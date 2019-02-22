Новые энергоблоки АЭС Дукованы должен построить ČEZ

Возведение новых энергоблоков АЭС Дукованы должно реализоваться, а также финансироваться за счет чешского энергетического гиганта ČEZ. По мнению правительства, это самый выгодный и безопасный для Чехии вариант. Такое решение было озвучено в четверг в ходе конференции, посвященной будущему чешской ядерной энергетики.

Государство отказывается гарантировать ČEZ закупочную цену электроэнергии, но намерено подписать с фирмой как с частным инвестором официальное соглашение, которое, в свою очередь, позволит держать под контролем ход строительства. Тендер на поставку оборудования должен быть оглашен в 2020-21 гг.

«О предоставлении гарантии на закупочные цены и речи быть не могло, хотя бы из-за того, что мы бы очень сложно согласовывали такой вариант с Европейской комиссией. А вот подписание совместного соглашения скрывает в себе целый ряд преимуществ. В первую очередь, в договоре будет однозначно сказано, что любые дополнительные расходы, возникшие в результате ошибочных шагов со стороны инвестора или поставщиков, будут финансироваться самим инвестором, и не скажутся на стоимости электроэнергии для конечных потребителей», - заявил Мил в интервью «Чешскому Радио».

Согласно достигнутой договоренности, государство в случае непредвиденных обстоятельств и осложнений может взять проект, реализованный 100% дочерней компанией ČEZ Dukovany II, полностью в свои руки. При каких условиях?

«Они будут конкретно сформулированы в договоре юристами обеих сторон. После завершения первого этапа проекта, в 2023 – 2024 г., будут известны конкретные предложения со стороны поставщиков. За государством останется право принять решение, намерено ли оно при данных условиях реализовать строительство или нет».

Условия соглашения будут выгодны и для ČEZ, уверен уполномоченный правительства по ядерной энергетике.

«Частный инвестор, который берет кредит на подобный проект и при этом может заручиться поддержкой со стороны государства, в итоге способен сэкономить на производственных расходах около 50 евро/МВт-час. Это немалая разница», - рассказал Мил, добавив при этом, что при хорошем раскладе соответствующий документ можно было бы заключить еще в текущем году.

Глава ČEZ Даниэль Бенеш, в свою очередь, сообщил, что в договоре должны быть прописаны права и обязанности энергетической компании как инвестора, но, в то же время, соглашение должно стать и инструментом, гарантирующим стабильность рынка электроэнергией. Сообщать какие-либо детали обсуждаемой сделки Бенеш отказался.

«Также как и в случае любого другого торгового договора, проблемы кроются в деталях, соответственно я не считаю разумным обсуждать этот вопрос сейчас, когда еще ведутся переговоры», - заявил глава ČEZ.

«Главная задача ČEZ – не выйти за рамки бюджета и построить энергоблоки вовремя, а также правильно организовать тендер», - подытожил премьер Андрей Бабиш.