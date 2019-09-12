Независимость Косово поддерживается Чехией и отвергается ее президентом

Лорета Вашкова
12-09-2019
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Президент Милош Земан ступил на тонкий дипломатический лед, заявив, что «хочет обсудить с высшими государственными представителями возможность отозвать признание Косово независимым государством». Сразу по прилету в Белград, куда президент прибыл с официальным визитом, он признался сербскому коллеге Александру Вучичу: «Мне нравятся Сербия и сербы, но отнюдь не Косово», позже добавив: «Государству, во главе которого стоят военные преступники, не место в сообществе демократических стран». Земан отметил, что это его «личная, но, тем самым, более жесткая точка зрения». Большинство представителей высшего эшелона власти заранее отвергают предложение Земана.

Милош Земан и Александр Вучич, фото: ЧТК/AP Photo/Darko VojinovicМилош Земан и Александр Вучич, фото: ЧТК/AP Photo/Darko Vojinovic

Президент Земан – вразрез с внешней политикой Чехии

Томаш Петршичек, фото: ЧТК/Демл ОндржейТомаш Петршичек, фото: ЧТК/Демл Ондржей Глава чешского МИД Томаш Петршичек, комментируя данное заявление, сообщил «Чешскому телевидению», что «не видит никакого повода для отзыва признания независимости Косово, а изменение позиции Чехии – не в интересах безопасности и прозрачности внешней чешской политики, однако он готов побеседовать с президентом на данную тему».

На пресс-конференции после встречи с Александром Вучичем в Белграде чешский президент заявил, что поддерживает отмену признания независимости Косово от Сербии. После такого заявления вице-премьер Косово отказался от присутствия на саммите Вышеградской четверки, подтвердили изданию Deník N источники в МИД Чехии. Встреча членов V4 – Чехии, Словакии, Польши и Венгрии проходит в Праге 12 сентября в расширенном составе.

Как сообщила пресс-секретарь правительства Яна Адамцова изданию Deník N, «косовская делегация не приедет на пражский саммит из-за внутренней политической ситуации. Косово на встрече будет представлять лишь Поверенный в делах Посольства Косово Aрбер Влахиу.

«Очень неподходящее время»

Андрей Бабиш, фото: ЧТК/Михал КамарытАндрей Бабиш, фото: ЧТК/Михал Камарыт Критика президента в адрес Косово, по мнению премьер-министра Андрея Бабиша, прозвучала в очень неподходящее время, о чем глава правительства сожалеет.

«Мне, разумеется, жаль, что такая ситуация сложилась, когда в Праге проходит саммит Вышеградской четверки при участии стран Западных Балкан. Я бы предпочел, чтобы вопрос о Косово был включен в повестку встречи в формате «круглого стола« с участием спикеров обеих палат парламента, а также глав МИД и МВД, на котором обсуждаются внешнеполитические темы. Поэтому я бы подождал этой встречи, после чего выскажу свою позицию по этому вопросу», – сообщил Андрей Бабиш.

Чехия признала независимость Косово в 2008 году. В мире его суверенитет признали 116 стран. В настоящее время данное число, по данным сербской дипломатии, сократилось и составляет менее ста, однако это по-прежнему большинство государств-членов ООН и Евросоюза.

«С Косово и Сербией у нас корректные отношения. Интеграция западно-балканских стран в Евросоюз при условии выполнения ими необходимых условий входит в интересы европейской безопасности», – сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек после заявления президента в Белграде.

Понимание озвученной Томашем Петршичеком позиции выразил его словацкий коллега Милан Лайчак, хотя Словакия, в отличие от Чехии, не признала независимость Косово.

«Позиция Словакии в отношении Косово не является неприязненной, она основана на правовых аргументах. Республика Словакия поддерживает с Косово и без официального признания активный диалог на политическом и гражданском уровне», – пояснил глава МИД Словакии.

Правительство Земана поддержало натовские бомбардировки Югославвии

Позицию Земана осудил глава христианских демократов (KDU-ČSL) Марек Выборны, не преминув одновременно напомнить, что христианские демократы в свое время не подняли руку за признание суверенитета Косово:

Пикантной деталью во всей этой истории мы считаем то, что правительство Чехии как раз в бытность премьером Милоша Земана поддержало натовские бомбардировки Сербии именно из-за Косово

«Христианские демократы считают высказывание Милоша Земана о Косово крайне неудачным. Я хотел бы в связи с этим напомнить, что наша партия не была тем политическим субъектом, который поддержал признание Косово, однако теоретически мы сегодня можем себе представить дискуссию на эту тему»

Вице-премьер и лидер Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек напомнил, что «позиция Земана по Косово известна на протяжении долгого времени. Внешняя политика находится в компетенции правительства, а решение о признании Косово было принято правительством Мирека Тополанека, и какие-либо дальнейшие шаги – исключительно в полномочиях Кабмина. Гамачек в 2008 году выдвинул предложение о непризнании Косово, и его взгляд на это с того времени не претерпел изменений. Глава партии STAN Вит Ракушан также напомнил, что «за внешнюю политику государства отвечает правительство», сообщает сайт Novinky.cz.

«Чешский президент хотел угодить сербам»

Милош Земан, фото: ЧТК/AP Photo/Darko VojinovicМилош Земан, фото: ЧТК/AP Photo/Darko Vojinovic Председатель Сената Ярослав Кубера не поддержит предложение Земана. По мнению Куберы, «чешский президент во время визита в Белград хотел угодить сербам. Такое заявление может повредить отношениям, однако в действительности не будет иметь никаких юридических последствий. Международно-правовой статус Косово сейчас уже не изменит никто», – отметил в интервью тому же изданию спикер Сената.

«Прага должна помочь диалогу между Сербией и Косово»

Эксперт по международному праву и Maртин Файкс сообщил, что в международном праве преобладает точка зрения о невозможности отзыва признания независимости государства.

«Заявление президента Земана, с точки зрения норм международного права, является не только нестандартным. В случае принятия Чехией решения об отзыве это было бы нарушением международного права», – цитирует заключение продекана Юридического факультета Университета им. Палацкого в Оломоуце.

По мнению спикера нижней палаты Радека Вондрачека, aкт отзыва признания не изменил бы ситуацию в Косово, и Чехии вместо этого лучше было бы выбрать иную роль и внести свою лепту в диалог между Сербией и Косово.

Лорета Вашкова
12-09-2019
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