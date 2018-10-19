Нужен ли министрам этический кодекс?

Еще летом премьер Андрей Бабиш утверждал, что Кабмин сформулирует набор правил «безупречного» поведения члена правительства. Согласно задумке, введение правил должно было предотвращать спорные ситуации, например, трудоустройство друзей и знакомых. «Этический кодекс» правительства упоминается также в концепции антикоррупционной политики за период до 2022 года.

Согласно информации «Чешского Радио», премьер ныне заявил, что подобный «кодекс» уже не нужен.

«Наши министры в таком документе не нуждаются, так как они сами настаивают на транспарентности власти. Наше правительство открыто, мы признаем эти ценности и без того, чтобы они были изложены на бумаге», - сообщил премьер «Чешскому Радио».

Составление этического кодекса правительства было изначально поручено Министерству юстиции. Ведомство ныне подготовку документа остановило, объяснив это тем, что у него другие, более важные приоритеты, например принятие закона, регулирующего лоббизм.

«Мы предпочитаем «жесткие» меры «мягким», то есть закон о лоббизме этическому кодексу. По нашему мнению, норма, которую мы собираемся представить в парламенте еще в этом году, станет необходимым рупором, при помощи которого сможем обеспечить соблюдение всех необходимых правил», - заявил пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка. Тем не менее, министерство допускает, что закон о лоббизме и кодекс, который должен был заниматься, например, вопросами конфликта интересов, напрямую не связаны.

Прекращение разработки кодекса неприятно удивило представителей некоммерческих организаций, которые принимают участие в заседаниях Совета правительства по координации борьбы с коррупцией. Представитель объединения «Реконструкция государства» Йозеф Карлицки, в свою очередь, видит и другие возможные причины отмены кодекса.

«Некоторые встречи с отдельными чиновниками показали, что не все министры готовы обязать себя некоторыми правилами. Свою роль мог сыграть и факт, что СМИ не очень позитивно смотрят на то, что уголовно преследуемый премьер намерен вводить этический кодекс».

Напомним, что глава Кабмина расследуется полицией по делу «Гнездо аиста» в связи с подозрениями в махинациях с европейскими дотациями.

