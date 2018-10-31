Новые ядерные блоки – правительство задумалось об отсрочке строительства

Антон Каймаков
31-10-2018
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Срок службы АЭС «Дукованы», первой электростанции подобного типа, построенной на территории современной Чешской Республики еще в период существования Чехословакии, может быть продлен на 10 лет. Действующему кабинету министров такой шаг позволит отсрочить момент принятия окончательного решения о строительстве нового энергоблока. Правительство сравнивает экономические параметры вопроса – стоимость новостройки и модернизации уже действующих реакторов. Против задуманной отсрочки высказался президент.

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Дукованы, фото: Zruda, CC BY-NC-SA 2.0Дукованы, фото: Zruda, CC BY-NC-SA 2.0

Андрей Бабиш, фото: Филип Яндоурек, ЧРоАндрей Бабиш, фото: Филип Яндоурек, ЧРо «Продление срока службы реакторов обошлась бы в 20 миллиардов крон (781 миллион евро), а строительство нового в 200 миллиардов крон (7,8 миллиарда евро). Мы обязаны учитывать все имеющиеся альтернативы», – подчеркивает премьер страны Андрей Бабиш. При этом в стратегических планах Чехии, касающихся области энергетики, прописан рост объемов электроэнергии, вырабатываемой ядерными блоками.

Энергетический гигант ČEZ, эксплуатирующий АЭС «Дукованы», продления срока службы реакторов не исключает.

«Многое зависит от общей ситуации в сфере энергетики, которая может возникнуть через несколько лет. Анализ проводится постоянно. Учитываются все инвестиции в отдельные сегменты. Поэтому для принятия окончательного решения у нас есть несколько лет», – комментирует пресс-секретарь ČEZ Ладислав Кржиж.

Дана Драбова, фото: Филип Яндоурек, ЧРоДана Драбова, фото: Филип Яндоурек, ЧРо АЭС «Дукованы» функционирует в стандартном режиме с мая 1985 года, когда в строй был введен первый энергоблок. Последний, четвертый реактор начал поставлять энергию в сеть в июле 1987 года. Максимальная мощность электростанции – 2040 мегаватт. Согласно информации на сайте АЭС «Дукованы», она обеспечивает около 20% потребляемой в стране электроэнергии. Срок эксплуатации реакторов, по изначальному плану, завершится в 2035 году.

Продление срока службы «Дукован» – лишь отсрочка, подчеркивает глава Государственного комитета по ядерной безопасности Чешской Республики Дана Драбова: «Естественно существует надежда, и я бы этому была рада, что за грядущее десятилетие в энергетике настанут изменения, которые вовсе позволят обойтись без нового ядерного блока. Однако этого никто не знает».

Милош Земан, фото: Архив Чешского радио - Радио ПрагаМилош Земан, фото: Архив Чешского радио - Радио Прага Скорейшего начала строительства новых реакторов продвигает президент Чехии Милош Земан. Его пресс-секретарь напомнил, что на недавнем заседании экспертного совета, созванном главой государства, в котором приняла участие министр промышленности Марта Новакова, об отсрочке не упоминалось.

«Была высказана уверенность, что решение о строительстве новых ядерных энергоблоков будет принято до конца текущего года. Теперь нужно спросить госпожу министра, почему она столь неожиданно меняет свое мнение», – заявил пресс-секретарь Милоша Земана Иржи Овчачек.

Депутат от Гражданской демократической партии Ян Заградник, длительное время занимающийся вопросами ядерной энергетики, уверен, что правительству необходимо принять окончательное решение: «Необходимо определить – как и когда строить новые реакторы, и определить источники финансирования этого плана».

Антон Каймаков
31-10-2018
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