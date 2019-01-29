Новая надежда для «Бертрамки», любимой Моцартом

Вилла в стиле классицизма является собственностью «Моцартовской общины», открывшей здесь музей, посвященный Моцарту и его чешским друзьям, уже с 1929 года. Однако владение объектом не было непрерывным. «Бертрамка», включая экспозицию и документацию, собранную членами общины более чем за полвека, принадлежала этому обществу до 1986 года, когда ему пришлось в результате оказанного давления, в том числе из ЦК Компартии Чехословакии, передать виллу государству. Усадьба была возвращена Моцартовской общине лишь по прошествии более чем двадцати лет, в конце 2009 года. Музей-усадьба открылась для посещений в 2010 году, однако с 2016 года ee закрыли из-за необходимости проведения реконструкции.

Подарок к 263-й годовщине рождения Моцарта

«Присуждение Бертрамке статуса национального памятника культуры поможет изыскать средства, необходимые для финансирования ремонта», - полагает министр культуры Антонин Станек, написавший в своем Twitter по этому случаю: «Это красивый подарок к 263-й годовщине Моцарта».

– Одной из главных причиной присуждения статуса национального объекта культуры является, бесспорно, и наше стремление посадить за стол переговоров представителей нескольких групп – Моцартовой общины в лице владельца усадьбы, муниципалитета Праги и Министерства культуры. Цель – совместными усилиями найти решeние, которое послужит спасению наследия «Бертрамки»,

– сообщил глава Минкультуры Чехии.

Моцартовская община после возвращения ей объекта – судебный спор, начавшийся в 1991 году, растянулся на восемнадцать лет, – не досчиталась своего имущества. Из экспозиции «Бертрамки», где хранились многочисленные личные вещи композитора и экспонаты, имеющее отношение к нему и его пражским друзьям, исчез оригинал портрета плодовитого дрезденского композитора Иоганна Готлиба Наумана, друга семьи Душековых. А также модель Сословного театра, которая перекочевала в Музей музыки, несмотря на то, что была создана именно членом Моцартовской общины Иржи Боудой по примеру модели Праги Лангвейла.

Что помнит театр Ностица?

Ставовский театр, в те времена носивший название театр Ностица, так же, как и Бертрамка, является знаковым в истории моцартовской Праги. 29 октября 1787 г. премьерой своей оперы «Дон Жуан» в этом театре, здание которого сохранилось до наших дней, дирижировал сам венский классик.

Восхищение у любителей музыки вызвала уже пражская постановка «Свадьбы Фигаро», и Моцарта пригласили дирижировать этой оперой в январе 1787 года. Прага приняла музыкального гения с большим воодушевлением, в его честь был устроен бал, композитор был почетным гостем многих публичных мероприятий. Для вечернего бала у графа Яна Пахты из Райова, который был одним из принимавших Моцарта чехов, предвестник романтизма написал в Праге «Шесть немецких танцев». 17 января Моцарт стоял за дирижерским пультом, представляя «Свадьбу Фигаро»; оперу повторили еще 20 января.

Наряду с этим 19 января на авторском концерте в театре, так называемой академии, он представил Симфонию ре мажор, с того времени называемой «Пражской». В конце февраля композитор покинул Прагу, дав обязательство сочинить для нее новую оперу, которой ознаменуется начало нового сезона в театре Ностица.

Рабочий визит зальцбургского гения

Второй приезд Моцарта в Прагу в августе того же года носил характер рабочего визита. Партитура «Дон Жуана» не была завершена. Именно в стенах «Бертрамки», как сообщают некоторые источники, он дописал минимум финал и увертюру. Ему также предстояло прорепетировать сочинение перед премьерой с солистами и оркестром. Во время репетиций композитор вносил изменения в партитуру и в саму постановку. По его просьбе в Прагу приехал и автор либретто оперы, поэт Лоренцо да Понте, который также принимал активное участие в репетициях. Премьеру, тем не менее, пришлось отложить на 29 октября 1787 г. Она стала подлинным триумфом для Моцарта. Пражане услышали ее еще несколько раз до отъезда именитого гостя из чешской столицы 16 ноября, а также позже.

Второй приезд композитора послужил основой для поэтической повести немецкого автора Эдуарда Мёрике «Моцарт на пути в Прагу», написанной в 1856 году.

Моцарт вернулся в усадьбу «Бертрамка» еще в 1791 году. Вскоре он умер, и пражане тяжело переживали его кончину. Они считали его своим композитором. Карла Вебера перед вояжем в Прагу даже предупреждали, что «пражане не знают никого, кроме Моцарта».

После смерти своего супруга оперная дива Йозефина Душекова в 1799 году продала усадьбу. Память Моцарта чтил и большой поклонник его творчества, пражский купец Ламберт Попелка, собственностью которого вилла стала в 1838 году. Его дело продолжил сын, также коллекционировавший документы и предметы, связанные с композитором. Он распорядился установить в 1876 году в саду «Бертрамки» бюст Моцарта. Позже, в 1925 году, объект по завещанию был передан международному обществу Mozarteum в Вене.