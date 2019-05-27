Ночь костелов 2019

Штепанка Будкова, Лорета Вашкова
27-05-2019
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В пятницу в Чехии уже в одиннадцатый раз проходила традиционная Ночь костелов. В рамках сопроводительной духовно-культурной программы, адресованной не только верующим,но и тем, кто находится в поисках своего духовного пути. Посетители побывали на многих мероприятиях: концертах, театрализованных представлениях, экскурсиях и приняли участие в мастер-классах. В Праге и Центрально-Чешском крае в вечернее и ночное время можно было посетить почти три сотни храмов. Посетители смогли заглянуть на oбычно закрытые для доступа башни, в часовни и так называемые райские сады, монашеские обители и крипты, пообщаться со служителями церкви и узнать об истории отдельных монашеских орденов на территории Чехии, а в некоторых церквях, например, примерить на себя роль органиста.

Штепанка Будкова, Лорета Вашкова
27-05-2019
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