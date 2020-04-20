Новое приложение для смартфонов поможет в борьбе с коронавирусом

Скачать приложение eRouška может каждый владелец смартфона с операционной системой Android. После загрузки необходимо отправить SMS-подтверждение. Создатели приложения подчеркивают, что личные данные пользователей (такие как телефонный номер, имя, адрес и т.д.) в безопасности - после отправки SMS-подтверждения каждому телефону приписывается специальный идентификационный номер (ID), с которым и работают специалисты. Для передачи личных данных (в случае контакта с «зараженным» номером) потребуется официальное разрешение владельца смартфона. Принцип работы приложения описал один из разработчиков, член проекта Covid19cz, Якуб Нешетршил:

- Приложение работает посредством технологии Bluetooth, которому не нужно подключение к интернету. Каждый пользователь, который скачает приложение, зарегистрируется и оставит работать его в фоновом режиме, позволит нам составить более точную карту передвижений, а также составлять список всех других телефонов, которые пересекались с ID номером данного пользователя. Благодаря этой карте наши специалисты смогут высчитать, не были ли вы поблизости от зараженных.

Основная задача приложения - фиксировать месторасположение отдельных телефонов (а, вернее, их владельцев), отмечать, насколько близко он находился от других пользователей. Данная информация может впоследствии стать ключевой для экспертов санэпидемстанции, которые составляют карту передвижений и просчитывают вероятность того, мог ли тот или иной пользователь находится в области заражения другого человека.

Эксперты работают лишь с данными в виде ID номеров, в программе нет никакой личной информации пользователей. Данные о передвижении хранятся в системе тридцать дней (максимальный инкубационный период Covid-19), после чего автоматически стираются. Единственная информация, имеющаяся в системе - телефонный номер. Однако, прежде, чем оператор сотовой связи передаст его в санэпидемстанцию (или другие инстанции), он обязан запросить разрешения клиента.

Создатели программы «Умный карантин» уверены, что использование приложения eRouška поможет максимально быстро связываться с потенциально зараженными людьми, и, в случае необходимости, выписывать им больничный на две недели карантина и проводить необходимые тесты, что должно в несколько раз замедлить распространения коронавируса. Подробнее систему описал Якуб Нешетршил:

- Вы всегда без проблем вспомните, что общались с коллегами по работе или с родственниками, и в случае, если у вас обнаружат коронавирус, предоставить о них информацию. Но если вы сидели с кем-то в автобусе или стояли с кем-то рядом у полки с едой в супермаркете, то вы, разумеется, не сможете о них сообщить санэпидемстанции, потому что вы этих людей не знаете. И именно эту проблему поможет решить наше приложение.

Данную систему чешские специалисты переняли у экспертов в Сингапуре, где благодаря подобной программе удалось достаточно быстро взять под контроль рост заболеваемости. Разработчики отмечают также и то, что чем больше людей будет использовать приложение, тем эффективнее оно будет.

На данный момент приложение можно скачать на смартфоны с операционной системой Android. Команда разработчиков работает над версией для системы iOs от фирмы Apple, которая будет готова в ближайшие дни.