Никодим Кондаков – ученый, подаривший чешской науке Византию

В Чехословакии Никодиму Павловичу судьба отвела еще два с небольшим года жизни. Вплоть до своей кончины он преподавал в Карловом университете, где успел заложить основы византологии. Ученый, обладавший энциклопедическими знаниями, читал лекции по культуре восточноевропейских славянских и кочевых народностей, вел семинары по истории античного быта, был избран почетным президентом Второго конгресса русских ученых за границей. Его университетский курс пользовался большим успехом, хотя ученый читал лекции по-русски. Идеи Кондакова повлияли на формировавшееся в среде русских эмигрантов евразийство – философскую концепцию Евразии как самостоятельного мира и русской культуры как неевропейского феномена.

Подводя итоги своих трудов, ученый писал: «Я всегда был занят исследованием того, как мир античный, грекоримский преобразовался в мир новый, европейский, и стремился показать, как главная роль в этом процессе принадлежала Византии, восточному центру Европы…»

В Чехословакии Никодим Кондаков немало помогал другим беженцам из большевистской России. Ведь и сам он, уже будучи пожилым человеком, прошел нелегкий путь эмиграции. Скончался ученый вскоре после переезда в «профессорский дом» в Праге, 17 февраля 1925 года. Его могила находится в русской части Ольшанского кладбища.

Палладин Второго Рима

Никодим Павлович Кондаков (1844–1925) родился в году в семье бывшего крепостного, работавшего управляющим в поместье Трубецких в Курской губернии. Семья переехала в Москву, и в 1865 г. будущий византолог окончил историко-филологический факультет Московского университета – его наставником был академик Федор Буслаев, прививший своему студенту интерес к Востоку, фольклору, иконописи. В Москве Кондаков преподавал историю искусств в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

После окончания университета Никодим Павлович отправился на юг России, преподавал в Новороссийском университете в Одессе, где создал первый в России музей античных слепков. Активный археолог, Кондаков изучал памятники Византийской империи во время многочисленных экспедиций – в Палестину, Сирию, Грузию, Константинополь. Ученый стремился доказать ту ключевую роль, какую играла Византия в истории формирования европейских культур, выявить взаимовлияние различных видов искусства. Исследователи считают, что главной заслугой Кондакова было обнаружение динамики в развитии византийской культуры, ранее считавшейся «застывшей». Он доказал, что вплоть до XVI века Византия оказывала большое влияние на Европу, а сама многое заимствовала из культуры кочевников, с которым взаимодействовала.

В 1888 году Кондаков стал профессором кафедры истории искусств в Санкт-Петербургском университете, а в 1898 году был избран действительным членом Императорской Академии Наук. Среди главных достижений ученого изучение византийских икон. Иконографический метод Кондакова заключался в раскрытии внутренней связи произведения с общественной средой. Постепенно Кондаков превращается в одного из самых признанных знатоков русской иконы, встречается с императором Николаем II.

При этом имя Кондакова оказалось связано и с черносотенным движением – в 1901 году академик стал одним из учредителей монархического «Русского Собрания», активного участия в деятельности которого он, впрочем, не принимал.

Сразу после Февральской революции ученый уехал в Одессу. В годы гражданской войны он продолжал работать в своем доме в Ялте и преподавать в Одесском университете. С 1919 года вместе с Иваном Буниным издавал газету Добровольческого командования «Южное слово». Вместе с Буниным и супругой писателя в 1920 году отправился в эмиграцию. Потом были Константинополь и София, где за гроши работал в университете.

В итоге, Кондаков смог воспользоваться «Русской акцией помощи» и личным покровительством Масарика. Некогда Кондаков поддержал будущего президента, безуспешно пытавшегося получить кафедру славяноведения в Санкт-Петербургском университете. В Чехословакии Т. Г. Масарик назначил профессору персональную пенсию. Кондакову предложили давать частные уроки дочери президента Алисе Масарик, интересовавшейся историей искусства.

Семинариум Кондаковианум

В Праге вокруг ученого образовался круг учеников, ставших ядром кондаковской школы византологии. В 1925 году, сразу после смерти профессора, его последователи учредили Семинарий имени Н. П. Кондакова (Seminarium Kondakovianum). Их первой задачай стало издание неизданного фундаментального труда ученого «Русская икона».

«Душой» семинара стала княгиня Наталья Яшвиль (1961–1939) – художница, много занимавшаяся иконописью. Среди руководителей можно назвать и евразийца Георгия Вернадского, сына Владимира Вернадского, вскоре, однако, уехавшего в Йельский университет, где он стал видным историком. В 1926 г. вышел первый том трудов Семинария: «Сборник статей, посвященный памяти Н. П. Кондакова. Археология. История искусства. Византиноведение», объединивший русских и европейских ученых. В общей сложности общество выпустило 12 томов научных трудов. С момента своего основания семинарий получал поддержку от чехословацкого правительства, которое выделяло стипендии, предоставило помещение. Последователям Кондакова помагал лично президент Масарик.

В 1931 г. Семинарий стал называться Археологическим институтом им. Н. П. Кондакова, а позже влился в Славянский институт в Праге. Институт продолжал работать и в годы оккупации под руководством Николая Андреева, накапливая материалы на будущее. Публиковать работы участники семинара не хотели, чтобы это не выглядело как сотрудничество с нацистскими властями. Тем не менее, после войны Андреев был арестован и провел в тюрьмах два года. В 1953 году библиотека, коллекция русских икон, коптских тканей и архив с согласия советской стороны были переданы Институту истории искусств Академии Наук ЧССР. Личный архив Кондакова Никодима хранится в литературном архиве Национального памятника в Праге.