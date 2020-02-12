Новое Национальное спортивное агентство Чехии: преобразование путем эволюции, а не революции

Многие чехи считают свою страну очень спортивной, однако статистика приносит неутешительные данные: количество полных людей (и в особенности полных детей) растет, практически каждый год закрывается один или даже несколько спортивных клубов из-за малой посещаемости или недостаточного финансирования. Для решения этих и других проблем было основано Национальное спортивное агентство, главой которого стал бывший хоккеист и олимпийский призер Милан Гниличка. Как именно будет работать новое ведомство?

— Национальное спортивное агентство возглавит специальный консультативный совет, составленный в соответствии с государственными требованиями. Многие указывают на то, что совет лишь обсуждает отдельные проблемы, а окончательное решение будет принимать председатель, то есть я. Однако важно отметить, что в совет вошли люди, с которыми мы сотрудничаем уже более двух лет — они любят спорт, хотят ему помочь, и они крайне принципиальны.

Милан Гниличка также признался, что каждый член совета отчасти отстаивает интересы «своего» вида спорта, однако все они заинтересованы в том, чтобы найти консенсус, необходимый для развития и соответствующего финансирования спортивной отрасли.

Впрочем, представители далеко не всех спортивных ассоциаций вошли в совет Национального спортивного агентства. Например, в коллегии отсутствуют лыжники и теннисисты, и это несмотря на то, что в лыжной и теннисной ассоциациях Чешской Республики зарегистрировано наибольшее количество членов и они регулярно берут главные призы на международных соревнованиях. Ситуацию объяснил Милан Гниличка:

— Важно понимать, что совет Национального спортивного агентства — это консультативный орган, а не официальное представительство. И я хочу отметить важный факт, который вызывает больше всего пересудов: спортивные ассоциации, не представленные в совете, не будут никоим образом ущемлены, а те, кто состоит в совете, не будет иметь никаких привилегий.

Национальное спортивное агентство было основано в августе 2019 года, однако выделять финансы отдельным спортивным ассоциациям и организаторам мероприятий оно сможет лишь с января 2021 года, после официального утверждения устава и исполнения всех бюрократических обязательств. Чем будет заниматься агентство в течение этих семнадцати месяцев?

— Нам необходимо составить график и план работы, поскольку участие в совете попадает под закон «О государственной службе». Большинство членов совета состоят в других организациях: кто-то занимается тренерством, кто-то участвует в политических заседаниях. Мы должны разработать план, который отвечал бы нормативам «служебного закона» и в то же время подходил всем участникам. Кроме того, мы сейчас работаем над изменением некоторых отраслей, состояние которых считаем неудовлетворительным и преобразование которых Министерству образования не удалось или оно было министерством отложено. Однако мы хотим идти путем эволюции, а не революции. В ближайших планах создание электронных реестров. Мы хотим знать точное количество спортивных организаций, клубов и центров, их тренеров и участников — это цель нашего агентства.

Спортивная безграмотность

Милан Гниличка отметил, что крайне важно поддерживать и профессиональных спортсменов, и любителей, и, конечно же, детей. Поэтому часть финансов будет направлена именно на строительство спортивных площадок для молодежи. По мнению Милана Гнилички, важную роль здесь играют два фактора: дети в Чехии (как и во всей Европе) стремительно толстеют, а подход к занятиям физкультурой в школах устарел. В Чехии эти уроки уже не первый год подвергаются критике со стороны политиков, спортивных ассоциаций и широкой общественности.

— Дети действительно толстеют, они крайне безграмотны в плане спортивной подготовки: знаний о спорте, его пользе, о том, как правильно заниматься спортом, у них минимум. Многие тренеры жалуются на то, что дети не могут правильно сделать кувырок и получают травмы при этом, казалось бы, простейшем физическом упражнении. Мы разрабатываем несколько способов выхода из сложившейся ситуации. Например, мы хотим добиться того, чтобы на уроки физкультуры приходили профессиональные спортивные тренеры. Причем не только в школы, но и в детские сады.