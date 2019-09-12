Независимость Косово поддерживается Чехией и отвергается ее президентом

Президент Земан – вразрез с внешней политикой Чехии

Глава чешского МИД Томаш Петршичек, комментируя данное заявление, сообщил «Чешскому телевидению», что «не видит никакого повода для отзыва признания независимости Косово, а изменение позиции Чехии – не в интересах безопасности и прозрачности внешней чешской политики, однако он готов побеседовать с президентом на данную тему».

На пресс-конференции после встречи с Александром Вучичем в Белграде чешский президент заявил, что поддерживает отмену признания независимости Косово от Сербии. После такого заявления вице-премьер Косово отказался от присутствия на саммите Вышеградской четверки, подтвердили изданию Deník N источники в МИД Чехии. Встреча членов V4 – Чехии, Словакии, Польши и Венгрии проходит в Праге 12 сентября в расширенном составе.

Как сообщила пресс-секретарь правительства Яна Адамцова изданию Deník N, «косовская делегация не приедет на пражский саммит из-за внутренней политической ситуации. Косово на встрече будет представлять лишь Поверенный в делах Посольства Косово Aрбер Влахиу.

«Очень неподходящее время»

Критика президента в адрес Косово, по мнению премьер-министра Андрея Бабиша, прозвучала в очень неподходящее время, о чем глава правительства сожалеет.

«Мне, разумеется, жаль, что такая ситуация сложилась, когда в Праге проходит саммит Вышеградской четверки при участии стран Западных Балкан. Я бы предпочел, чтобы вопрос о Косово был включен в повестку встречи в формате «круглого стола« с участием спикеров обеих палат парламента, а также глав МИД и МВД, на котором обсуждаются внешнеполитические темы. Поэтому я бы подождал этой встречи, после чего выскажу свою позицию по этому вопросу», – сообщил Андрей Бабиш.

Чехия признала независимость Косово в 2008 году. В мире его суверенитет признали 116 стран. В настоящее время данное число, по данным сербской дипломатии, сократилось и составляет менее ста, однако это по-прежнему большинство государств-членов ООН и Евросоюза.

«С Косово и Сербией у нас корректные отношения. Интеграция западно-балканских стран в Евросоюз при условии выполнения ими необходимых условий входит в интересы европейской безопасности», – сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек после заявления президента в Белграде.

Понимание озвученной Томашем Петршичеком позиции выразил его словацкий коллега Милан Лайчак, хотя Словакия, в отличие от Чехии, не признала независимость Косово.

«Позиция Словакии в отношении Косово не является неприязненной, она основана на правовых аргументах. Республика Словакия поддерживает с Косово и без официального признания активный диалог на политическом и гражданском уровне», – пояснил глава МИД Словакии.

Правительство Земана поддержало натовские бомбардировки Югославвии

Позицию Земана осудил глава христианских демократов (KDU-ČSL) Марек Выборны, не преминув одновременно напомнить, что христианские демократы в свое время не подняли руку за признание суверенитета Косово:

Пикантной деталью во всей этой истории мы считаем то, что правительство Чехии как раз в бытность премьером Милоша Земана поддержало натовские бомбардировки Сербии именно из-за Косово

«Христианские демократы считают высказывание Милоша Земана о Косово крайне неудачным. Я хотел бы в связи с этим напомнить, что наша партия не была тем политическим субъектом, который поддержал признание Косово, однако теоретически мы сегодня можем себе представить дискуссию на эту тему»

Вице-премьер и лидер Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек напомнил, что «позиция Земана по Косово известна на протяжении долгого времени. Внешняя политика находится в компетенции правительства, а решение о признании Косово было принято правительством Мирека Тополанека, и какие-либо дальнейшие шаги – исключительно в полномочиях Кабмина. Гамачек в 2008 году выдвинул предложение о непризнании Косово, и его взгляд на это с того времени не претерпел изменений. Глава партии STAN Вит Ракушан также напомнил, что «за внешнюю политику государства отвечает правительство», сообщает сайт Novinky.cz.

«Чешский президент хотел угодить сербам»

Председатель Сената Ярослав Кубера не поддержит предложение Земана. По мнению Куберы, «чешский президент во время визита в Белград хотел угодить сербам. Такое заявление может повредить отношениям, однако в действительности не будет иметь никаких юридических последствий. Международно-правовой статус Косово сейчас уже не изменит никто», – отметил в интервью тому же изданию спикер Сената.

«Прага должна помочь диалогу между Сербией и Косово»

Эксперт по международному праву и Maртин Файкс сообщил, что в международном праве преобладает точка зрения о невозможности отзыва признания независимости государства.

«Заявление президента Земана, с точки зрения норм международного права, является не только нестандартным. В случае принятия Чехией решения об отзыве это было бы нарушением международного права», – цитирует заключение продекана Юридического факультета Университета им. Палацкого в Оломоуце.

По мнению спикера нижней палаты Радека Вондрачека, aкт отзыва признания не изменил бы ситуацию в Косово, и Чехии вместо этого лучше было бы выбрать иную роль и внести свою лепту в диалог между Сербией и Косово.