Новым главой МИД Чехии назначен Томаш Петршичек

Дипломат, кандидат от социал-демократической партии, сменил на посту временно занимающего данную должность министра внутренних дел Яна Гамачека.

«Я хотел бы четко обозначить наше место в Европе, а также в трансатлантическом пространстве. Думаю, у нас есть три главных приоритета: последовательность, согласованность и сплоченность нашей внешней политики», - сообщил министр в эфире «Чешского Радио».

Петршичек далее выразил свою позицию по некоторым актуальным вопросам, в частности, коснулся и вопроса санкций, введенных Евросоюзом в отношении России в реакции на аннексию Крыма и Севастополя. «На мой взгляд, санкции являются одним из немногих инструментов, которыми Евросоюз располагает для того, чтобы добиться от России соблюдения международного права. Мы можем вести дискуссию на эту тему, тем не менее, в настоящее время я не вижу повода для отмены санкций».

Что касается миграционной политики, Петршичек придерживается мнения, озвученного также премьером Андреем Бабишом, что мигрантам необходимо оказывать действенную помощь еще до их отправления в Европу. «Вчера я на эту тему общался со своими коллегами на встрече глав внешнеполитических ведомств в Люксембурге. Уверен, что и они понимают, что мы способны сделать большее для того, чтобы поднять жизненный уровень беженцев, непосредственно в таких странах как Иордания, Ливан, или Турция. Нашей главной задачей должна стать стабилизация региона, который они покидают».

Среди ключевых партнеров Петршичек назвал Германию, Францию, США; министр намерен развивать связи и по новым направлениям, например с африканскими государствами.

Петршичек ранее заявил, что готов регулярно консультироваться по внешнеполитическим вопросам с президентом Милошом Земаном - тот упомянул это обещание и в ходе торжественного акта в Пражском Граде. Однако министр, по своим словам, намерен опираться главным образом на мнение чешских дипломатов, а также собственной команды советников. «Я хотел бы сотрудничать с Ондржеем Дитрихом, директором Института международных отношений, с (политиком и дипломатом) Мартином Палоушом, с Милошом Балабаном – это академики, специалисты по отдельным конкретным вопросам внешней политики».

Министр намерен консультироваться и со своим предшественником, прежним номинантом на пост главы МИД Мирославом Похе, которого президент назначить на должность отказался.

«Я уже неоднократно заявлял, что намерен обсуждать с Мирославом Похе вопросы, касающиеся европейской политики, нашей позиции в Евросоюзе», - сообщил Петршичек.

Томаш Петршичек родился 27 сентября 1981 года в городе Рокицаны. Окончил факультет социальных наук Карлова университета по специальности «Международные отношения». Внешней политикой и экономикой занимался и во время обучения в университете в Уорике (Великобритания), а также в Европейском Центре международных и стратегических исследований в Брюсселе (CERIS). С августа 2018 года занимал пост замминистра иностранных дел. У Петршичека - многолетний опыт работы в Европейском парламенте (2007-2009, 2014-2017,2017 -2018 гг.), в том числе в качестве ассистента Мирослава Похе. Является членом социал-демократической партии, говорит на английском, французском и испанском языках.