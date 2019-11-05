Архив передач

Новое приложение для смартфонов поможет в поиске социальной помощи

Ирина Ручкина
05-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чешской Республике желающим получить место в домах престарелых приходится ждать своей очереди несколько месяцев. А в столице и крупных городах – несколько лет. Поиск подходящего социального или медицинского учреждения может отнять много сил и времени. Помочь пациентам и их родственникам должно новое приложение для мобильных телефонов. В приложении есть каталог всех необходимых учерждения, таких как дома престарелых, психиатрические клиники или список приходящих соцработников.

Скачать: MP3

Фото: Pixabay, CC0 Public DomainФото: Pixabay, CC0 Public Domain Поход в магазин, приготовление пищи, уборка квартиры. Все эти, казалось бы, банальные дела могут обернуться большой проблемой, если человек ходит на костылях. На собственном опыте в этом убедился мужчина, который был вынужден искать дом престарелых для бабушки своей жены. В своем интервью Чешскому Радио он рассказал о своем опыте с поиском соцуслуг, однако, учитывая положение в семье, пожелал остаться неназванным:

— Однажды наша бабушка, которая жила отдельно, находясь дома, упала. К счастью, серьезных последствий у этого падения не было. Однако, когда подобная ситуация несколько раз повторилась, мы всей семьей стали думать, как решить эту проблему. Совместно с бабушкой мы пришли к заключению, что наиболее безопасным и комфортным решением для нее станет переезд в какое-нибудь соцучреждение.

Необходимое учреждение было найдено в интернете через приложение для поиска социальной помощи, которое можно скачать на сайте Ассоциации пациентов Чешской Республики www.uniepacientu.cz. Подробнее о том, как работает эта система объясняет президент Ассоциации Иржи Главеш:

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио – Каждый, кто регистрируется у нас на сайте, должен заполнить анкету, которая содержит вопросы о возрасте пациента, состоянии здоровья, форме и продолжительности ухода. Надо просто выбрать подходящие ответы, на основании которых система подберет наиболее подходящий уход. В нашем регистре есть дома для престарелых, реабилитационные клиники, клиники для больных деменцией, клиники паллиативного ухода, а также услуги приходящих социальных и медицинских работников. Всего более тринадцати типов услуг.

Президент Ассоциации предоставителей социальных услуг Иржи Горецки утверждает, что новое приложение для смартфонов – удобная, а, главное, нужная новинка в области предоставления соцуслуг. Однако, по его мнению, у приложения есть и ряд недостатков:

— Спрос на социальные услуги – особенно на предоставление мест в домах престарелых – существенно превышает предложение. Этим учреждениям не нужна реклама, так как на каждое имеющееся там место есть длинный лист ожидания, на каждое из них претендует сразу несколько пенсионеров. Так что дома престарелых не нуждаются в подобном приложении, им нет нужды заявлять о себе и искать клиентов. Однако очень важно собрать воедино все учреждения, находящиеся в ведомстве Министерства труда и социальных вопросов, и создать понятный и удобный каталог для клиентов и пациентов.

Давид Поспишил, фото: ЧТ24Давид Поспишил, фото: ЧТ24 Министерство труда и социальных вопросов старается поддерживать строительство домов престарелых и центров по предоставления социальных услуг в регионах, сотрудничая не только с представителями отдельных регионов, но и муниципалитетами крупных городов, а также некоммерческими организациями. Подробнее ситуацию описал работник министерства Давид Поспишил:

— Мы стараемся создавать инвестиционные программы в поддержку строительства новых домов престарелых, а также для ремонта уже существующих, чтобы максимально повысить уровень живи проживающих там людей. В настоящее время на эти программы выделено около полумиллиарда крон (почти двадцать миллионов евро). Следует также отметить, что в последние годы на эту программу была направлена существенно меньшая сумма, лишь несколько миллионов крон. В следующем году по предварительным данным нам также будет выделено приблизительно полмиллиарда крон. Однако окончательная сумма зависит от решения по бюджету на 2020 год, которое в скором времени должна принять палата депутатов.

Напомним, что по данным Министерства труда и социальных вопросов, в Чешской Республике в настоящее время места в доме престарелых ожидает от 10 до 15 000 человек.

Ирина Ручкина
05-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Arek Socha, Pixabay / CC0

Тестирование новейших лекарств – Чехия сдает свои позиции из-за бюрократии

Бюрократические препоны стали причиной того, что фармацевтические фирмы все реже выбирают Чешскую Республику в качестве места проведения…
Фото: IKEM

Трансплантация донорского сердца без его остановки

В Чехии освоена методика трансплантации сердца без остановки деятельности донорского органа. Способ, успешно примененный на практике…
Фото: Pixabay/skeeze

Минздрав расширяет возможности общественного медицинского страхования. Самое современное лечение станет доступней

Дорогостоящее биологическое лечение станет доступней, обещает Минздрав Чехии. Ведомство разрабатывает новые правила предоставления средств…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL