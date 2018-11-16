Ноябрьская мозаика: Муха и Гоген, дорогая Прага, смена пивных приоритетов

Савелий Невзоров
16-11-2018
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О чем писала на этой неделе чешская пресса?

Цены на топливо в Праге снизились, но все равно остаются самыми высокими в Чехии

Фото: Khalil Baalbaki, Чешское радиоФото: Khalil Baalbaki, Чешское радио Цены на топливо в чешской столице несколько снизились по сравнению с прошлой неделей, но по-прежнему остаются самими высокими по сравнению с другими регионами страны. По данным компании CCS, отслеживающей цены на топливо, нынешняя цена за литр 95-го бензина составляет 34,34 кроны (1,32 евро), что на 14 геллеров ниже, чем на прошлой неделе. Цена дизеля также снизилась – его нынешняя стоимость составила 34,30 крон за литр (1,31 евро). При этом цена топлива варьируется в разных районах Праги, от самого дорогого бензина в Праге-4, до самого доступного в Праге-2. Районом с самым дешевым дизельным топливом была признана Прага-9. Средняя цена на дизельное топливо превысила цену бензина на прошлой неделе. Это был первый подобный прецедент с 2015 года.

Чешская крона продолжает падать

Фото: Матей Скалицкы, Чешское радиоФото: Матей Скалицкы, Чешское радио На этой неделе чешская крона упала до показателя 23,05 крон за 1 доллар США, что закономерно привело к падению кроны относительно курса официальной валюты еврозоны, до 25,94 крон за 1 евро. В последний раз чешская валюта дешевела так сильно в конце июня 2017 года, когда обменный курс составлял 23,11 крон за доллар. Главный экономист «Коммерческого банка» (KB) Ян Веймелек считает, что причиной удешевления кроны является отсутствие новых фундаментальных импульсов в экономике. Чешская крона уверенно набирала позиции с прошлогоднего апреля до февраля 2018 г. и в какой-то момент практически достигла отметки 20 крон за доллар, однако затем начались валютные колебания, продлившиеся все лето, и уже в начале сентября курс национальной валюты пошел на спад.

Новая администрация Праги-1 хочет пересмотреть проект Захи Хадид

Фото: Penta InvestmentsФото: Penta Investments Администрация района Прага-1, состав которой обновился после прошедших коммунальных выборов, намерено начать переговоры с компанией Penta Investments, которая планирует возведение нового комплекса зданий вокруг вокзала имени Масарика. Критике подвергся проект офисного комплекса, ставший одной из последних работ знаменитого британского архитектора Захи Хадид (1950 – 2016), завершенной незадолго до её кончины. Основные замечания со стороны администрации касаются размеров комплекса, количества планируемых построек, а также спорной экологичности и возможности перегрева будущего сооружения. Руководство Праги-1 также намерено привлечь жителей города к обсуждению финального облика, который приобретет квартал.

Чехия и Израиль будут сотрудничать по вопросам экологии

Фото: ЦТ24Фото: ЦТ24 В среду правительство Чешской Республики поддержало проект, представленный министром окружающей среды Рихардом Брабецом (ANO) и министром иностранных дел Томашем Петшричеком (ČSSD) по сотрудничеству с Израилем в области очистки воды и переработки отходов. Рихард Брабец напоминает, что Израиль является мировым лидером в сфере борьбы с засухой, и Чешской Республике есть чему у него поучиться. Ближневосточное государство, в свою очередь, заинтересовано в использовании опыта Чехии в сфере переработки мусора.

В рамках представленного проекта сотрудничество может осуществляться в виде обмена профессиональной информацией и материалами, поездок экспертов к своим иностранным коллегам, проведения совместных семинаров и практикумов, которые будут поочередно проходить в Чешской Республике и Израиле. Помимо обучения, целью проекта станет поддержка и разработка технологий и инициатив по защите водных ресурсов, а также привлечение средств Евросоюза и других стран для решения поставленных задач.

Прага потратит более миллиарда на реконструкцию Промышленного дворца

Фото: Йиржи Немец, Чешское радиоФото: Йиржи Немец, Чешское радио В понедельник мэрия Праги объявила тендер на реконструкцию жемчужины пражского Выставочного комплекса «Выставиште» – Промышленного дворца, левое крыло которого серьезно пострадало в октябре 2008 г., когда пожар уничтожил половину здания старейшего действующего выставочного павильона Чехии. Сумма, обозначенная в тендере, составляет 1,25 млрд крон (около 48 миллионов евро). Реконструкция должна начаться уже в следующем году, а общая продолжительность работ составит три года. Как сообщает мэрия, целью реставрации является восстановление первоначального внешнего облика Промышленного дворца.

Чешские мужчины стали пить меньше пива

Фото: Ленка Жижкова, Чешское радиоФото: Ленка Жижкова, Чешское радио Недавнее исследование, проведенное чешским Центром изучения общественного мнения, показало, что потребление пива среди чешских мужчин упало до одного из самых низких показателей за последние 14 лет, а еженедельное потребление снизилось до 7,6 кружек. При этом употребление пива среди женщин увеличилось до 2,7 кружек в неделю. Пиво пьют 9 из 10 мужчин в Чехии (86% от общего числа), а количество любительниц пива приближается к 50% от общего количества женщин в стране.

Среднее количество дней в неделю, в течение которых потребители пьют пиво, составляет 3,5 для мужчин и менее двух дней для женщин. Из тех, кто когда-либо пил пиво, 74% мужчин и 45% женщин пьют этот напиток не менее двух раз в неделю. Каждый день пиво употребляют менее одной пятой всех мужчин и 6% женщин.

Пражская улица вновь вошла в список самых дорогих в мире

Фото: Кристина Макова, Чешское радиоФото: Кристина Макова, Чешское радио Одна из центральных улиц Праги На Пршикопе (Na Příkopě) вновь попала в список самых дорогих улиц мира. По результатам исследования, проведенного риэлтерской компанией Cushman & Wakefield, На Пршикопе укрепила свои позиции в топе по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 22 на 19 место. Средняя стоимость аренды на данной улице выросла на 5% по сравнению с прошлым годом, составив 230 евро за квадратный метр (примерно 5970 крон).

В первую тройку рейтинга попали Causeway Bay в Гонконге, 5-я авеню в Нью-Йорке, а также лондонская New Bond Street, получившая, помимо третьего места в рейтинге, титул самой дорогой улицы Европы.

В Праге стартовала «Французская неделя»

Фото: Архив Чешского радио - Радио ПрагаФото: Архив Чешского радио - Радио Прага С 14 по 28 ноября в Праге проходит масштабный фестиваль, посвященный французской культуре. Ежегодная «Неделя Франции» (Týden Francie) дает возможность всем желающим ближе познакомиться с историей и обычаями страны Флобера и камамбера. Гости фестиваля увидят ленты французского кинематографа, попробуют традиционные блюда и известное на весь мир вино, смогут послушать французскую народную музыку, а также посетить выставки, посвященные работам французских художников.

Отдельного внимания заслуживает выставка, посвященная чешским художникам, творившим в регионе Бретань с середины XIX по середину ХХ века. Работы чешских мастеров, таких как Ярослав Чермак, Антонин Хитусси, Альфонс Муха, Йозеф Чапек, Франтишек Купка, Ян Зрзавы, Ален Дивиш, Тойен, Ян Кржижек, выставляются бок о бок с полотнами знаменитых французов, таких как Поль Гоген, Поль Серюзье и Эмиль Бернар.

Савелий Невзоров
16-11-2018
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