О бедном студенте замолвите слово и дайте согреться у очага

Судя по статистике Министерства образования, пороги чешских высших учебных заведений в новом учебном году впервые переступит около 50 тысяч человек. Часть из низ с проблемой аренды жилья вне стен студенческих общежитий, хочет этого или не хочет, столкнется.

«В вуз я попал без каких-либо проблем. Однако остался без общежития. Теперь приходится искать съемное жилье. Спрос колоссальный. Когда я звоню по объявлению, то чаще всего слышу, что предложением о сдаче уже успел воспользоваться кто-то другой», – комментирует Матей Неорал из города Могельнице, который будет в институте в Пардубицах осваивать премудрости информатики.

А его наверняка бы устроил вариант студента Нама Нгуена в городе Острава, который уже три года за 4 тысячи крон (154 евро) в месяц пользуется койко-местом в общежитии своего вуза. В его жилой ячейке в распоряжении нескольких студентов отдельный туалет, душ и небольшая кухня. Нам Нгуен и его соседи о переезде в квартиру никогда не задумывались. Их все устраивает. Лишних хлопот они не ищут. И это не пустые слова.

Квартиры, где могли бы жить студенты, исчезают «как горячие пирожки с прилавка», подтверждает Франтишек Брожь, пресс-секретарь сервера прямой сдачи жилья Bezrealitky.cz: «За сегодняшний день предложение, а мы говорим о десятках или же около сотни квартир по всей республике, поменялось очень быстро. Абсолютно правы те, кто говорит, что каждый день поиска аренды вы сталкиваетесь с другим набором предлагаемых квартир».

Наиболее востребованы трехкомнатные в рамках так называемого «широкого центра» того или иного города.

– «Возьмем, например, самый востребованный вариант в Праге – трехкомнатную квартиру за 20 тысяч крон (около 770 евро в месяц, чистая аренда без учета коммунальных услуг и потребления энергии), то такое жилье исчезнет из списка предложений за пару дней».

Два года назад подобную квартиру можно было снять на две тысячи крон дешевле (77 евро). Стоимость съемных квартир растет, однако, не только на фоне инфляции, как многие могли бы подумать. Студенты стали более требовательными. Предпочтение с их стороны отдается квартирам с изолированными комнатами и более хорошей обстановкой, или же наоборот, хорошо отделанному жилью с возможностью дополнить обстановку удобной мебелью. Спросом пользуются квартиры с подключением к высокоскоростному интернету.

В Праге – самом крупном чешском городе, сконцентрировано наибольшое количество студентов, в том числе и иностранных. Тем самым ситуация сложнее и аренда может обойтись дороже.

Через год положение может изменить новое студенческое общежитие, создаваемое в столичном районе Голешовице. В распоряжении учащихся вузов, как минимум иностранных, как рассчитывают представители компании-владельца International Campus, будет свыше 500 апартаментов для 600 студентов.

«Главное преимущество нового студенческого общежития заключается в наличии в нем ряда общих помещений – для приготовления пищи, проведения небольших концертов и так далее. Ну, а если кто-то не хочет быть со всеми вместе, то он сможет закрыться в своей комнате-каюте, где есть также небольшая кухонька и остальные удобства», – описывает будущие студенческие чертоги архитектор Павел Гниличка.