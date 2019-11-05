Новое приложение для смартфонов поможет в поиске социальной помощи

Поход в магазин, приготовление пищи, уборка квартиры. Все эти, казалось бы, банальные дела могут обернуться большой проблемой, если человек ходит на костылях. На собственном опыте в этом убедился мужчина, который был вынужден искать дом престарелых для бабушки своей жены. В своем интервью Чешскому Радио он рассказал о своем опыте с поиском соцуслуг, однако, учитывая положение в семье, пожелал остаться неназванным:

— Однажды наша бабушка, которая жила отдельно, находясь дома, упала. К счастью, серьезных последствий у этого падения не было. Однако, когда подобная ситуация несколько раз повторилась, мы всей семьей стали думать, как решить эту проблему. Совместно с бабушкой мы пришли к заключению, что наиболее безопасным и комфортным решением для нее станет переезд в какое-нибудь соцучреждение.

Необходимое учреждение было найдено в интернете через приложение для поиска социальной помощи, которое можно скачать на сайте Ассоциации пациентов Чешской Республики www.uniepacientu.cz. Подробнее о том, как работает эта система объясняет президент Ассоциации Иржи Главеш:

– Каждый, кто регистрируется у нас на сайте, должен заполнить анкету, которая содержит вопросы о возрасте пациента, состоянии здоровья, форме и продолжительности ухода. Надо просто выбрать подходящие ответы, на основании которых система подберет наиболее подходящий уход. В нашем регистре есть дома для престарелых, реабилитационные клиники, клиники для больных деменцией, клиники паллиативного ухода, а также услуги приходящих социальных и медицинских работников. Всего более тринадцати типов услуг.

Президент Ассоциации предоставителей социальных услуг Иржи Горецки утверждает, что новое приложение для смартфонов – удобная, а, главное, нужная новинка в области предоставления соцуслуг. Однако, по его мнению, у приложения есть и ряд недостатков:

— Спрос на социальные услуги – особенно на предоставление мест в домах престарелых – существенно превышает предложение. Этим учреждениям не нужна реклама, так как на каждое имеющееся там место есть длинный лист ожидания, на каждое из них претендует сразу несколько пенсионеров. Так что дома престарелых не нуждаются в подобном приложении, им нет нужды заявлять о себе и искать клиентов. Однако очень важно собрать воедино все учреждения, находящиеся в ведомстве Министерства труда и социальных вопросов, и создать понятный и удобный каталог для клиентов и пациентов.

Министерство труда и социальных вопросов старается поддерживать строительство домов престарелых и центров по предоставления социальных услуг в регионах, сотрудничая не только с представителями отдельных регионов, но и муниципалитетами крупных городов, а также некоммерческими организациями. Подробнее ситуацию описал работник министерства Давид Поспишил:

— Мы стараемся создавать инвестиционные программы в поддержку строительства новых домов престарелых, а также для ремонта уже существующих, чтобы максимально повысить уровень живи проживающих там людей. В настоящее время на эти программы выделено около полумиллиарда крон (почти двадцать миллионов евро). Следует также отметить, что в последние годы на эту программу была направлена существенно меньшая сумма, лишь несколько миллионов крон. В следующем году по предварительным данным нам также будет выделено приблизительно полмиллиарда крон. Однако окончательная сумма зависит от решения по бюджету на 2020 год, которое в скором времени должна принять палата депутатов.

Напомним, что по данным Министерства труда и социальных вопросов, в Чешской Республике в настоящее время места в доме престарелых ожидает от 10 до 15 000 человек.