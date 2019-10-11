Независимость Косово – Чехия не изменит своей позиции

Критические выпады в отношении Косово глава Чехии в прошлом совершал несколько раз. Однако отвечает за внешнеполитический курс страны и определяет его правительство ЧР. В обсуждении тем, связанных с чешской внешней политикой, кроме премьер-министра, приняли участие спикеры обеих палат парламента Радек Вондрачек и Ярослав Кубера, а также главы МВД, МИД и Минобороны Ян Гамачек, Томаш Петршичек и Любомир Метнар.

«Признание независимости было проблематичным, однако причин для отмены решения нет»

После встречи в Пражском Граде глава чешской дипломатии отметил, что высшие представители Чешской Республики пришли в настоящее время к единому мнению о том, что «решение чешского правительства о признании независимости Косово в 2008 году было проблематичным», однако одновременно они не считают это причиной для отзыва принятого одиннадцать лет назад решения.

– Депутаты нижней палаты чешского парламента заняли в 2008 году позицию, которая шла вразрез с решением правительства. Тем не менее, Чешская Республика в то время признала независимость Косово де-юре, то есть мы признали Косово как государство, имеющее атрибуты государственности, поэтому у нас нет причин для отмены признания независимости Косово от Сербии,

– пояснил позицию высших госпредставителей ЧР Томаш Петршичек.

Ранее, реагируя на заявление М. Земана в Белграде, глава МИД также заявил, что «С Косово и Сербией у Чехии корректные отношения. Интеграция западно-балканских стран в Евросоюз при условии выполнения ими необходимых условий входит в интересы европейской безопасности. Изменение позиции Чехии, что касается признания независимости Косово – не в интересах безопасности и прозрачности внешней чешской политики», – сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Премьер: обострения ситуации в Сирии можно было избежать

Политики также обсудили в ходе встречи военную операцию на северо-востоке Сирии, которую Анкара начала в среду. Премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что Чехия, так же как и другие страны Евросоюза, осуждает действия Турции. Тем не менее, премьер убежден в том, что в данном случае можно было бы избежать обострения ситуации, если бы мировые державы более активно приступили к переговорам с Реджепом Тайипом Эрдоганом и стремились выработать с Турцией, которая является членом НАТО, совместное решение.

– Однако в том случае когда Евросоюз не способен эти вопросы решать – мы все находились в тот момент тогда в Нью-Йорке (на Генеральной ассамблее ООН), и не оказалось никого, кто был бы способен вести переговоры с президентом Эрдоганом, oзвучившим свои намерения еще в 2017 году, произошло то, что именно и произошло. Разумеется, я никоим образом не одобряю военной операции, это плохая затея. Мы хотим, чтобы по этому вопросу было принято политическое решение,

– отметил А. Бабиш.

По словам Т. Петршичека, «Чехия не считает односторонние военные действия Анкары способом, который может успокоить ситуацию в Сирии, и опасается возможных последствий для продвижения мирного процесса политического урегулирования».

Приоритеты внешней политики

Высшие государственные представители назвали среди приоритетов внешней политики ЧР обеспечение обороны и безопасности Евросоюза, борьбу с терроризмом, а также сообщили о том, что поддерживают вступление стран Западных Балкан в Европейский союз. Чешская дипломатия предпримет усилия для того, чтобы ЕС начал в ближайшее время переговоры о вступлении Сербии и Македонии в европейское сообщество.