юбилею республики

Состав Пантеона изменится

Национальный музей в 2018 году отмечает свое 200-летие. Площадь перед его главным зданием с 1912 года украшает памятник святому Вацлаву. Это основное хранилище раритетов национальной культуры, в том числе собрания бюстов и статуй выдающихся деятелей национальной культуры, совещавшихся до реконструкции в Пантеоне под музейным куполом, хотя путеводители и музейщики об этом умалчивают. После реконструкции здания на Вацлавской площади состав этой национальной «делегации» изменится. Посетители не досчитаются как минимум Карела Чапека, писательницы и автора либретто к операм Сметаны Элишки Красногорской, Юлиуса Фучика, так как было решено вернуться к концепции Пантеона, существовавшей в 1948 г. Упомянутые общественные деятели в соответствии с минувшей концепцией не были удостоены чести стоять рядом с бюстами Коменского, Гуса, Масарика, Сметаны и других.

В настоящее время главная экспозиция музея и временные выставки размещены в новом здании на ул. Виноградская. Историческая часть музея была закрыта в связи с приготовлениями к реконструкции еще в 2011 г., в связи с чем ряд СМИ ошибочно информирует о «семилетнем сроке реконструкции». Oднако капитальный ремонт здания начался в 2015 г., сообщил в интервью Радио Прага директор Национального музея Михал Лукеш:

Помимо того, что это крупнейший наш музей, с 1918 года он стал в сознании чехов национальным символом и первым научным музейным учреждением. Вдобавок данное историческое здание является одной из архитектурных доминант нашей столицы. Поэтому, думаю, возможность открытия исторического здания музея и его работы в испытательном режиме после столь сложной реконструкции воспринимается всеми как важное событие. По случаю 100-летней годовщины со дня основания Чехословакии в Национальном музее также открывается чехословацкая выставка, посвященная периоду совместной истории чехов и словаков.

В феврале и марте 2019 года будут открыты все залы пражского Национального музея.

Топ-200, или 2 × 100

На выставке 2 × 100 посетители увидят 200 наиболее значимых и интересных экспонатов из коллекции более чем 20 миллионов редких предметов Национального музея, собранных с самого начала его основания до наших дней не только из разных уголков Чехии, но и всего мира. Кураторы выставки стремились в первую очередь показать экспонаты, которые ранее никогда не выставлялись, либо о существовании которых широкая общественность не знала, а также предметы, которым реставраторы дали вторую жизнь. Она откроется 28 октября и будет работать до конца года. Вход бесплатный.

Музейный почин - «Люди»

Постоянные экспозиции будут открыты в главном здании музея в следующем году.

– Благодаря реконструкции общая выставочная площадь нашего музея увеличилась на 30%. Мы высвободили ценное пространство хранилищ и канцелярий, обновили изначально существовавшие музейные залы. Впервые в истории Национального музея исторического и природоведческого профиля будут созданы комплексные экспозиции, которых здесь прежде не было. Одна экспозиция будет посвящена, например, живой и неживой природе, другая – чудесам эволюции. Историческая секция проведет по тропам истории с древнейших времен до XX века. Появится и совершенно новая экспозиция общей направленности – я бы сказал, нетипичная, под названием «Люди», где пересекаются естествознание и история, антропология и археология. Мы хотим посредством новой концепции этой экспозиции показать, как развивался человек, как он приобщался к цивилизации, как возникали первые государственные образования. Все эти секции откроются в 2019 году,

– подтвердил директор Национального музея Михал Лукеш.