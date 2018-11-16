Ноябрьская мозаика: Муха и Гоген, дорогая Прага, смена пивных приоритетов

Цены на топливо в Праге снизились, но все равно остаются самыми высокими в Чехии

Цены на топливо в чешской столице несколько снизились по сравнению с прошлой неделей, но по-прежнему остаются самими высокими по сравнению с другими регионами страны. По данным компании CCS, отслеживающей цены на топливо, нынешняя цена за литр 95-го бензина составляет 34,34 кроны (1,32 евро), что на 14 геллеров ниже, чем на прошлой неделе. Цена дизеля также снизилась – его нынешняя стоимость составила 34,30 крон за литр (1,31 евро). При этом цена топлива варьируется в разных районах Праги, от самого дорогого бензина в Праге-4, до самого доступного в Праге-2. Районом с самым дешевым дизельным топливом была признана Прага-9. Средняя цена на дизельное топливо превысила цену бензина на прошлой неделе. Это был первый подобный прецедент с 2015 года.

Чешская крона продолжает падать

На этой неделе чешская крона упала до показателя 23,05 крон за 1 доллар США, что закономерно привело к падению кроны относительно курса официальной валюты еврозоны, до 25,94 крон за 1 евро. В последний раз чешская валюта дешевела так сильно в конце июня 2017 года, когда обменный курс составлял 23,11 крон за доллар. Главный экономист «Коммерческого банка» (KB) Ян Веймелек считает, что причиной удешевления кроны является отсутствие новых фундаментальных импульсов в экономике. Чешская крона уверенно набирала позиции с прошлогоднего апреля до февраля 2018 г. и в какой-то момент практически достигла отметки 20 крон за доллар, однако затем начались валютные колебания, продлившиеся все лето, и уже в начале сентября курс национальной валюты пошел на спад.

Новая администрация Праги-1 хочет пересмотреть проект Захи Хадид

Администрация района Прага-1, состав которой обновился после прошедших коммунальных выборов, намерено начать переговоры с компанией Penta Investments, которая планирует возведение нового комплекса зданий вокруг вокзала имени Масарика. Критике подвергся проект офисного комплекса, ставший одной из последних работ знаменитого британского архитектора Захи Хадид (1950 – 2016), завершенной незадолго до её кончины. Основные замечания со стороны администрации касаются размеров комплекса, количества планируемых построек, а также спорной экологичности и возможности перегрева будущего сооружения. Руководство Праги-1 также намерено привлечь жителей города к обсуждению финального облика, который приобретет квартал.

Чехия и Израиль будут сотрудничать по вопросам экологии

В среду правительство Чешской Республики поддержало проект, представленный министром окружающей среды Рихардом Брабецом (ANO) и министром иностранных дел Томашем Петшричеком (ČSSD) по сотрудничеству с Израилем в области очистки воды и переработки отходов. Рихард Брабец напоминает, что Израиль является мировым лидером в сфере борьбы с засухой, и Чешской Республике есть чему у него поучиться. Ближневосточное государство, в свою очередь, заинтересовано в использовании опыта Чехии в сфере переработки мусора.

В рамках представленного проекта сотрудничество может осуществляться в виде обмена профессиональной информацией и материалами, поездок экспертов к своим иностранным коллегам, проведения совместных семинаров и практикумов, которые будут поочередно проходить в Чешской Республике и Израиле. Помимо обучения, целью проекта станет поддержка и разработка технологий и инициатив по защите водных ресурсов, а также привлечение средств Евросоюза и других стран для решения поставленных задач.

Прага потратит более миллиарда на реконструкцию Промышленного дворца

В понедельник мэрия Праги объявила тендер на реконструкцию жемчужины пражского Выставочного комплекса «Выставиште» – Промышленного дворца, левое крыло которого серьезно пострадало в октябре 2008 г., когда пожар уничтожил половину здания старейшего действующего выставочного павильона Чехии. Сумма, обозначенная в тендере, составляет 1,25 млрд крон (около 48 миллионов евро). Реконструкция должна начаться уже в следующем году, а общая продолжительность работ составит три года. Как сообщает мэрия, целью реставрации является восстановление первоначального внешнего облика Промышленного дворца.

Чешские мужчины стали пить меньше пива

Недавнее исследование, проведенное чешским Центром изучения общественного мнения, показало, что потребление пива среди чешских мужчин упало до одного из самых низких показателей за последние 14 лет, а еженедельное потребление снизилось до 7,6 кружек. При этом употребление пива среди женщин увеличилось до 2,7 кружек в неделю. Пиво пьют 9 из 10 мужчин в Чехии (86% от общего числа), а количество любительниц пива приближается к 50% от общего количества женщин в стране.

Среднее количество дней в неделю, в течение которых потребители пьют пиво, составляет 3,5 для мужчин и менее двух дней для женщин. Из тех, кто когда-либо пил пиво, 74% мужчин и 45% женщин пьют этот напиток не менее двух раз в неделю. Каждый день пиво употребляют менее одной пятой всех мужчин и 6% женщин.

Пражская улица вновь вошла в список самых дорогих в мире

Одна из центральных улиц Праги На Пршикопе (Na Příkopě) вновь попала в список самых дорогих улиц мира. По результатам исследования, проведенного риэлтерской компанией Cushman & Wakefield, На Пршикопе укрепила свои позиции в топе по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 22 на 19 место. Средняя стоимость аренды на данной улице выросла на 5% по сравнению с прошлым годом, составив 230 евро за квадратный метр (примерно 5970 крон).

В первую тройку рейтинга попали Causeway Bay в Гонконге, 5-я авеню в Нью-Йорке, а также лондонская New Bond Street, получившая, помимо третьего места в рейтинге, титул самой дорогой улицы Европы.

В Праге стартовала «Французская неделя»

С 14 по 28 ноября в Праге проходит масштабный фестиваль, посвященный французской культуре. Ежегодная «Неделя Франции» (Týden Francie) дает возможность всем желающим ближе познакомиться с историей и обычаями страны Флобера и камамбера. Гости фестиваля увидят ленты французского кинематографа, попробуют традиционные блюда и известное на весь мир вино, смогут послушать французскую народную музыку, а также посетить выставки, посвященные работам французских художников.

Отдельного внимания заслуживает выставка, посвященная чешским художникам, творившим в регионе Бретань с середины XIX по середину ХХ века. Работы чешских мастеров, таких как Ярослав Чермак, Антонин Хитусси, Альфонс Муха, Йозеф Чапек, Франтишек Купка, Ян Зрзавы, Ален Дивиш, Тойен, Ян Кржижек, выставляются бок о бок с полотнами знаменитых французов, таких как Поль Гоген, Поль Серюзье и Эмиль Бернар.