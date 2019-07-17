Несломленные герои чешской культуры: от Франца Кафки до «бархатной» революции

Посетители смогут увидеть работы тридцати художников и писателей: картины, стихи, дневниковые записи, цитаты и интервью. На выставке представлено творчество Отто Гутфрёйнда, Индржиха Штырски, Тойен (настоящее имя Мария Черминова), Йозефа Чапека, Микулаша Медека, Станислава Колибала, Евы Кментововой, Карела Непраша, Иржи Коларжа и многие других. Все они – «несломленные», и это касается не только их противостояния политическому режиму и отстаивания гражданской позиции, но и их непоколебимой веры в собственный творческий путь. Подробнее о выставке рассказала Зузана Бриксиус, одна из ее организаторов:

— Выставка «Несломленные: от Франца Кафки до “бархатной” революции» представляет тридцать художников, которые прожили свою жизнь, борясь за свободу: свободу творчества, свободу самовыражения или даже фактически за жизнь на свободе. В первую очередь мы представляем художников, но есть также и писатели, и скульпторы. Их судьбы очень разные, но все очень непростые. Мы выстроили экспозицию в хронологическом порядке: от основания независимой Чехословакии в 1918 году до «бархатной» революции в 1989-м. Мы начинаем с Отто Гутфрёйнда, выдающегося европейского скульптора начала ХХ века, затем идут деятели искусства межвоенного и военного периода: художница Тойен и художник, фотограф и иллюстратор Индржих Штырски, который всю жизнь боролся за свободу самовыражения. Далее мы представляем сюрреалистов, творчество которых не было признано ни при военном режиме Третьего рейха, ни при социализме. Потом те, кто занимался свободным творчеством во время Пражской весны, а позже был осужден, а также те, кто подписал Хартию 77 – многие из них были арестованы, другие эмигрировали. Всего мы выставляем более 100 экспонатов, созданных до 1989 года – года «бархатной» революции, которая для всех стала своеобразным «хэппи-эндом».

Выставка: 70 лет, 30 геров, более 100 экспонатов

Выставка охватывает период более 70 лет, на ней представлены работы чехословацких живописцев, фотографов, скульпторов, писателей и других деятелей искусства. Зузана Бриксиус объяснила, как проходил отбор экспонатов:

— Выбрать отдельных художников для нашей выставки было не так просто, мы были ограничены в выставочном пространстве. Большинство экспонатов нам предоставили региональные музеи (в первую очередь галерея им. Миколаша Алеша в городе Глубока-над-Влтавой), некоторые получены из частных коллекций, другие предоставлены авторами. Определенную роль при отборе сыграл и личный опыт: я сама подписала Хартию 77, мне тогда было восемнадцать лет. И это, конечно, повлияло не только на мой нынешний выбор, но и предопределило всю мою жизнь. «Бархатная» революция стала самым значимым и счастливым моментом моей жизни. Да и не только моей, но и многих людей, в том числе тех, кто представлен в экспозиции.

Здание как символ

Выставка проходит в Муниципальном доме в центре Праги. Это здание было выбрано для выставки «Несломленные» неслучайно. Зузана Бриксиус напомнила, какую роль сыграло оно в истории чехословацкого государства.

— Муниципальный дом в октябре 1918 года стал местом встречи представителей Национального комитета Чехословакии, здесь была провозглашена независимая республика. Наша выставка начинается как раз 1918 годом, а заканчивает «бархатной» революцией: именно в Муниципальном доме проходили переговоры Гражданского форума во главе с Вацлавом Гавелом и тогдашним коммунистическим руководством страны. Так что Это здание сыграло важную роль в истории нашего государства и тесно связан с периодом, представленным на нашей выставке.

Муниципальный дом является уникальным историческим и культурным памятником, своим неповторимым стилем он привлекает туристов: многие с удовольствием посещают мероприятия, проходящие здесь. Так кто же является основной целевой аудиторией выставки: пражане или гости столицы?

— Я думаю, что посетителями нашей выставки могут быть не только жители Чехии (или гости из Словакии), но и туристы из других стран, которым небезынтересна культура нашего народа и ее связь с историей, потому что герои выставки будут представлены в хронологическом порядке. Культурно-историческую взаимосвязь нам помогли проследить историк Петр Блажек и Вероника Таккрова, на выставке можно будет ознакомиться с ее работой о Франце Кафке, изданной Гарвардским университетом. Творчество Кафки, его мысли и афоризмы касаются каждого из нас, и я считаю, что люди, посетившие Прагу, должны прочувствовать эту культурную связь. И, конечно же, узнать о жизни и непростой судьбе других художников и деятелей культуры. Но очевидно, что их борьба за настоящее искусство, которое они создавали несмотря ни на что – ни на модные тенденции, ни на политические режимы – окончилась творческой победой.

О героях выставки их собственными словами

Франц Кафка, немецкоязычный писатель еврейского происхождения, родился и жил в Праге, и чехи считают его творчество частью своей культуры, при этом не отрицая планетарного масштаба его таланта. Зузана Бриксиус пояснила, почему в названии выставки упоминается именно Кафка:

Выставка пройдет с 12 июля по 6 октября в Муниципальном доме на площади Республики. Цена входного билета – 150 крон, льготный билет – 70 крон.

— Франц Кафка стал источником вдохновения для многих деятелей культуры, которых мы представляем на нашей выставке – не только из-за метафизики его творчества или из-за того, что его произведения были под запретом в нашей стране вплоть до 1989 года (с небольшим исключением, когда некоторые его сочинения были изданы во время Пражской весны), но в первую очередь благодаря его критическому мышлению, восприятию общества и принципиальной гражданской позиции. На выставке можно не только увидеть некоторые его рукописи и фотографии — вся экспозиция пронизана цитатами из его произведений. Это же касается и других наших героев: мы очень хотели представить их не только посредством их творчества, но и их собственными словами – через письма, дневниковые записи, высказывания и цитаты. В этом особенность нашей выставки.