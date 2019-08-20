НКО: Корректировка правил для иностранцев – новые ограничения и затягивание гаек

«Это очередная ограничительная поправка, причем серьезного характера. Ей вводится целый ряд мер, отягощающих систему и снижающих степень ее прозрачности. Ограничительных мер в поправке больше, чем полезных», – комментирует Петр Барох из Организации по оказанию помощи беженцам.

По словам министра внутренних дел Яна Гамачека, являющегося председателем парламентской социал-демократической партии, поправка в Закон «О пребывании иностранцев» разрабатывалась с первоочередной целью внедрения общеевропейского норматива, упрощающего правила для научных работников из третьих стран, а также студентов в рамках Евросоюза.

Магда Фалтова, глава Ассоциации неправительственных организаций по вопросам интеграции и миграции, считает это одним из немногих позитивных аспектов норматива. В Чехии ныне вводится новый вид разрешения на пребывание в стране иностранных студентов и представителей научно-исследовательской сферы, которые после завершения учебы или работы в рамках конкретного проекта, обеспеченного соответствующим видом визы, смогут в течение последующих девяти месяцев искать себе место трудоустройства или же открыть собственный бизнес.

«Я считаю, что это единственным положительным моментом в поправке. В остальном, мне кажется, иностранец в Чешской Республике рассматривается в качестве объекта, который государство на свою территорию впускает, использует его для достижения собственных целей, а потом заставляет уехать восвояси, аннулировав его разрешение на пребывание в стране», – добавляет Петр Барох.

Положительным в поправке считается также упрощение и расширение правительственной программы поддержки экономической миграции в случае высококвалифицированных сотрудников.

Наоборот, критике специалисты по работе с мигрантами подвергают изменение режима пребывания в стране иностранцев, обладающих «Рабочими картами». Это специальное разрешение на проживание в Чехии, позволяющее трудоустройство. С 31 июля обладатели таких карт не имеют права в течение первых шести месяцев изменить своего работодателя под угрозой аннулирования разрешения на пребывание в стране.

«В этом случае мы говорим о серьезном укреплении позиций работодателей по отношению к иностранным работникам. Возникает полное неравноправие. Даже в случае травли иностранного сотрудника и возникновения других проблем работнику придется серьезно задумываться над тем, как ему быть, что он может себе позволить. Закон настолько строг, что если иностранный сотрудник задумает уйти от агрессивного работодателя в первых полгода, то сразу потеряет право находиться в Чехии», – обращает внимание Петр Барох из Организации по оказанию помощи беженцам.

Со стороны МВД, наоборот, приводится аргумент, что новый шестимесячный запрет на смену работодателя не позволит трудовым агентствами применять хищнические методы.

Не нравится защитникам прав мигрантов и иностранных работников введение в Чехии специальных «внеочередных виз», которые могут выдаваться выходцам из конкретных стран и распространяться только на работников определенных отраслей экономики. Решение о выдаче подобного рода виз, с учетом нужд экономики, будет принимать исключительно правительство страны.

Магда Фалтова из Ассоциации неправительственных организаций по вопросам интеграции и миграции обращает внимание на то обстоятельство, что люди с таким особым видом разрешения на временное проживание не смогут изменить цель своего нахождения на чешской территории. Срок их пребывания ограничен одним годом, по истечении которого они обязаны уехать. Такие сотрудники не могут привезти с собой семью. Находясь на территории Чехии, они лишены права подать заявление на получение другого вида визы.