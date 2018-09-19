Новым лицом чешской дипломатии может стать Томаш Петршичек

Портфелем главы МИД в коалиционном правительстве ЧСДП и ANO распоряжаются социал-демократы, однако евродепутат Мирослав Похе был бескомпромиссно отвергнут президентом Милошем Земаном, а без его утверждения кандидат не может возглавить ведомство. Председатель ЧСДП Ян Гамачек, занявший в новом кабинете пост главы МВД, являлся лишь временно исполняющим обязанности министра иностранных дел и до недавнего времени, как и практически вся верхушка социал-демократов, настаивал на утверждении Похе.

Однако 18 сентября на повестке дня появилось новое имя – Томаш Петршичек, занимающий во внешнеполитическом ведомстве месяц с небольшим должность первого заместителя министра.

«Образование и знание языков»

Ян Гамачек уже направил премьер-министру Андрею Бабишу запрос на представление кандидатуры на рассмотрение президенту. «Это – человек, имеющий необходимое для этой должности образование, знание иностранных языков. Я убежден, что он справится с должностью министра иностранных дел и внесет свой вклад в реализацию внешней политики Чехии, исходя из принятой концепции», – поясняет Ян Гамачек.

Ранее Томаш Петршичек занимал должность ассистента евродепутата Мирослава Похе и с 2014 г. с перерывами работал в Европейском парламенте. В 2017 г. он завершил там деятельность, после чего в течение семи месяцев занимал должность заместителя в Министерстве труда. Также в его CV можно обнаружить работу в пражской мэрии. Отвергнутый президентом Земаном кандидат Мирослав Похе положительно относится к тому, что кресло главы МИД займет его бывший ассистент: «Это – определенная преемственность в деятельности Министерства, где он работает с лета текущего года. Ранее он работал в Министерстве труда и социальных вопросов. Его образование, владение языками и организаторские способности отвечают всем требованиям».

В своем Twitter Похе добавил: «Томаш Петршичек – это хороший выбор. Он окончил вузы в ЧР и Великобритании, эффективный менеджер, прекрасно владеет иностранными языками. Он обладает твердыми взглядами на то место, которое Чехия должна занимать в Европе и в мире».

У премьер-министра Андрея Бабиша, который, по его собственному признанию, мало знаком с кандидатом лично, его фигура протеста также не вызывает: «Господина Петршичка вчера в Словакии я увидел впервые в жизни, так что я, безусловно, с ним встречусь и предложу президенту его кандидатуру».

«Неизвестный политик с недостаточным опытом»

Однако оппозиция негативно относится к перспективе передачи портфеля МИД в руки Томаша Петршичека. ТОР-09 утверждает, что «в действительности руководить дипломатией будет премьер Бабиш».

Бывший министр иностранных дел и депутат от ТОР-09 Карел Шварценберг назвал выдвижение кандидатуры Петра Петршичека «унижением чешской внешней политики»: «Возможное назначение бывшего ассистента г-на Похе министром иностранных дел – это позор и обесценивание этого ключевого министерства. Во всем мире министры иностранных дел – это либо авторитетные политики, или выдающиеся личности. А мы тут лишь удовлетворяем тщеславие пражских социал-демократов».

«Пираты» считают, что Петршичек «будет марионеткой Мирослава Похе». Збынек Станюра из партии гражданских демократов указывает на то, что у Петршичека нет достаточной квалификации, чтобы занять такую должность: «Я не думаю, что настолько престижный пост, как министр иностранных дел, причем престижный в любом правительстве, а не только в Чешской Республике, может занимать человек, чья квалификация состоит в том, что он являлся ассистентом непрошедшего кандидата на эту министерскую должность».

Депутат от компартии Лео Лузар указывает, что Томаш Петршичек и его взгляды пока что никому не известны. «Прозвучавшее имя для нас, если можно так выразиться, – чистый лист в политике. Это – не тот человек, которого мы могли видеть на политической сцене, не знаем его взгляды, то, как он действует».

Христианские демократы в связи с выдвижением кандидатуры Томаша Петршичека вновь напомнили, что в принципе не согласны с правительством, сформированным при поддержке голосов коммунистов. Партия «Свобода и прямая демократия» не может смириться с тем, что МИД будет руководить социал-демократ.