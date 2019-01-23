Неприкосновенность весов Фемиды

Как описывает «Respekt», руководитель Канцелярии главы Чешской Республики обращался к судьям Конституционного, Наивысшего административного и Городского суда в Праге с вопросами по поводу «живых», то есть актуально разбираемых жалоб, и сообщал им о том, какой вердикт удовлетворил бы президента Милоша Земана.

В качестве примера упоминается встреча с членом Конституционного суда Войтехом Шимечеком. Речь шла о Законе «О государственной службе», который Милош Земан раскритиковал и наложил на него вето. Когда же депутаты повторно проголосовали за принятие упоминаемой нормы, чем вето было преодолено, Пражский Град обратился с жалобой в Конституционный суд.

Еженедельнику «Respekt» судья Войтех Шимечек подтвердил, что канцлер Вратислав Мынарж намекнул на желание президента добиться отмены Закона «О государственной службе» полностью или частично. Конституционный суд, однако, остался глух.

Реагируя на «Respekt», президент Милош Земан, заявил, что канцлер действовал, заручившись его согласием, какого-либо давления не оказывал, а лишь разъяснял судьям занятую позицию.

Вратслав Мынарж прокомментировал ситуацию следующим образом: «Если господин президент, который также обладает четырехлетним премьерским опытом, изучив проект Закона «О государственной службе», принимает решение воспользоваться правом вето, а далее подает правомерную конституционную жалобу, то абсолютно легитимно, что я знакомлю с позицией президента всех тех, кто имеет к этому отношение. Всю эту работу я делал, делаю и буду делать».

По мнению Маркеты Пекаровой, депутата от партии ТОР 09, Нижняя палата не может не высказаться по поводу случившегося.

«Естественно, что президент может высказываться в интервью, в телеэфире и при неформальных встречах, однако, это невозможно в таком варианте, как это произошло с судьями Баксой, Шимечеком и другими, которые сами это подтвердили. Они считают, что в этом случае определенное давление на них оказывалось. Тут уже невозможно говорить, что речь идет лишь об обыкновенном высказывании мнения», – подчеркивает законодатель.

Негативную оценку случившемуся дал также председатель Конституционного суда Чешской Республики Павел Рыхетский: «Недопустимо, чтобы сотрудник президентской канцелярии связывался с судьей и старался внушить или каким-то другим способом намекнуть ему на желаемое содержание вердикта».

По мнению главы Конституционного суда, Пражский Град не должен выходить за конституционные и правовые рамки.

Павлу Рыхетскому ответил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек: «Пражский Град за конституционные и правовые рамки не выходит, и никому ничего не внушает. Пражский Град высказывает мнения и разъясняет позицию, что стандартно для свободного и демократического общества».